Ultimul sezon „La Casa de Papel”. Data lansării a fost dezvăluită

După o lungă așteptare, Netflix a anunţat data de lansare pentru sezonul cinci al serialului „La Casa de Papel”.

Ultimul sezon al celebrei serii spaniole va avea două părţi, una care vine la toamnă şi alta care va debuta în decembrie. Zilele de lansare sunt următoarele: 3 septembrie, prima parte și 3 decembrie 2021, partea a doua.

Producţia va avea, în total, 10 episoade.

Ce s-a întâmplat în primele patru sezoane ale serialului „La Casa de Papel”

În prima parte, opt hoți iau ostatici și se baricadează în Monetăria Regală a Spaniei, încercând să manipuleze poliția pentru a pune în aplicare planul unui geniu al infracțiunilor, iar îl al doilea sezon, poliția este pe punctul de a afla identitatea Profesorului, a capului operațiunii, iar lipsa de comunicare a acestuia cu echipa lui duce la revoltă și la arestarea unuia din jefuitori.

În sezonul al treilea, înarmați cu un nou plan îndrăzneț, Profesorul și echipa lui se reunesc pentru a-l elibera pe Rio, jefuitorul prins, având acum drept țintă Banca Națională a Spaniei. Rezistența continuă!

În sezonul al patrulea, planul Profesorului pune vieți în pericol, iar echipa trebuie să înfrunte atât inamicii din interiorul, cât și din exteriorul Băncii Spaniei.

Helsinki, actorul din „La Casa de Papel”, a locuit în Drumul Taberei

Darko Peric este celebrul Helsinki din serialul „La Casa de Papel”. Acesta s-a mutat în București în 1995 și a locuit timp de trei ani în cartierul Drumul Taberei, iar mai apoi s-a mutat în Timișoara, oraș de care s-a îndrăgostit pe loc.

Într-un interviu acordat Virgin Radio, Darko Peric, actorul sârb vorbește perfect limba română și asta pentru că a locuit în țara noastră timp de 9 ani, spunea: „Mergeam s-o văd pe Steaua. Eu am stat în Bucureşti, din 1995 până în 1998, în Ghencea. Mergeam s-o văd pe Steaua. Vin din Balcani, îmi plac foarte mult Carpaţii. Ştiu foarte multe despre România. Am fost şi la un meci al lui PSG, contra Steaua Roşiei Belgrad, anul trecut în Paris”.

Helsinki din „La Casa de Papel” și-a câștigat existența făcând tatuaje în România.

Citeşte şi:

Când presa ajunge să fie chemată la parchet, după o simplă plângere a unui primar, mie îmi iese un singur mare vinovat pentru asta: DIICOT

Avioanele din Belarus, interdicție în spațiul aerian al UE. Ce alte sancțiuni au adoptat liderii UE împotriva regimului Lukașenko

Rămas fără un picior după COVID, un bărbat îi acuză de neglijență pe medicii infecționiști de la spitalul din Slatina

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

Playtech.ro IREAL! Cum a pierdut Florin Călinescu un milion de euro. S-a ales praful de tot

Observatornews.ro Cine sunt victimele tragediei din Italia: două familii întregi au murit. Telecabina s-a rostogolit pe versant 500 de metri

HOROSCOP Horoscop 25 mai 2021. Berbecii simt nevoia să își tempereze dorințele, dar îi ispitește un profit rapid

Știrileprotv.ro ”M-am dus la inchisoare doar ca să-l vad!„ Ce a putut să facă o tânără după ce a aflat că iubitul ei a ajuns după gratii! Dezvaluiri incredibile

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Cum să-ți alegi viitoarea carieră? Câteva lecții de învățat din succesul UIPath (Publicitate)