La mai bine de un an de la nuntă, Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, au plecat în luna de miere. Destinația aleasă este Creta, cea mai sudică insula din Grecia, acolo unde fosta actriță obișnuia să meargă și la 20 de ani.

„Aici a rămas o părticică din mine la 20 de ani. Și acum mi se pare cel mai frumos loc din lume. E o ieșire de 11 nopți. Stăm la Marmin Bay Resort, unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Elounda, unde ne bucurăm de toate facilitățile oferite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Am ieșit la o cherhana, am jucat tenis de câmp deasupra resortului, signiture massages, distracție la plajă și restaurantele lor. Totul e wow”, a mărturisit Ana Maria pentru Cancan.

„Nu am avut timp liber deloc. Multă muncă și la mine, și la Daniel. Și mai vrem ca a doua jumătate de lună de miere să o petrecem în SUA; la New York și Route 66, dar probabil la anul”, a explicat Ana Maria Pavel, motivul pentru care nu au plecat în luna de miere până acum.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Ana Maria și Daniel Pavel își doresc să devină părinți, însă până acum, aceștia nu au grăbit momentul. Ei au mărturisit că anul acesta se apucă de treabă.

„Bebelușul nu vine acum, ci la timpul lui. Din toamnă începem, Mai avem lucruri de așezat pe toate planurile”, a mai spus fosta actriță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE