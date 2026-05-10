„Am auzit vestea, dar nu prea am înțeles-o. De la un timp, veștile acestea sunt greu de înțeles. Era cu 2 ani mai tânăr ca mine. Un tip de un bun-simț extraordinar și de o etichetă cum rar am întâlnit în toată cariera mea.

Am filmat împreună, ne-am intersectat de mai multe ori. A fost un tip încercat, care – îmi amintesc o povestire interesantă de-ale lui – un tip care a trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit.

Era o dimineață obișnuită de matinal și a venit Ioan Isaiu, impunător și elegant, cum îl știm cu toții. «Știți că era să nu mai ajung la voi?», ne-a spus, zâmbind amuzat. «Mergeam cu mașina pe Valea Prahovei și mi-a picat brusc, în față, o bucată de stâncă. M-au despărțit câțiva metri de moarte», a povestit atunci Ioan.

Eu am rămas fără replică pentru câteva secunde, ceea ce nu prea mi se întâmplă. Mereu l-am perceput pe Ioan Isaiu ca pe un tip altfel. Genul acela de bărbat care se naște rar. O prietenă zicea că parcă era desprins dintr-o altă epocă. Eu nu i-aș zice așa. I-aș zice… parcă era o ultimă rămășiță a eleganței și a școlii de etică și de educație vechi în timpurile noastre. Drum lin, Ioan Isaiu!”, a spus Teo Trandafir.

Pe lângă activitatea din teatru, Ioan Isaiu a devenit un chip familiar pentru publicul larg și prin aparițiile sale în televiziune. A jucat în seriale și telenovele românești precum „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea inimii”, producții care i-au adus popularitate dincolo de scena clasică.

