Invitată într-o emisiune TV, fosta balerină a rememorat clipele în care a rămas singură, după ce relația cu fiul ei s-a răcit brusc, în contextul participării sale la emisiunea „Survivor”.

Edan, rodul unei relații extraconjugale de 16 ani dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă, a fost recunoscut oficial de tatăl său abia în urma unui proces și a unui test de paternitate. Deși inițial nu a fost implicat în viața copilului, fostul antrenor a devenit figura principală din viața adolescentului, iar decizia acestuia de a pleca de lângă mamă a avut un impact profund asupra Vicăi.

„Mi-a fost foarte greu, a fost cea mai grea perioadă. Am avut o perioadă grea din viața mea când am fost însărcinată, după aceea când l-am născut… Iar ulterior mi-a fost foarte greu că s-a mutat de la mine la tatăl lui. Și nu puteam să înțeleg pentru că tot timpul era lângă mine, cu mine. Eu aveam grijă de cineva. Eu, spre exemplu, nu m-am mutat din România.

Nu e o țară în care toată lumea își dorește să trăiască, puteam să mă mut în America, în Elveția, la Moscova, aveam foarte multe posibilități și trebuia să mă mut, dar datorită copilului nu m-am mutat, nu am făcut niciun pas pentru că mi-am dorit să aibă familie aici. Deodată am rămas singură în casă, iar pentru mine a fost foarte greu atunci. A fost foarte greu și au fost conflicte destul de urâte. Ele au fost tacite, noi niciodată nu ne-am înjurat sau ne-am vorbit urât.

Au fost lucrurile care pe mine mă dureau. Eu trecem prin filtrul meu și nu aveam ce să fac, am suferit foarte tare atunci, m-am îngrășat foarte mult. Am avut o perioadă foarte grea de depresie, cred că un an și jumătate. M-am rugat foarte mult. Nici măcar nu a luat hainele. A fost momentul când era pandemia, eu am plecat în Thailanda, copilul a zis că nu vrea să vină, că vrea să facă Revelionul și Crăciunul cu tatăl. Era ok pentru că oricum făcea sărbătorile cu el, iar când m-am întors, el a zis că nu mai vine. La un moment dat, el a rupt relația cu mine”, a povestit Vica Blochina.

Cum se înțelege Vica Blochina cu fiul ei

Vedeta a explicat că, pentru a-și recăpăta echilibrul, s-a refugiat în numerologie – o pasiune care, spune ea, a ajutat-o să se cunoască mai bine și să vindece relațiile din viața sa. Cu timpul, legătura cu fiul ei s-a îmbunătățit considerabil. Astăzi, cei doi se bucură de o relație de prietenie apropiată, lucru pe care Vica îl consideră un rezultat direct al transformărilor interioare prin care a trecut.

„Eu am o relație foarte bună, foarte frumoasă cu fiul meu, dar el locuiește la tatăl lui. Este absolut normal lucrul ăsta și eu sunt foarte fericită că el locuiește acolo, se simte foarte bine acolo. Și relația mea cu el, cu copilul meu care are 17 ani este foarte bună, suntem prieteni foarte buni.

Ca mamă și adolescent, suntem foarte apropiați, îl iubesc, îl admir foarte mult și mai ales cred că și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că cunoscându-i și datele lui, cifrele lui, înțeleg exact cum trebuie să-i vorbesc, ce trebuie să-i spun”, a declarat Vica Blochina pentru click.ro.