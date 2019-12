De Livia Lixandru,

Uddi s-a despărțit de Mara Roșioru, potrivit Spynews. Din păcate, artistul a trecut printr-o perioadă foarte grea, după despărțirea de iubită.

Interpretul a ținut să-și ceară public scuze atât față de Mara, cât și de alți apropiați față de care a greșit. Uddi a postat un mesaj pe contul de socializare, iar fanii l-au susținut și i-au transmis zeci de mesaje.

„Am trecut prin momente foarte grele cu familia și cu fosta iubită, pe care am iubit-o enorm, nu am știut cum să reacționez și am acționat greșit și la suparare. Îmi cer scuze în primul rând față de fosta iubită și de toți cei pe care i-am supărat! Rog înțelegere! Vă mulțumesc!”, a scris Uddi pe rețelele de socializare.

