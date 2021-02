Vali Vijelie a povestit aseară în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” că i s-a întâmplat și lui să copieze hit-uri internaționale, pe care le-a adaptat stilului său.

Mai exact, din coloana sonoră a celebrului ”Titanic” a preluat linia melodică a hit-ului ”My Heart Will Go On” (Celine Dion) pentru piesa lui ”Viața mea, inima mea”. Mai mult, melodia ”De dorul tău” este un cover după o melodie italiană a anilor 70 – ”L’Appuntamento”, interpretată de Ornella Vanoni.

Artistul a recunoscut, franc: ”Da, am furat! Mi-a plăcut foarte mult melodia din ”Titanic” pe care am numit-o ”Viața mea, inima mea”. Dar drepturile nu trebuie să le plătesc eu, ci casa de producție. Da, se plătesc, altfel nu se poate. Ei sună, se ocupă, cei de la casele de producție”.

”Ștefan Bănică face spectacol o săptămână”

Noua generație de maneliști ”rupe” pe internet, cu milioane de vizualizări, însă Vali Vijelie a oferit o replică tranșantă:

”E loc pentru toată lumea. Noua generație nu poate fi o amenințare pentru noi, mai vechi. Toți sunt talentați în felul lui. Eu nu cânt muzică pentru youtube, nu alerg după vizualizări. Eu fac o melodie care să placă la toată lumea. Muzică pentru Youtube? Bună întrebare. Uite, Ștefan Bănică e un exemplu extraordinar din toate punctele de vedere, iar eu nu l-am văzut să alerge să facă muzică pe YouTube. Am cel mai mare respect din toată România. Dacă Bănică face un spectacol, ține o săptămână! Noua generație poate face lucrul ăsta? Am făcut un spectacol la ”Berăria H”, au fost 2.000 de persoane. După două săptămâni, m-au chemat din nou. Cei din generația nouă să facă un spectacol, să vedem câți oameni vin. Ai fani când oamenii vin și plătesc să te vadă”.

”Eu am văzut mulți care s-au stins”

Cel mai mare rival? ”Nu m-am gândit la asta. E loc pentru fiecare. Eu cânt ca mine, ei cântă ca ei. Îți dau un exemplu: tu ești cea mai iubită, la câte nunți poți cânta într-o zi? La cinci maximum. E loc pentru toată lumea. Asta e o răutate, să arăți că ești mai bun. Am tot respectul pentru generația nouă, m-aș bucura s-o ducă așa până la adânci bătrâneți. Eu am văzut mulți care, în timp, s-au stins. Poate mulți își doresc să aibă cariera mea. Rivali? Nu există în fiecare zi doar luni sau doar marți. Azi, face el melodie, mâine, fac eu”, a explicat solistul.

