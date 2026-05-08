Gândit pentru familii numeroase

Modelul Gravite este construit pe platforma CMF-A+ a Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, aceeași arhitectură folosită și de alte modele accesibile din grup. Mașina este produsă în India, la fabrica din Chennai, alături de alte modele ale alianței.

O mașină Nissan Gravite
Mașina nu este disponibilă în Europa Foto: Nissan.in

De altfel, mașina se adresează piețelor din Asia.

În India, Dacia Spring se vinde cu 4.000 de euro, cu motor pe benzină, sub numele Renault Kwid.

Deși este un model low-cost, Gravite vine cu o configurație flexibilă a interiorului, oferind posibilitatea de a transporta între două și șapte persoane, în funcție de necesități.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale modelului este interiorul modular:

  • 7 locuri standard
  • al treilea rând complet detașabil
  • portbagaj de până la 625 litri în configurația cu 5 locuri

În plus, mașina include dotări moderne pentru segmentul său de preț, precum ecran tactil de 8 inch, conectivitate Android Auto și Apple CarPlay, dar și panou digital de instrumente.

Sistemul de climatizare este conceput pentru un climat tropical și dispune de guri de ventilație care se extind până la al treilea rând de scaune.

Motor modest, dar eficient pentru oraș

Sub capotă, Nissan Gravite este echipat cu un motor pe benzină de 1.0 litru, cu trei cilindri, care dezvoltă 72 CP și un cuplu de 96 Nm. Consumul declarat este de aproximativ 5,1 litri/100 km, ceea ce îl face economic pentru utilizarea urbană.

Transmisia poate fi manuală sau automată, ambele cu cinci trepte.

Deși este o mașină foarte accesibilă, Nissan promite peste 30 de dotări de siguranță, inclusiv: 6 airbaguri, ABS cu distribuție electronică a frânării,  control al tracțiunii, asistență la pornirea în rampă, sistem electronic de stabilitate.

Nissan Gravite este disponibil în mai multe versiuni, cu prețuri cuprinse între 6.200 euro – versiunea de bază și până la 8.700 euro – versiunea de top Tekna.

Astfel, modelul se poziționează ca o alternativă extrem de ieftină pentru familiile numeroase, în special pe piețele din Asia.

Pentru piața indiană, Gravite este o completare logică a gamei Nissan.

Deocamdată, Nissan nu a anunțat lansarea modelului pe piața europeană. Totuși, datorită platformei sale și dotărilor de siguranță, o eventuală lansare în Europa nu este exclusă pe viitor.

