„Eu am un contract și nu am rămas în relații foarte bune din cauza acestor povești. Survivor, în sine, ca proiect, a fost foarte greu. Dar, când m-am întors în România, nu pot să spun că am rămas în relații foarte bune din cauza a ce s-a întâmplat acolo, de fapt.

Nu pot povesti unele lucruri. Unele lucruri care au apărut în presă sunt adevărate, pe altele nu le cunosc. Nu știu să spun exact. Și noi avem un contract și nu putem să vorbim multe lucruri. A fost adevărat cu ciocolata, într-adevăr, am găsit-o. Eu nu am stat atât de mult în competiție ca să mă pot infiltra sau ca să pot plăti lucruri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dar, îți zic sincer, dacă puteam, la șmecheria mea o făceam. Mai pot să spun un lucru. Pentru mine conta mai mult, dacă puteam, să îmbârlig pe cineva pentru creme, pentru produse de păr, mai mult decât mâncare.

Eu nu am suferit foarte mult după mâncare. Am stat o lună, nu am stat până la sfârșit. Am rezistat. Am știut eu cum să fac ca să îmi fie bine”, a declarat Vica pentru Ego.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Un asistent de la Spitalul Militar Central a sedat intenționat cu diazepam trei paciente, iar una dintre ele a ajuns în stare gravă la ATI. Parchetul a deschis dosar de „tentativă de omor calificat”

Întrebată cine crede că va câștiga Survivor România, Vica a fost reținută, spunând că dintre cei rămași în Republica Dominicană, nu are un favorit

„Nu știu ce să spun, îmi este foarte greu pentru că atunci când am fost acolo, l-am văzut pe Sebi câștigător. În momentul de față nu pot să spun că am un favorit. Mi-a plăcut foarte mult de Dan Ursa. A fost o surpriză pentru mine.

Nu pot să spun că am un favorit, publicul este în măsură să aleagă câștigătorul. Noi fiind acolo, în Survivor, am perceput puțin diferit oamenii față de cei de acasă. Să câștige cel mai bun!”, a mai adăugat Vica Blochina.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro De ce nu mai apare Meghan Markle în certificatul de naștere al fiului ei. Ce e scris în dreptul numelui mamei

TVMANIA.RO Când are premiera „Tânărul croitor”, sezonul 2. Anunțul făcut de Netflix

FANATIK.RO Cartofi prăjiți în stil grecesc. Ingredientul secret ce face delicioasă rețeta

Știrileprotv.ro O fată de 15 ani din Vrancea a murit după ce a început să îi curgă sânge din nas. Declarațiile făcute de reprezentanții Serviciului de Ambulanță

Observatornews.ro O nouă bancă s-a lansat astăzi oficial în România. Este pe locul 8 în topul băncilor după activele administrate

Orangesport.ro Dan Udrea s-a revoltat în direct după ce Petrescu a plecat din interviu. Reacţia vehementă prin care l-a pus la punct pe antrenor

Unica.ro Patru zodii bătute de soartă în mai! Eu sunt nativii care vor încheia luna în lacrimi