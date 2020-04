De Andrei Crăițoiu,

„Singurele certitudini sunt faptul că, în acest moment, festivalurile Untold şi Neversea nu sunt anulate și că reprezintă, în acest an, speranța și miracolul în care cred foarte mulți oameni”, spun organizatorii.

Ieri, Emil Boc, primarul Clujului declarase și el că decizia de anulare a UNTOLD și a Electric Castle nu a fost luată încă, fiind așteptată data de 15 mai.

Totuși, Ioana Chereji, PR manager al festivalurilor Untold şi Neversea a anunțat în mod oficial:

„În această perioadă trăim vremuri excepționale. În astfel de momente ne gândim mai mult ca oricând la oamenii din jurul nostru. Anunțăm că toți fanii Untold şi Neversea, care sunt în prezent posesori de abonamente sau bilete pentru ediția 2020, au posibilitatea să își transforme, gratuit, abonamentele sau biletele din acest an în abonamente sau bilete anytime, valabile timp de 3 ediții”.

10 zile, termenul de schimbare!

Așadar, toți cei care au achizitionat deja un abonament, de orice fel, chiar și bilet de o zi, pot opta pentru schimbarea acestuia în anytime, care asigură accesul la una din următoarele 3 ediții de festival, indiferent de data la care va avea loc (inclusiv în acest an).

Toate caracteristicile abonamentului inițial rămân aceleași, în continuare, iar termenul de schimbare în anytime este valabil 10 zile, începând de astăzi, 27 aprilie 2020. Există două modalități de modificare: automată, din platforma de check-in sau manual, din site-urile oficiale ale evenimentelor.

Să fim sănătoși, să fim în siguranță sunt de departe lucrurile care contează cel mai mult în acest moment. Și, bineînțeles, să nu ne pierdem speranța, să fim încrezători că vom fi bine. Ioana Chereji, PR manager:

Chereji a transmis că situaţia trebuie tratată cu calm şi responsabilitate, siguranţa populaţiei fiind cel mai important aspect.

„Ne dorim mai mult ca oricine să avem șansa să aducem bucuria festivalurilor și în acest an, în cele mai sigure conditii. Am încercat să înțelegem cât mai bine evoluția lucrurilor din perioada următoare, am ascultat întrebările și îngrijorările fanilor noștri și am încercat să venim cu cele mai bune soluții pentru ei”, a mai spus PR-ul evenimentelor.

174 de euro costă cel mai ieftin abonament la Untold. Chiar dacă ediția din acest an este în dubiu și sunt șanse mici să se mai poată organiza, oficialii evenimentelor au anunțat să biletele scoase acum la vânzare sunt valabile pentru una din următoarele trei ediții.

Trăim vremuri dificile, indiferent de care parte suntem, însă, pentru organizația noastră, cea mai valoroasă parte din magia Untold sunt fanii. Ioana Chereji, PR manager:

Cine trebuie să cânte la Untold 2020

The Pussycat Dolls, Iggy Azalea şi David Guetta se numără între primele nume confirmate pentru ediţia de anul acesta a festivalului Untold, care va avea loc în perioada 30 iulie – 2 august, la Cluj-Napoca. Din lineup mai fac parte Eric Prydz, Amelie Lens şi Charlotte De Witte.

Alături de Pussycat Dolls, grup reunit la finalului lui 2019, după nouă ani de pauză, şi Iggy Azalea, acestea sunt numele care vor fi prezente pentru prima dată pe scena festivalului. Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix şi David Guetta vor reveni la Untold, alături de The Script Above and Beyond, Afrojack, Alesso, Steve Aoki, Los Frequencies Live, Paul Kalkbrenner, Tale of Us, Cirez D, Richie Hawtin, Borgore, Dub FX, Rudimental DJ şi Netsky.

Cine trebuie să cânte la Nerversea 2020

Rapperul american Tyga, Tyga, Dimitri Vegas&Like Mike, Black Eyed Peas, Passenger, Parov Stelar, Timmy Trumpet, Tujamo, Nicky Romero, Nina Kraviz, Jamie Jones, Dub FX, Borgore şi Paul Kalkbrenner se numără printre artiştii care vor urca pe scena principală a celei de-a patra ediţii a festivalului Neversea, care va avea loc între 2 şi 5 iulie pe o plajă din municipiul Constanţa.

Vă asigurăm că orice decizii vom fi nevoiți să luăm în perioada următoare, suntem cu totul conștienți de momentele dificile prin care trece întreaga planetă și vom respecta cu totul deciziile și recomandările autorităților, cu privire la felul în care va trebui să tratăm situația celor două festivaluri, în acest an. Ioana Chereji, PR manager:

