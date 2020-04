De Livia Lixandru,

Într-un interviu acordat Virgin Radio, Darko Peric, actorul sârb vorbește perfect limba română și asta pentru că a locuit în țara noastră timp de 9 ani.

„Mergeam s-o văd pe Steaua. Eu am stat în Bucureşti, din 1995 până în 1998, în Ghencea. Mergeam s-o văd pe Steaua. Vin din Balcani, îmi plac foarte mult Carpaţii. Ştiu foarte multe despre România. Am fost şi la un meci al lui PSG, contra Steaua Roşiei Belgrad, anul trecut în Paris”, a explicat actorul pentru Virgin Radio.

Helsinki din Casa del Papel și-a câștigat existența făcând tatuaje, în România.

„Eu tatuaje am început să fac în România în anul 1999. Eu am fost în București din 1995 până în 1998 și după m-am dus la Timișoara și acolo mi-am cunoscut prietenii și acolo am învățat eu să tatuez.’ a mărturisit Darko.

Actorul de 43 de ani a spus că mergea des la Club A, Lăptăria lui Enache și Cinemateca și a devenit nostalgic când moderatorul i-a spus că Lăptăria nu mai există: ‘Wow, Bucureștiul ăla nu mai există…’.

