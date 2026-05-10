În Elveția copiii devin  independenți de la 4 ani 

Ashley Franzen, originară din San Diego, spune că în Elveția copiii sunt încurajați să devină independenți de la vârste foarte mici, iar acest lucru a impresionat-o profund încă din primele luni petrecute acolo, potrivit Business Insider.

„De când au început grădinița, se aștepta ca ei să meargă singuri la și înapoi de la școală”, povestește femeia.

Experiența contrastează puternic cu realitatea din Statele Unite, unde mulți părinți evită să își lase copiii nesupravegheați chiar și pentru perioade scurte.

„Nu mai văzusem niciodată așa ceva în SUA.”

Ashley Franzen spune că a crescut în anii 90 în San Diego, într-o perioadă în care copiii aveau mult mai multă libertate.

„Asta însemna să mă joc afară sau în parc singură, să plimb câinele prin cartier și să merg la magazinul din apropiere să cumpăr gustări”, își amintește ea.

Totuși, spune că societatea americană s-a schimbat radical între timp.

„Am impresia că acea epocă a apus de mult și, dacă aș mai locui în SUA ca părinte, nu cred că mi-aș pierde vreodată copiii din vedere.”

Mutarea în Elveția a fost un adevărat șoc cultural. Copiii acesteia s-au născut în Europa și au locuit în trei țări.

„Când ne-am mutat prima dată în Elveția, cel mai frapant lucru a fost să vedem copii foarte mici plimbându-se, jucându-se singuri sau în grupuri mici.”, își aduce aminte Ashley.

Cum au ajuns părinții să își supraprotejeze copiii

Psihologul social Jonathan Haidt explică în cartea „The Anxious Generation”, tradusă în română cu titlul „O generație în pericol”, că schimbarea majoră în modul de creștere a copiilor a început în SUA în anii 80 și 90, când frica părinților față de pericolele externe a început să crească accelerat.

Potrivit lui Haidt, generațiile anterioare aveau mult mai multă libertate. Copiii mergeau singuri la școală, petreceau ore întregi afară și învățau să își gestioneze conflictele fără intervenția adulților.

Totul s-a schimbat însă odată cu apariția televiziunilor de știri nonstop și a culturii fricii. Cazurile rare de răpiri sau violențe asupra copiilor au fost intens mediatizate și au creat impresia că spațiul public a devenit mult mai periculos decât era în realitate.

Haidt susține că părinții au început atunci să adopte ceea ce numește „parenting bazat pe siguranță”, limitând tot mai mult independența copiilor.

Autorul vorbește despre apariția unei „copilării bazate pe telefon și supraveghere”, care a înlocuit treptat „copilăria bazată pe joacă liberă”.

Jonathan Haidt avertizează în „The Anxious Generation” că societatea modernă practică „supraprotecție în lumea reală și subprotecție în mediul online.”

În viziunea sa, această schimbare a avut efecte majore:

Jonathan Haidt argumentează că independența timpurie, genul de autonomie descrisă de mama americană stabilită în Elveția, îi ajută pe copii să își dezvolte reziliența, curajul și capacitatea de adaptare. Asta pentru că, spune psihologul, „copiii au nevoie de riscuri pentru a-și dezvolta competențele.”

Modelul elvețian, în care copiii merg singuri la școală încă de la grădiniță, seamănă mai degrabă cu modul în care erau crescuți copiii înainte ca frica și supraprotecția să redefinească parentingul modern.

Copiii merg singuri la școală și la cumpărături

Mama din America spune că a decis rapid să adopte stilul elvețian de educație și independență.

„Am început imediat să urmez obiceiurile și tradițiile locale; este o parte importantă a integrării și asimilării.”

La început, copiii mergeau singuri doar la locurile de joacă din apropierea casei și trebuiau să se anunțe periodic.

„Trebuia să știu la ce loc de joacă vor fi și îi puneam să se înregistreze la fiecare 20-30 de minute.”, povestește aceasta.

Ulterior, libertatea lor a crescut treptat: „ies afară și se joacă, se plimbă cu trotineta sau bicicleta timp de până la o oră.”

În Elveția, independența copiilor este susținută chiar de școli și autorități. La grădiniță, polițiștii îi învață pe cei mici regulile de circulație și siguranța rutieră.

Copiii învață proverbul elvețian: „warte”, „luege”, „lose”, „laufe”, adică „așteaptă, uită-te, ascultă, mergi”.

Educatoarele îi încurajează inclusiv să meargă singuri la magazin pentru mici cumpărături.

„Se preferă plata cu numerar, deoarece este o modalitate plăcută pentru copii de a exersa matematica.”, povestește Ashley.

La doar 6 ani, copii mergeau singuri cu autobuzul

Ashley Franzen povestește că de la vârsta de 6 ani copiii ei au început să folosească singuri transportul public: „Copiii pot solicita un abonament de autobuz subvenționat.”

În timp, cei mici au învățat să circule cu autobuzul, trenul sau chiar feribotul folosindu-se de orare și de propriile ceasuri analogice.

„Ambii copii pot citi, așa că, folosind ceasurile lor analogice, sunt împuterniciți să citească orarele autobuzelor și trenurilor.”, a spus mama.

Mai mult, fiica ei cea mare merge uneori singură la cumpărături folosind inclusiv cardul bancar al mamei: „Cu o listă, poate aduce acasă ingredientele lipsă fără probleme.”

„Apreciez enorm modul elvețian de a crește copii independenți”

După aproape 13 ani petrecuți în afara SUA și experiențe în peste 30 de țări, americanca spune că Elveția rămâne modelul care a impresionat-o cel mai mult în ceea ce privește educația copiilor.

„Am o apreciere și un respect deosebit pentru modul elvețian de a crește copii independenți.”

Ea spune că efectele sunt vizibile în comportamentul și încrederea copiilor săi: „Văd puterea și autonomia pe care copiii mei le-au dezvoltat ca urmare a acestui fapt.”

Pentru mulți părinți străini, acest model pare greu de imaginat, însă pentru elvețieni este o normalitate.

Ashley Franzen spune că exact această cultură a încrederii este cea care face diferența: „Copiii care se plimbă singuri sunt la fel de reali astăzi ca acum 50 de ani.”

În timp ce multe societăți occidentale au devenit tot mai protective și anxioase în privința copiilor, Elveția continuă să mizeze pe încredere, autonomie și responsabilitate timpurie valori pe care tot mai mulți experți le consideră esențiale pentru dezvoltarea emoțională sănătoasă a noilor generații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

10 mai, Ziua Regalității în România. Ce semnificație are această dată și ce sărbătoresc românii
Știri România 08:29
10 mai, Ziua Regalității în România. Ce semnificație are această dată și ce sărbătoresc românii
Sărăcie de 90% în Vaslui, Buzău și Dolj. Cum arată radiografia unui eșec național
Știri România 08:28
Sărăcie de 90% în Vaslui, Buzău și Dolj. Cum arată radiografia unui eșec național
Parteneri
De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
Adevarul.ro
De ce 10 mai e ziua de grație pentru istoria românilor. Adrian Cioroianu: „Un prinț străin a transformat România dintr-o țară a dezordinii într-o putere regională”
MM Stoica a făcut primul 11 al Franței pentru Cupa Mondială 2026. Care e punctul fix al echipei: „Va juca oricine ar fi selecționer”
Fanatik.ro
MM Stoica a făcut primul 11 al Franței pentru Cupa Mondială 2026. Care e punctul fix al echipei: „Va juca oricine ar fi selecționer”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „A fost un subiect mediatizat. Nu mi-a cerut sfatul”
Stiri Mondene 09:30
Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „A fost un subiect mediatizat. Nu mi-a cerut sfatul”
Imagini cu Andreea Esca și Alexandre Eram la Paris. Vedeta PRO TV a mers în vizită la părinții soțului ei. „Sfârșit de săptămână”
Stiri Mondene 08:30
Imagini cu Andreea Esca și Alexandre Eram la Paris. Vedeta PRO TV a mers în vizită la părinții soțului ei. „Sfârșit de săptămână”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Experiment Observator: Ce mai putem cumpăra azi cu 100 de lei. "Valorează din ce în ce mai puţin"
ObservatorNews.ro
Experiment Observator: Ce mai putem cumpăra azi cu 100 de lei. "Valorează din ce în ce mai puţin"
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
Mediafax.ro
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
ADEVĂRUL despre presupusa relație dintre Alicia și călăul ei din Bihor! Familia a... Vezi mai mult
KanalD.ro
ADEVĂRUL despre presupusa relație dintre Alicia și călăul ei din Bihor! Familia a... Vezi mai mult

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 09 mai
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Politică 09 mai
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea