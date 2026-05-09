Prețurile locuințelor din Castrelo sunt mai mici decât în alte regiuni

Deși oferta imobiliară este limitată la piața privată, prețurile locuințelor din Castrelo sunt considerabil mai ieftine decât în alte regiuni, scrie cotidianul spaniol 20 Minutos.

Conform anunțurilor de pe Idealista, chiria lunară variază între 400 și 600 de euro, conform publicației, iar prețurile caselor de 100-200 m² se situează între 60.000 și 150.000 de euro. Există și vile mai mari, de peste 300 m², disponibile pentru aproximativ 260.000 de euro.

„Castrelo are toate serviciile necesare și este bine conectat. Avem tot, ne lipsesc doar oamenii”, declară primarul Avelino Pazos.

Localitatea, aflată la doar 25 de kilometri de Ourense, dispune de clinică medicală, două farmacii cu livrare la domiciliu, un centru educațional cu cantină, benzinărie, bancă, baruri, restaurante și magazine alimentare.

Infrastructura pentru petrecerea timpului liber este un alt punct forte. Parcul nautic din Galicia găzduiește competiții naționale de caiac-canoe și navigație.

De asemenea, există o plajă fluvială, piscine, o sală de tehnologie pentru copii și adulți, școli de muzică tradițională și diverse activități recreative, precum dans, yoga, cinema în aer liber și sărbători comunitare.

Viitorul Castrelo de Miño depinde de tinerii antreprenori și de familiile cu copii

Primăria oferă reduceri fiscale semnificative, scutind afacerile noi de 90% din taxele asociate activității lor economice. În plus, există spații comerciale și terenuri disponibile pentru achiziție sau închiriere, precum și servicii de orientare profesională pentru noii veniți.

Sectorul HoReCa este una dintre principalele oportunități de afaceri din zonă. Cei interesați pot deschide un restaurant sau prelua o cafenea recent închisă din cauza pensionării.

Alte inițiative posibile includ afaceri legate de turismul activ, precum trasee pe bicicletă sau pe munte, dar și crearea de servicii pentru copii sau vârstnici.

