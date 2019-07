”Nu aș vrea să conteze cine sunt eu și unde lucrez. Aș vrea totuși să fie obișnuit cu o viață normală, nu crescut în puf, ba dimpotrivă, învățat și cu «nu avem acum», «nu avem bani». Sunt foarte setată pe treaba asta. Eu în sensul acesta voi acționa, dar de bunici nu știu ce să zic… Ce pot să le fac? La bunica lui, adică la soacra mea acasă, e un mare parc de distracții! E un fel de Legoland și Disneyland, are mașinuțe, tobogane, leagăne. Are garajul lui, unde are motocicletă, bicicletă, tricicletă, ATV, tractor, mașină decapotabilă….”, ne-a mărturisit prezentatoarea emisiunii ”Bravo, ai stil!”.

«În casă la mine trebuie să avem niște reguli»

Totuși, Ilinca trage speranțe că, în timp, va reuși să-l învețe pe Zian care e adevărata valoare a banului și că nu i se cuvine totul, pentru că altfel, va ajunge un adolescent cu care să nu se mai poată înțelege.

”Eu cred că o să-mi iasă totuși această educație financiară, că, până la urmă, o să știe că dacă este la bunici, e în vacanță și acolo poate i se permit mai multe lucruri, dar în casă la mine trebuie să avem niște reguli”.

