„Eu sunt îndrăgostită de părul meu. Cred că n-am mai avut păr așa sănătos, des și lung de când eram copil. Sunt atât de fericită că am așa un păr frumos. Dacă am avut un complex toată viața mea, acela nu a fost legat de greutate, ci de păr.

Da. Am suferit toată viața că nu am avut păr lung și bogat. Când eram mică, făceam înot și aveam părul scurt și am suferit mereu că nu reușeam să-l fac să crească, de aceea mi l-am distrus punând extensii. Apoi s-a întâmplat minunea si am găsit produsele și mi-am împlinit un vis. Am păr lung, bogat si feminin”, a spus Oana Roman pe Instagram.

„Situația este grea”

Cu o zi în urmă, Oana Roman le-a împărtășit admiratorilor ei că trece prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa

„Știi momentul ăla când simți că îți fuge pământul de sub picioare? La mine de epuizare fizică, dar mai ales psihică. Mulți ați observat că sunt mai tristă și mai obosită în ultima vreme. Eu nu pot să vă mint. Mâine sper să am putere și timp să vă explic tot. Și să lămuresc tot. (…)

Înainte să încep drumurile multe pe care le am de făcut astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis de aseară, când am spus că astăzi o să încerc să îmi fac timp pentru a vorbi un pic despre situația actuală.

Mi-a plăcut foarte tare că majoritatea dintre ele au fost pe ideea: nu trebuie să dau niciun fel de explicații, «e viața ta, sunt deciziile tale și nu ne dorim decât să fii bine» și chestia asta m-a bucurat foarte tare și m-a făcut să mă gândesc că «da, nu este nevoie să dau niciun fel de explicații».

Situația este grea, incertă, în sensul în care trebuie să iau niște decizii pe care cred că deja le-am luat, dar trebuie să le pun și în aplicare. Mulțumesc mult”, a spus Oana Roman în mediul online.

