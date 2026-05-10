Cu lacrimi în ochi, vulnerabilitate pe care o arată extrem de rar, a mărturisit că, deși a crescut într-un mediu în care credința și mersul la biserică erau lucruri obișnuite, mulți ani nu a înțeles ce înseamnă cu adevărat conexiunea spirituală autentică. Totul s-a schimbat într-o perioadă extrem de dificilă din viața ei, despre care spune că a fost cel mai jos punct emoțional prin care a trecut.

„Eu ca și orice alt român, am crescut cu gândul de biserică, Dumnezeu, dar nu pot să zic că înțelegeam ce înseamnă rugăciunea sau legătura reală cu Dumnezeu. Nu prea băgam în seama chestie asta până acum vreo patru ani când, tot așa, am fost în cel mai jos moment al vieții mele, eram într-o depresie pe care nu știu să o explic. Nu îmi doream să fiu aici, cumva în genul ăla de dark eram. Într-o zi, de Paște, m-am dus la biserică, chiar de Înviere, și în clipa în care am intrat în biserică, era rugăciunea mare de Înviere și toată lumea se ruga, era energia aia mare. Atunci am căzut în genunchi și am început să plâng”, a povestit Rux la „Dincolo de copertă”.

Totul s-a întâmplat cu aproximativ patru ani în urmă, pe când, spune ea, se confrunta cu depresie și avea gânduri întunecate. În noapte de Înviere, a decis să meargă la biserică, iar experiența trăită acolo a marcat-o profund. Atât de profund!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Simțeam așa că mă împinge cineva. Nu am căzut de bunăvoie, pur și simplu simțeam așa o presiune care mă împinge și mă îngenunchează. Plângeam și îmi curgeau lacrimile. Atunci am vorbit cu un prieten al cărui tată este pastor și când i-am povestit mi-a zis să nu cred că sunt nebună, că și tatăl lui a pățit același lucru: era în biserică, se ruga și la un moment dat a simțit că cineva îl împinge în genunchi”, a completat creatoarea de conținut.

Rux a vorbit în lacrimi despre legătura ei cu Dumnezeu

Atât de profund a fost momentul, încât nu a putut înțelege ceea ce i se întâmplă. Abia după ce a povestit această experiență unui prieten al cărui tată este pastor, iar acesta i-a spus că astfel de trăiri spirituale există și că nu ar trebui să creadă că „este nebună”, așa cum avea impresia, abia atunci s-a liniștit. Așa că a considerat că acel episod este momentul în care Dumnezeu i-a transmis să își regăsească echilibrul.

„Acela a fost momentul în care Dumnezeu mi-a zis să îmi revin. De atunci am înțeles multe lucruri și cumva încă îmi reglez conturile, ca să zic așa. Atunci mi-am dat seama că este real. E emoționant momentul pentru mine că a fost ceva wow”, a mai povestit Rux la „Dincolo de copertă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE