Cum îți schimbi pașaportul în 2026 și ce documente sunt necesare

Pentru eliberarea unui nou pașaport sunt necesare actele care permit identificarea titularului și verificarea acestuia. Actele diferă în funcție de tipul documentului solicitat și de situația fiecărei persoane.

Persoanele cu pașaport expirat pot solicita un nou document prin depunerea unei cereri la serviciul public comunitar de pașapoarte. După emiterea noului pașaport, cel vechi este anulat și își pierde valabilitatea.

În cazul pierderii sau furtului, incidentul trebuie declarat autorităților competente din România sau, dacă s-a produs în străinătate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare. Pașaportul declarat pierdut sau furat devine automat nul și nu mai poate fi folosit, chiar dacă este recuperat ulterior. Pentru emiterea unui nou document sunt necesare declarațiile și actele eliberate de autorități.

Dacă pașaportul este deteriorat, titularul trebuie să prezinte documentul în starea în care se află, inclusiv eventualele fragmente rămase. Un pașaport deteriorat care afectează datele de identificare sau elementele de securitate nu mai este valabil și trebuie înlocuit prin solicitarea unui nou document de călătorie.

Pașaportul simplu electronic

Pașaportul simplu electronic este documentul standard de călătorie utilizat de cetățenii români pentru deplasările în străinătate. Valabilitatea acestuia diferă în funcție de vârsta titularului, astfel:

10 ani pentru persoanele care au împlinit 18 ani;

5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 și 18 ani;

3 ani pentru copiii cu vârsta sub 12 ani.

Acte necesare pentru pentru persoane majore cu domiciliul în România

Cartea de identitate, C.I provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. (Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);

Dovada achitării taxei de pașaport, în original sau în format electronic/tipărit, care să conțină numărul tranzacției, datele titularului (nume, prenume, CNP) și suma achitată;

Pașaportul anterior, dacă există.

Termenul de eliberare este de aproximativ cinci zile lucrătoare.

Pașaport simplu temporar

Acte necesare pentru persoane majore cu domiciliul în România

Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. (Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);

Dovada achitării taxei de pașaport, în original sau în format electronic/tipărit, care să conțină numărul tranzacției, datele titularului (nume, prenume, CNP) și suma achitată;

Pașaportul anterior, dacă există.

Programările pentru depunerea documentelor pentru pașaport se realizează online, prin platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne (hub.mai.gov.ro). În procesul de programare se selectează județul și serviciul public comunitar de pașapoarte, apoi tipul de pașaport dorit (electronic sau temporar) și intervalul disponibil din calendarul afișat de sistem.

După alegerea datei și orei, solicitantul completează datele personale (nume, prenume, CNP, telefon și e-mail). Programarea este ulterior validată în sistem, iar confirmarea se transmite prin e-mail sau prin SMS.

Cât costă pașaportul în 2026

Începând cu 1 august 2025, pentru eliberarea pașaportului se aplică o taxă unică de 265 de lei, valabilă atât pentru pașaportul simplu electronic, cât și pentru pașaportul simplu temporar. Taxa include TVA și se achită pentru cererile depuse la serviciile publice comunitare de pașapoarte.

Contravaloarea pașaportului poate fi plătită la casieriile anumitor unități bancare, la stații de plată din locațiile partenere sau online, pe site-ul ghiseul.ro.