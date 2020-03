De Denisa Macovei,

De când s-au închis saloanele de înfrumusețare, multe doamne și domnișoare se plâng de faptul că părul lor are de suferit și nu știu ce să mai facă pentru a-l proteja. Aflată în aceeași situație, Vica propune o mască naturală, menită să ajute la regenarea părului.

„Eu am un păr blond foarte frumos, nuanța mea naturală nu-mi place, pentru că este un șaten spălăcit, dar am foarte multă grijă de el. În perioada asta, când trebuie să stăm în casă și nu mai avem acces la măști profesionale de păr și la tratamentele hairstyliștilor, am revenit la masca de păr pe care o folosesc de peste 20 de ani. Toate cele care se află în aceeași situație ca și mine, dar și care vor o creștere rapidă a părului și firul să fie sănătos o pot încerca. Trebuie să aibă răbdare și să urmeze întocmai tratamentul. Dat fiind faptul că situația ne impune, nu știu de ce nu am avea răbdare. Așa că, de două ori pe săptămână se face un tratament cu: trei gălbenușuri, o banană, sau jumătate, dacă părul este scurt, ulei de măsline și miere. Totul se dă prin blender și se aplică pe păr, pe tot părul, iar apoi ne acoperim cu o pungă și un prosop. Se stă așa minimum 40 de minute cu masca pe cap. În două luni, cine face tratamentul acesta, minimum 40 de minute, de două ori pe săptămână, o să aibă un păr mai lung și mai sănătos. Este o mască realmente foarte bună. Garantez”, ne-a declarat Vica.