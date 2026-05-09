SUA și Marea Britanie lucrează la planuri de urgență

Franța, Germania, Belgia, Irlanda și Țările de Jos vor trimite avioane pentru a-și repatria cetățenii de pe nava de croazieră cu destinația Tenerife, afectată de un focar de hantavirus, a anunțat sâmbătă Spania.

Uniunea Europeană trimite două avioane suplimentare pentru restul cetățenilor europeni, a declarat ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, în cadrul unui briefing la Madrid, potrivit Politico.

Între timp, Statele Unite și Marea Britanie pregătesc aeronave și planuri de urgență pentru cetățenii non-UE provenind din țări care nu pot asigura transportul aerian.

Transmis de obicei prin intermediul rozătoarelor infectate, hantavirusul a generat o alertă pe nava de croazieră MV Hondius. Potrivit OMS, au fost identificate șase cazuri confirmate și două probabile cu subtipul „Andes”, singura formă a virusului capabilă de transmitere interumană.

Deși OMS depune eforturi pentru a preveni panica unei noi pandemii similare cu cea de Covid-19, decizia Madridului de a permite navei să ajungă în Tenerife este puternic contestată, în special de autoritățile locale din Insulele Canare.

Bolnavii, transportați în „vehicule sigilate și păzite”

Nava va rămâne la ancoră în largul insulei Tenerife, fără a trage la cheu. Pasagerii vor fi transbordați către portul industrial Granadilla și transportați în „vehicule sigilate și pazite, printr-un coridor complet izolat”, înainte de a fi repatriați direct în țările lor de origine, potrivit directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus urmează să se deplaseze în Tenerife alături de miniștrii spanioli de interne și ai sănătății pentru a coordona sosirea navei de croazieră. Sâmbătă, directorul OMS s-a adresat direct locuitorilor din Tenerife prin intermediul rețelelor sociale, recunoscându-le temerile, dar subliniind că „acesta nu este un alt Covid”.

„În prezent, riscul pentru sănătatea publică reprezentat de hantavirus rămâne scăzut”, a declarat Ghebreyesus.

Acesta intenționează să fie „alături de lucrătorii sanitari, personalul portuar și oficialii care fac posibilă [această operațiune] și să-mi exprim personal respectul față de o insulă care a răspuns unei situații dificile cu demnitate, solidaritate și compasiune”.

Prognoza sumbră a unui medic: „Va fi o morgă plutitoare”

OMS a anunțat că șase dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus semnalate la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic, au fost confirmate în laborator. Trei dintre persoanele infectate au murit.

În același timp, bolnavii de hantavirus de pe vaporul de croazieră sunt blocați două luni în carantină forțată, iar un medic face o prognoza sumbră: „Va fi o morgă plutitoare”, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Ce este şi cum se transmite hantavirus

Hantavirusurile sunt virusuri transmise în mod obișnuit de la rozătoare la oameni. Infecția poate provoca două forme majore de boală:

HPS – Sindrom pulmonar cu hantavirus, întâlnit în Americi, cu mortalitate foarte ridicată;

HFRS – Febră hemoragică cu sindrom renal, întâlnită în Europa și Asia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus.





