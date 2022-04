Viviana Sposub s-a născut în Botoșani. De mică a îndrăgit muzica, așa că la vârsta adolescenței a urmat un liceu de muzică pe care l-a și absolvit. Imediat după, la 19 ani, curajoasă și ambițioasă, ea a luat drumul Bucureștiului.

Prezentatoarea de la Kanal D s-a înscris la facultate și recent avea să cunoască succesul în televiziune. Viviana Sposub a absolvit cursurile INTACT Media Academy de la Antena 1, ulterior a prezentat rubrica Vremea la același post. O ofertă a primit și s-a mutat la Pro TV, unde a devenit co-prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea”.

La același post, ea a fost cooptată pentru o altă emisiune, la „Ferma”, acolo l-a cunoscut și s-a îndrăgostit de actualul ei iubit, de George Burcea. După o vreme, Viviana Sposub a semnat un contract cu Kanal D, a devenit concurentă în emisiunea „Bravo, ai stil”, pe care a fost la un pas de a o câștiga.

În prezent, ea e prezentatoarea matinalului „Dimineața cu noi”, alături de Bursucu și George Tănase. Despre parcursul ei, Viviana a făcut dezvăluiri acum. „Cu trenul și cu o singură valiză! Așa am ajuns în București la vârsta de 19 ani pentru a-mi trăi viața de studentă și pentru a-mi construi o carieră.

Mi-a fost tare greu la început… Eram singură, într-un cămin din Obor, dar extrem de ambițioasă. Am învățat, am muncit și nu am renunțat la visul meu”, a dezvăluit Viviana Sposub.

De-a lungul anilor de muncă, ea a primit multe sfaturi. A ținut cont de multe dintre ele, mai ales de cele pe care Maurice Munteanu, jurat la „Bravo, ai stil”, i le-a oferit. „Am apreciat fiecare sfat, fiecare critică și fiecare laudă din partea juraților.

Nu puține au fost momentele în care Maurice a văzut în mine ce e mai frumos și lucrul acesta m-a ajutat să capăt și mai multă încredere în forțele proprii. Îmi doresc să rămân în televiziune în poziția de prezentator, îmi place tare mult să comunic și să îi bucur pe cei de acasă. În același timp, vreau să acord mai multă atenție și energie talentului muzical pentru că simt că așa mă voi simți cu adevărat împlinită pe plan profesional.”, a mai adăugat ea.

Referitor la George Burcea, Viviana Sposub dezvăluie că în niciun moment nu a simțit vreo competiției între ei doi: „Deși eu și George activăm în același domeniu, nu am simțit niciodată nici măcar o urmă de competitivitate între noi doi. George este cel mai mare sprijin pentru mine, iar el poate spune același lucru despre mine. Suntem o echipă atât pe partea sentimentală, cât și pe cea profesională”, a încheiat ea.

