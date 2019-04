VIDEO/ Kitty Cepraga, din nou pe băncile școlii. Vrea să se întoarcă în teatru

Actrița are în plan un nou film, ea punându-și deja amprenta pe două scurtmetraje, unul realizat în țară, celălalt, în Italia.

În paralel cu cariera, Kitty are grijă de fiica ei, în vârstă de aproape 4 ani, dar își rezervă timp și pentru studiu.

„În primul rând, sunt cu fetița mea, suntem foarte des împreună, avem activități sociale, culturale, călătorim foarte mult. Apoi, scriu mult, fac cursuri, acum am început să fac un curs intensiv de antropologie culturală, am terminat un master de curând, în marketing și management al evenimentelor culturale, îmi ocup timpul cu cititul, studiile. Consider că în viața asta, dacă ești un om curios, cum mă consider, trebuie în permanență, dacă îți permiți, să citești, să cunoști cât de mult se poate”, ne-a declarat Kitty Cepraga.