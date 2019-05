VIDEO | Radu Vâlcan nu mai pleacă în vacanță fără copii. „Mi-e foarte greu să stau atâtea zile departe de ei”

Până să apară copiii, Andrei și Alexandru, Adela Popescu și Radu Vâlcan nu pierdeau nici o ocazie să plece din țară în câte o escapadă romantică. Aveau și preferințe, țările asiatice, și își legau uneori concediile de filmările lui pentru „Insula iubirii”. Acum însă, vacanțele în doi nu mai sunt în plan. Din pricina lui Radu.

„Adela mi-a tot spus că poate mergem și noi, sau doar noi cu Andrei, pe Alexandru să-l lăsăm cu bunicii. Eu recunosc că îmi este foarte greu să stau atâtea zile, fie ele și trei, departe de ambii copii. Asta e. E o perioadă de care ne bucurăm foarte tare și vrem să o gustăm din plin”, ne-a mărturisit Radu Vâlcan.

Bunicii, lăsați să se relaxeze

Prima vacanță în formulă completă a familiei de vedete a fost în Egipt, acolo unde Radu și Adela i-au luat și pe bunici, cu gândul că aceștia le vor ușura munca.

„La început, tot făceam glume că ei cred că merg în vacanță, că nu știu, de fapt, că ei trebuie să stea cu copiii… Dar n-a fost chiar așa, pentru că atunci când am văzut că se bucură și că se simt bine acolo, am zis că nu putem să le stricăm plăcerea. Așa că tot pe noi a căzut și tot noi am venit mai obosiți de acolo. Dar ne-am bucurat că am putut să le oferim ocazia să se relaxeze și ei”, ne-a povestit Radu, la scurt timp după revenirea în țară.

VIDEO: Cosmin Nistor

Citește și:

Proprietarii donează conacul Sturza, dar primăria nu-l prea vrea. Una dintre cele mai frumoase clădiri din zona Sucevei, propusă să facă parte din Patrimoniul Național, e abandonată de toată lumea

Citește mai multe despre Radu Vâlcan, Copii și vacanțe pe Libertatea.