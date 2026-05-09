O călătorie sfârșită tragic

Leo a fost primul pacient care a murit din cauza virusului la bordul navei. Soția sa, Mirjam Schilperoord, a debarcat împreună cu trupul neînsuflețit al acestuia, însă a murit în timp ce încerca să plece cu un avion din Africa de Sud către Țările de Jos, scrie The Sun.

Cuplul din Haulerwijk, un sat de 3.000 de locuitori din Țările de Jos, a fost identificat prin intermediul necrologurilor publicate în revista locală, conform New York Post.

Înainte de a se îmbarca pe MV Hondius, Leo și Mirjam se aflau într-o călătorie de cinci luni prin America de Sud.

Au mers să vadă păsări patagoniene

Pe 27 martie, aceștia au vizitat o groapă de gunoi situată la patru mile în afara orașului Ushuaia. Un munte de gunoi din oraș este habitatul unor specii rare de păsări patagoniene, printre care se numără și Attagis malouinus (Cizlarul cu abdomen alb).

Locul, supranumit „sfârșitul lumii” și evitat de localnici, este o atracție populară pentru turiștii pasionați de păsări.

Autoritățile argentiniene suspectează că cei doi soți olandezi au contractat temuta tulpină „Andes” a hantavirusului chiar în acea locație. Cei doi ar fi putut fi expuși rozătoarelor purtătoare ale virusului la groapa de gunoi pe care au vizitat-o în timpul călătoriei.

Cuplul s-a îmbarcat pe nava MV Hondius din Ushuaia, Leo a murit după 5 zile

Patru zile mai târziu, pe 1 aprilie, cuplul s-a îmbarcat pe nava MV Hondius din Ushuaia, alături de alte 112 persoane.

Pe 6 aprilie, Leo a raportat că are febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree. El a murit la bordul navei cinci zile mai târziu. Însă chiar și după moartea acestuia, imagini șocante îl arată pe căpitanul navei asigurându-i pe pasageri că boala „nu este contagioasă”.

O filmare realizată de un vlogger de călătorii turc îl surprinde pe căpitan afirmând că „pacientul zero” ar fi murit din „cauze naturale”.

Mirjam s-a stins pe 26 aprilie

Trupul său neînsuflețit a rămas la bord până pe 24 aprilie, când nava a ancorat în Insula Sfânta Elena. Mirjam a însoțit sicriul până în Johannesburg, însă a început și ea să se simtă rău.

Starea ei s-a deteriorat ulterior, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-o cursă KLM de la Johannesburg către Amsterdam.

S-a urcat pentru scurt timp la bord, însă i s-a refuzat permisiunea de a zbura; a fost transportată în schimb la un spital din Africa de Sud, unde a încetat din viață o zi mai târziu, pe 26 aprilie.

„Precum păsările în zbor”, se arată în unul dintre necrologurile publicate în limba olandeză în ediția din aprilie a revistei Haulerwijk. „Vă vom simți lipsa, vouă și poveștilor voastre.”

Deși autoritățile investighează groapa de gunoi, un oficial susține că cei doi ar fi putut contracta virusul și în nordul Patagoniei, unde au fost confirmate 101 cazuri de boală, inclusiv 32 de decese, în ultimele luni.

Șase cazuri, confirmate de OMS

Între timp, numărul cazurilor de hantavirus asociate focarului de pe MV Hondius a crescut la șase, a anunțat sâmbătă Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Dintre acestea, trei cazuri confirmate vizează cetățeni britanici.

Două cazuri suspecte de hantavirus la persoane care nu s-au aflat pe nava de croazieră au fost corelate cu olandeza Mirjam.

Un însoțitor de zbor olandez a fost spitalizat la Amsterdam, fiind suspect de infectare cu acest virus după ce a intrat în contact cu femeia, însă ulterior testele au ieșit negative.

Vasul ajunge în Insulele Canare

Un număr de 22 de cetățeni britanici rămân blocați la bordul navei MV Hondius, care se îndreaptă acum spre Insulele Canare, urmând să ajungă duminică în portul Granadilla, Tenerife.

Britanicii vor debarca de pe navă și vor fi transportați cu avionul în țară pentru a intra în autoizolare în hoteluri.

În prezent, niciunul dintre pasagerii de pe navă nu prezintă simptome ale virusului.

Pasagerii vor fi evacuați cu ambarcațiuni de mici dimensiuni către autobuze, înainte de a fi transportați prin secțiuni izolate ale aeroportului, au declarat vineri oficialii spanioli.

Regatul Unit, SUA, Germania, Franța, Belgia, Irlanda și Țările de Jos au confirmat că vor trimite avioane pentru a-și evacua cetățenii, a precizat ministrul spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska.

Ce este şi cum se transmite hantavirus

Hantavirusurile sunt virusuri transmise în mod obișnuit de la rozătoare la oameni. Infecția poate provoca două forme majore de boală:

HPS – Sindrom pulmonar cu hantavirus, întâlnit în Americi, cu mortalitate foarte ridicată;

HFRS – Febră hemoragică cu sindrom renal, întâlnită în Europa și Asia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus.



