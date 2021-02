„De ce nu purtați în acte numele tatălui?”, „Care este cea mai mare sumă cu care ați plecat de la o nuntă?”, „De ce nu recunosc românii că ascultă manele?”, „Este Nuțu Cămătaru scutul dumneavoastră în fața clanurilor mafiote?”, „Ați dat șpagă pentru permisul de conducere?”, „Poate un bărbat să iubească două femei?”, sunt doar câteva dintre întrebările care îi vor fi adresate lui Vijelie în ediția de marți, 2 februarie, a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la ora 22:30, la Kanal D.

Conform producătorilor emisiunii, fanii artistului vor afla cum a fost începutul carierei sale muzicale, dar și detalii despre legături de familie, perioada copilăriei și adolescenței, lucruri inedite din viața sa de zi cu zi, dar și ce are de spus cântărețul despre iubirile care i-au marcat existența.

Artistul de 50 de ani nu va ezita să vorbească și despre un subiect, văzut de majoritatea fanilor săi, unul controversat, din cauza relației de rudenie cu Ion Balint, cunoscut ca Nuțu Cămătaru.

Nuțu Cămătaru este atât nașul de cununie al lui Vali Vijelie, cât și cel care l-a botezat pe primul fiu al manelistului. Atât botezul cât și nunta au avut loc în aceeași zi, iar mirii și nașii au fost nevoiți să schimbe mai multe ținute. Evenimentul a avut loc în fața locuinței din cartierul Militari din București, pe 22 iulie 2003.

Și poliția a dansat la nunta mea! Eu am căutat în așa fel încât să nu deranjez, am fost la secția de poliție, am cerut autorizație, am chemat și vecinii. A fost totul în regulă! Am avut 600 de invitați la nuntă, nici nu aveam unde să-i pun





Vali Vijelie, pentru Antena 1: