Cum s-a desfășurat operațiunea

Deși momentul exact al atacului nu a fost specificat, acțiunea s-a petrecut pe o secțiune de cale ferată situată la sud-est de orașul Lipețk, o zonă aflată la aproximativ 335 de kilometri est de granița cu regiunea ucraineană Sumî.

În înregistrările video făcute publice de grupare, se observă cum agenții Ateș toarnă un lichid inflamabil în interiorul locomotivei lăsate nesupravegheate, după care îi dau foc. Un al doilea clip confirmă incendiul, arătând vehiculul feroviar cuprins de flăcări.

Locomotiva era folosită strategic pentru transportul de mărfuri și echipamente militare către frontul din regiunea Sumî.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, mișcarea a subliniat succesul acțiunii. „Locomotiva defectă nu va mai putea participa la transportul trenurilor militare, ceea ce înseamnă că un alt element al sistemului logistic al adversarului a fost oprit”, notat Ataș, care a dorit să transmită rușilor un nou semnal: „Suntem chiar în inima voastră”.

Gruparea Ataș organizează regulat acte de sabotaj

Până la momentul publicării informațiilor, publicația Kyiv Independent a menționat că nu a putut verifica din surse independente revendicările grupării și nici amploarea reală a pagubelor produse.

Acest atac se înscrie într-o serie mai amplă de acțiuni. Gruparea Ateș organizează în mod regulat acte de sabotaj, operând atât direct pe teritoriul Federației Ruse, cât și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă.