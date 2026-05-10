Dragoste, copii, afaceri şi „o viață de tot rahatul”, potrivit soţiei lui Claudiu B.

Claudiu şi Anişoara B.* se cunoşteau din liceu şi erau împreună din 1996. După ce au terminat facultatea la o universitate privată din Bucureşti, cei doi s-au stabilit în Râmnicu Vâlcea, unde şi-au întemeiat o familie, au avut doi copii şi au construit o afacere de la zero.

La început, şi-au deschis două PFA-uri: ea confecţiona genţi, iar el dădea meditaţii la matematică. În 2017, au înfiinţat Etno Trend SRL, o firmă ce avea ca obiect de activitate „fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie”. Unic asociat şi administrator al societăţii era Claudiu B., însă doar „din dorinţa de a-l implica într-o activitate, pentru a-l responsabiliza”, a declarat soţia lui, la procesul în care era judecată pentru crimă. Ea susţine că el „refuza să se implice, fiind doar cu numele în acte. Ducea pachetele cu gențile lucrate de mine la poştă, de trei ori pe săptămână”.

În decembrie 2018, Anişoara B. a înfiinţat Fluent 2004 SRL, iar anul următor, a deschis un after school, în clădirea cu două etaje și mansardă în care locuia familia. Centrul educaţional funcţiona şi ca grădiniţă sau şcoală de vacanţă şi oferea cursuri de şah, olărit sau pictură. Dar şi meditaţii la matematică, de care se ocupa Claudiu B.

O sală a centrului educaţional înfiinţat de soţii B.

Anişoara B. a declarat la proces că ea îşi întreţinea soţul, „pe care l-am iubit și îl iubesc”, însă nu l-a vorbit niciodată de rău, „adică să spun «ştii mă, este putoare, doarme până la 11.00, pentru că vine dimineața». Nimeni n-a știut chestiile astea”.

Dar între cei patru pereți ai casei ei, unde anchetatorii montaseră microfoane, Anişoara B. le spunea copiilor săi că a trăit cu frică şi că „și cu tacto era la fel, al dracu. De câte ori îi ceream ajutorul, mai luam și bătaie… Efectiv eram disperată, când îi ceream un pic…, doar îndrăzneam un pic… O viață de tot căcatul, n-am trăit o zi… Ducă-se dracu de viață nenorocită… De ce, mă, pentru niște pereți?”.

Claudiu B. era un munte de om: avea 1,9 m înălţime şi 80 de kilograme. Rudele şi cei care l-au cunoscut spun că viaţa lui gravita în jurul familiei, că se implica în creşterea şi educarea celor doi copii ai săi, ambii pasionaţi de şah, şi că mergea cu ei la competiţii, atât în țară, cât și în străinătate.

Însă un raport de evaluare psihologică a fiului cel mare arată că acesta avea o „relație distantă cu tatăl său, perceput ca blând, dar neimplicat emoțional”.

Reconstituirea ultimelor 24 de ore din viaţa profesorului de matematică

În primul an de activitate, after school-ul deschis de familia B. a mers în pierdere. Apoi a venit pandemia de COVID, iar în martie 2020 a fost instituită starea de urgenţă: şcolile s-au închis, iar oamenii nu mai aveau voie să iasă din case decât cu declaraţii pe propria răspundere.

La începutul lunii aprilie, Claudiu B. i-a sunat pe părinţii copiilor cu care făcea meditaţii şi le-a propus să continue pregătirea prin intermediul aplicaţiei „Zoom”, spunându-le că va cumpăra o tablă specială, conectată la calculator.

Pe 9 aprilie 2020, profesorul de matematică a vorbit pe WhatsApp cu mama lui, aflată în Anglia, care i-a zis că-i va trimite 500 de lire sterline, pentru ca el să renoveze mormântul tatălui surorii sale. E ultima oară când femeia i-a auzit vocea fiului său.

A doua zi de dimineaţă, pe 10 aprilie 2020, în jurul orelor 10.00, el a primit banii de la ea, prin MoneyGram. A depus, în contul său bancar, o parte din ei (1.700 din cei 2.681 de lei), apoi s-a întors acasă, iar în jurul orelor 15.00, a terminat şedinţa de pregătire online cu una dintre elevele sale. Acest copil, spun anchetatorii, e ultima persoană din exteriorul familiei care l-a văzut în viaţă pe profesor.

Din data de 10 aprilie 2020 nimeni nu a mai auzit de Claudiu B.

În aceeaşi zi, la ora 18.28, Claudiu B. a vorbit la telefon cu un prieten de-al său. El e ultima persoană din afara familiei care i-a auzit vocea. Iar în zilele ce-au urmat, bărbatul n-a mai primit niciun semn de la Claudiu B., deşi „obişnuia să mă sune des, vorbea şi mult, iar dintr-odată: zero!”, le-a declarat el anchetatorilor.

A sunat-o pe Anişoara B., ca s-o întrebe de el, iar ea „mi-a dat de înţeles că a plecat cu o fostă elevă, fiindcă ea era prea bătrână”, îşi amintea martorul. Nu era singurul care nu mai reuşea să ia legătura cu Claudiu B.

Ce mesajele au primit primit mama şi sora lui Claudiu B., de pe telefonul acestuia

Extrem de ataşat de mama lui, care locuia cu sora lui în Anglia, profesorul vorbea aproape zilnic cu ea, iar discuţiile lor durau și ore la rând. Dar pe 12 aprilie 2020, de Florii, când a fost şi ziua ei onomastică, Claudiu B. n-a sunat-o şi nici nu i-a trimis vreun mesaj de felicitare. Cum asta nu se mai întâmplase niciodată, au apărut primele suspiciuni.

Mama şi sora lui au început să-l sune pe rând, dar Claudiu B. nu le mai răspundea. Și, cu toate că ele îi scriau că vor să-l audă, ca să se asigure că e bine, el le trimitea doar niște mesaje bizare pe WhatsApp: „M-am mutat cu altcineva. Vreau să divorţez. Acum sunt la Bucureşti”, „Vreau o perioadă să fiu lăsat în pace. Să mă simt bine cu cine vreau”, „E posibil să plec cu prietena mea în Italia, la părinții ei. Au acolo o spălătorie auto”, „Mâine dimineață plecăm la Italia”.

Nu le scria niciodată din proprie iniţiativă, ci doar ca răspuns, atunci când era contactat. Şi, contrar obiceiurilor lui, îşi citea mesajele primite cu o întârziere de câteva zile şi răspundea la ele noaptea târziu, la orele 4.00 – 5.00 sau la 7.00, cu toate că, aşa cum spunea şi soţia lui, profesorul nu era deloc o persoană matinală.

Versiunea Anişoarei B.: a fugit în Italia, cu o fată de 16 ani, pe care o meditase

La câteva zile după ce Claudiu B. a dispărut, părinţii elevilor pe care el îi medita au primit pe telefon mesaje prin care erau informaţi că „domnul profesor nu va mai putea susţine cursurile, iar în locul lui, la centrul de pregătire a fost angajat un alt profesor de matematică”.

Era o profesoară. Anişoara B. i-a spus acesteia că soţul ei a plecat la cursuri în străinătate şi i-a dăruit culegerile şi testele pe care el le folosise la meditaţiile cu copiii. Când profesoara a vrut să le înapoieze, fiind ale celui ce urma să se întoarcă de cursuri, Anişoara i-a zis să le păstreze: „Lasă, că nu mai revine”. Iar mai târziu, i-a spus angajatei că soţul ei, de fapt, „a fugit cu o fostă elevă de 16 ani, în Italia”.

Că a plecat cu fosta elevă le-a zis şi rudelor lui Claudiu B., adăugând că el ar mai fi trecut o dată pe acasă, ca să-şi ia din lucruri, și că atunci a discutat cu fiul lui cel mare, Bogdan, pe care l-a și sunat, ulterior, de pe un număr de Italia.

Ar fi putut profesorul de 45 de ani să fugă în lume cu o adolescentă, în ciuda restricţiilor de călătorie impuse din cauza pandemiei? În primul rând, potrivit părinţilor audiaţi în anchetă, profesorul de matematică a avut dintotdeauna o atitudine cuviincioasă cu toţi elevii pe care îi medita. În al doilea rând, fata de 16 ani cu care el ar fi fugit avea nevoie de acordul scris al părinţilor pentru a părăsi ţara, iar în acea perioadă, controalele la vamă erau destul de severe.

Dar „fuga în la minor, cu o elevă” n-a fost singura versiune a Anişoarei B. Mătuşii lui Claudiu, care o ajuta să coasă genţile, i-a spus că nepotul ei „a plecat la striptease, adică după femei”. Mai târziu, i-a zis că e „la mama lui, în Anglia”, iar când femeia a aflat de la sora ei că nepotul nu-i acolo, Anişoara B. s-a răsucit şi i-a spus că e cu o fată din București, pe care o meditase, plecat în Italia, „unde lucrează la o spălătorie”.

„La toți cunoscuții şi la părinții mei, de rușine, le-am zis că este în Italia. Atât, nicăieri în altă parte”, a declarat Anişoara B., la proces.

Sesizarea dispariţiei, după un an și după un mesaj despre un bordel cu minore

Un an de zile, primind acele mesaje bizare de pe telefonul lui, rudele lui Claudiu B. au trăit cu speranţa că el e în viaţă. Că, poate din cauza pandemiei sau a stresului, ceva s-a întâmplat cu el, dar că trăieşte.

Anişoara B. a susţinut că ea ar fi vrut să reclame la poliţie dispariţia soţului, dar rudele lui s-au opus. „Mama lui îmi zicea să mai aștept, că sigur este bine. Şi mă gândeam că, fiind apropiați, știe ceva”, a explicat ea, în ultimul cuvânt de la proces. Ea a mai susţinut că, în cursul anului 2020, „sunt trei apeluri sau mai multe, în diverse luni, făcute la IPJ Vâlcea de pe telefonul meu. (…) Am sunat să spun că bărbatul meu a plecat de acasă şi să întreb ce pot să fac, iar cei de acolo, sincer cam dezinteresați, au spus că trebuie să depun sesizare de dispariție. Eu le-am spus că nu a dispărut, a plecat de acasă şi nu-mi răspunde la telefon, m-a blocat, că l-am sunat şi de pe telefonul copiilor, dar nu răspunde, i-a blocat și pe ei, și din cauza asta, nu știu nimic de el şi nici soacra nu știe”.

Pe 16 martie 2021, mama lui Claudiu B. a primit de pe telefonul lui un mesaj care a îngrijorat-o și mai tare: „După ce citești mesajul, să-l ștergi și să nu zici la nimeni ce zic. Îți zic ție, ca să știi de mine. Nu pot să zic unde sunt, pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund și să țin telefonul închis, ca să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat. Anul trecut am fost la un bordel, de mai multe ori, la niște fete. Pe urmă, am aflat că aveau 15 ani. Peștii au făcut filmări și mă șantajează. Stau cu o fată și lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”.

Pe 23 aprilie, la rugămintea mamei lui, verişoara lui Claudiu i-a trimis acestuia un SMS, cerându-i să-i răspundă la telefon şi să-i vorbească, atunci când îl sună, căci altfel, ea va considera că mesajele lui nu sunt scrise de el și va face reclamaţie la poliţie.

SMS-ul ei a fost recepţionat pe telefonul profesorului abia în ziua de 6 aprilie. Iar apoi, când era apelat, numărul lui de telefon apărea ca şi cum ar fi închis.

A doua zi, pe 7 aprilie 2021, verişoara lui Claudiu B. a mers la poliţie, iar cei de la Serviciul de Investigaţii Criminale din IPJ Vâlcea au deschis un dosar, pentru a cerceta împrejurările în care dispăruse profesorul de matematică.

Pe data de 7 aprilie 2021 s-a depus prima cerere pentru dispariția profesorului.

DVR-ul compromis de zeama de la murături și declaraţia bombă a antrenorului de şah

Cu două zile înainte ca dispariţia să fie anunţată la poliţie, Anişoara B. a sunat la o firmă, spunând că vrea să-şi schimbe DVR-ul pe care erau stocate imaginile înregistrate de camerele de supraveghere video din curtea ei.

Pe 12 aprilie 2021, poliţiştii de la Urmăriri au mers în casa soţilor B. şi au făcut o cercetare sumară la faţa locului, fără să verifice însă şi imaginile de pe camerele de supraveghere. La acel moment, cazul nu era tratat ca o dispariţie în împrejurări suspecte.

O lună mai târziu, specialistului venit să-i înlocuiască DVR-ul, Anişoara B. i-a explicat că vărsase un borcan de murături pe vechiul echipament și că, din cauza asta, l-a şi aruncat. „În toată experiența mea profesională, a fost singura dată când am mers să înlocuiesc un DVR şi nu l-am mai găsit pe cel vechi”, a declarat martorul, în sala de judecată.

Pentru a descoperi ce s-ar fi putut întâmpla cu Claudiu B., poliţiştii i-au audiat pe cei care-l cunoscuseră, printre ei fiind şi A.M., antrenorul de şah al fiului cel mare, Bogdan B. El şi-a amintit că „în luna aprilie a anului 2020, am fost sunat de adolescent care, plângând, mi-a spus că, în timp ce părinții lui se certau, fratele său mai mic a pus mâna pe cuțit și a intervenit. Ulterior, cuțitul a ajuns la el, fără să-mi spună exact cum, și după ce tatăl l-a dat afară din casă pe fratele cel mic, el a intervenit cumva și a aplanat treaba”.

Martorul a mai declarat că, a doua zi, s-a întâlnit cu Bogdan B. şi au vorbit, iar el i-a spus că tatăl lui a plecat și că îi pare rău. „De atunci, n-am mai putut avea cu Bogdan vreo discuţie referitoare la tatăl său sau la împrejurările în care acesta a dispărut de acasă”, a mai precizat antrenorul de şah.

Anchetatorii aveau acum indicii că în cazul profesorului dispărut nu mai era vorba de o plecare voluntară, ci de ceva mult mai grav. În octombrie 2022, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea a fost deschis un dosar penal, pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Iar şase luni mai târziu, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

La 9 zile de la dispariţie, pe telefonul lui Claudiu B. apare o conversaţie cu fiul său

Claudiu B. fusese văzut în viaţă pentru ultima oară, de cineva din afara familiei, pe 10 aprilie 2020. Poliţiştii au început să-i verifice tranzacţiile financiare şi listingul telefonului, și aşa au descoperit că în ziua de 19 aprilie 2020, la ora 21:48:29, de pe numărul lui de telefon fusese sunat fiul său cel mare, Bogdan B.. Convorbirea durase 54 de secunde.

Dar la momentul conversaţiei, telefonul lui Claudiu B. era conectat la aceeași celulă GSM care avea în raza ei de acoperire şi casa familiei B. De altfel, din analiza datelor comunicate de firmele de telefonie, în perioada 10 aprilie 2020 (ora 11.08) – 6 aprilie 2021, telefonul dispărutului fusese conectat doar ocazional și numai la această celulă GSM. Iar atunci când mobilul era deschis, soţia lui Claudiu B. avea și ea telefonul activ, în aceeaşi rază de acoperire.

Când au aflat că telefonul lui Claudiu B. a fost localizat în zona casei lor, Anişoara B. şi fiul ei cel mare n-au fost deloc uimiţi, notează anchetatorii, ci doar preocupaţi să găsească o posibilă explicație:

Anişoara B.: Nu, nu, nu, eu le-am zis… Eu le-am zis că putea să fie la maică-sa… (…)

Bogdan B.: Aşa…

Anişoara B.: Și strada noastră, toată zona asta de nord, ține de releul ăla… (…) Dacă el în perioada asta, a fost conectat la o antenă GSM în apropierea casei noastre, dar şi în apropierea casei mamei lui… (…)

Bogdan B.: E ridicol, nu vezi? Păi tocmai asta îți spun, că e ridicol… Putea să meargă şi în… (cuvânt neinteligibil), să-şi fi lăsat telefonul la ea acasă și după să dispară…

Anişoara B.: Păi, nu, că l-a deschis, adică l-a… Vorbea la el sau, vorbea, sau… la telefon… Vorbea, dădea mesaje… A, da, da, zice că… vorbea, dădea mesaje cu…

În ultimul ei cuvânt din sala de judecată, Anişoara a explicat: „Râmnicu Vâlcea nu e un oraș foarte mare, fiind doar două celule GSM, iar celula asta GSM acoperă inclusiv… (…) Şi apartamentul mamei lui este în aceeași celulă GSM, garsoniera în care se presupune că ar fi stat cu fata aceea este tot în aceeași celulă GSM”.

Ea a mai susţinut că apelul telefonic „din data de 19 aprilie este încă o dovadă că Claudiu era în viață atunci. Deci, a răspuns la telefon, într-adevăr în aceeași celulă GSM (…). Eu am sunat, de pe telefonul lui Bogdan, a răspuns cineva și nu s-a auzit, probabil s-a accesat din buzunar, s-au auzit niște voci, nu pot spune, de femei, de bărbați. Niște voci așa, mai departe, s-au auzit, nu a răspuns el. Dar nu am zis nimic la poliție atunci, pentru că puteau să zică cei de la poliție că i-am făcut eu ceva, cum s-a și întâmplat de altfel. Deci, de ce mi-a fost frică nu am scăpat”.

Toate probele indirecte care arată că profesorul de matematică nu mai este viu

Mai era în viaţă profesorul de matematică pe 19 aprilie 2020, aşa cum susţine Anişoara B.? Dovezile adunate de anchetatori infirmă această teorie.

Când s-a mutat la fiica ei, în Anglia, în august 2019, mama lui Claudiu B. i-a lăsat lui cheia de la apartamentul ei, dar și două carduri bancare. Pe unul îi era virată pensia, iar pe celălalt, sora lui Claudiu B. primea pensia alimentară pentru fiului ei. Cu aceşti bani, profesorul achita lunar cheltuielile de întreţinere la apartament. Ultima plată efectuată de el a fost în martie 2020.

A doua probă că profesorul nu mai trăieşte a apărut în urma percheziţiei informatice, pe unul dintre laptopurile găsite în casa lui: din a doua jumătate a lunii aprilie 2020 şi până în martie 2021, cineva se conectase de pe user-ul lui la aplicaţia băncii unde el avea banii, efectuând transferuri din contul lui, dar şi din cel al mamei lui, către contul Anişoarei B. Iar IP-ul de la care se conectase acel user, spun anchetatorii, era cel alocat adresei la care locuia familia B. şi „este evident că aceste demersuri nu au fost efectuate de el, ci de membrii familiei”.

Din 15 aprilie 2020, pe acelaşi laptop, cineva a redactat cereri de radiere şi de dizolvare pentru Edu Leader SRL, unde asociat şi administrator era Claudiu B. Trei luni mai târziu, telefonul de contact al firmei a fost înlocuit cu numărul utilizat de Anişoara B.

Iar pe 13 aprilie 2020, de pe mail-ul lui Claudiu B. a fost trimisă o cerere la AJPIS Vâlcea, pentru ca alocaţiile celor doi copii să fie virate în contul soţiei. Cererea părea să fie semnată de profesor, dar experţii în grafologie au stabilit că acea semnătură seamănă, mai degrabă, cu cea a Anişoarei B..

Tot în acea perioadă, imediat după dispariţie, mai exact, pe 14 aprilie 2020, în jurul orei 17.30, din contul lui Claudiu B. au fost efectuate trei retrageri de numerar, în valoare totală de 1.590 de lei, de la acelaşi ATM din Râmnicu Vâlcea unde el depusese, pe 10 aprilie, banii trimişi de mama lui din Anglia. Însă acum telefonul lui nu mai figura „ca având conectări la celula situată în vecinătatea locului amplasării ATM-ului”, spun anchetatorii, iar asta dovedeşte că nu el scotea banii din bancomat, ci altcineva.

O altă probă a anchetatorilor e că tot atunci, pe 15 aprilie 2020, Anişoara B. a început să-şi caute avocat pentru divorţ. Procesul, intentat de ea în iulie 2020, s-a finalizat în ianuarie 2021, însă pârâtul Claudiu B. n-a fost prezent la nicio înfăţişare.

Căutat de poliţie în 196 de ţări, în mănăstiri, la morga şi pe platforma Corona Forms

Claudiu B., au stabilit anchetatorii, nu avea altă sursă de venit, în afara meditaţiilor. Nu avea alte conturi deschise la bănci şi nici alte proprietăţi imobiliare sau mobiliare. Iar dacă a fugit de acasă, cum susţine soţia lui, a făcut-o pe jos, căci maşina, un Ford Fiesta, i-a rămas parcată în faţa casei, aici fiind şi în iunie 2022, potrivit imaginilor de pe Google Maps.

Maşina lui Claudiu B. din faţa casei, în iunie 2022 (sursa foto – Google Maps)

Prietenul lui Claudiu B., pe care Anişoara B. îl cooptase acţionar (5%) la firma ei, a declarat în anchetă că, într-una din vizitele făcute în casa soţilor B., unde era şi sediul firmei, ea i-a arătat cheile de la maşină, spunându-i că soțul ei „s-a întors, prin vara anului 2020, şi aşa a reuşit să i le smulgă”.

Verificările poliţiei au stabilit că din 2018, Claudiu B. nu călătorise cu avionul pe rute interne sau internaţionale şi nici nu figura cu intrări/ieșiri din România prin punctele de trecere a frontierei. Nu avea paşaport şi nici nu solicitase eliberarea unei alte cărţi de identitate sau a unui alt permis de conducere, invocând pierderea celor vechi.

Profesorul de matematică, spun anchetatorii, n-avea antecedente psihiatrice şi nici datorii importante la bănci, nu luase bani de la cămătari şi nici nu era în relaţii de duşmănie cu vreo persoană, de teama căreia ar fi putut să-şi schimbe radical viaţa şi să-şi părăsească familia, fără ca să mai dea vreun semn.

După data de 10 aprilie 2020, Claudiu B. n-a mai utilizat cardul de asigurări de sănătate, n-a primit amenzi de circulaţie, n-a fost legitimat de poliţie şi, potrivit datelor de la ITM Vâlcea, n-a mai fost angajat pe undeva.

Profesorul a fost căutat de poliţie, fără niciun rezultat, prin penitenciare, mânăstiri, în azile, spitale, dar și în bazele de date cu persoane și cadavre cu identitate necunoscută. Mai mult, el a fost dat şi în urmărire internaţională, iar poliţiştii afiliaţi la Interpol l-au căutat și ei în 196 de state, fără să există vreo semnalare că ar fi fost văzut pe undeva.

Cazul dispariţiei lui a fost intens mediatizat, inclusiv de televiziuni, însă n-a apărut nicio informaţie veridică că el ar mai fi în viaţă.

Şi, fiind dispărut la începutul pandemiei, cel mai important indiciu că nu se mai afla în lumea celor vii este că el „nu se vaccinase împotriva COVID-19, nu se testase vreodată şi nici nu fusese carantinat, nefigurând în platforma Corona Forms”, subliniază anchetatorii.

Microfoanele din casă şi pisica din debara care a murit după ce a mâncat otravă

Anchetatorii aveau certitudinea că profesorul de matematică fusese ucis. Dar cine şi de ce l-ar fi omorât şi, mai ales, ce s-a întâmplat cu cadavrul lui? Convinşi că soţia şi cei doi copii ştiu răspunsurile la întrebări, anchetatorii i-au pus pe cei trei sub supraveghere tehnică, în vara anului 2023. Mai exact, le-au instalat microfoane în casă.

Al doilea anunț privind dispariția profesorului de matematică Claudiu B.

Hipervigilentă, Anişoara B. bănuia că e „ascultată”. Discuta mai mult în şoaptă cu cei doi copii, iar uneori îi scotea din casă, pentru a vorbi cu ei, explicându-le că „telefonul meu e acuma un microfon”.

Cu toate acestea, stenogramele discuţiilor înregistrate în acea casă sunt şocante. Femeia şi copiii săi, care aveau 18 şi 15 ani, se insultau reciproc şi se loveau. Ea îşi blestema fiul cel mare îndelung și într-un mod inimaginabil („Dar-ar Dumnezeu şi maica Domnului să arzi de viu şi să nu mai prinzi sfârşitul anului!”), iar băiatului cel mic îi spunea: „Fir-ai al dracu, nu te-aș mai fi avut! (…) Gata, mă, fir-ai al dracu de blestemat! Că ne trezim cu ăștia… că ăștia ne ascultă telefoanele… Se aude prin telefon, că e telefonul de pe casa scării…”.

La un moment dat, copilul de 15 ani și-a rugat mama: „Hai, nu mă mai înjura… Deci, te rog frumos, te-am ajutat azi, te mai ajut, nu e problemă… Nu mai înjura, nu mai înjura, că mă afectezi…”. Iar ea i-a răspuns: „Păi de ce înjur mă, fir-ar al dracu? De fericire înjură un om? De suferință și supărare, retardatule, înjur! De suferință, fir-ar al dracului să fie, că am ajuns să trăiesc îngrozită de frică, cu nenorocitu ăsta în casă ! Nu mai pot să dorm, am impresia că în clipa următoare mă omoară!!! Și nu mi-e de viața mea, dă-o dracu, că nu dau doi bani pe ea, că intră retardatu în pușcărie, sau că te omoară și pe tine și rămâne de izbeliște pe aici”.

„Nenorocitu” era fiul ei cel mare. La un moment dat, ea îl numeşte în faţă „criminal de om”, iar câteva zile mai târziu îi spune: „Mă urăști, (cuvânt neinteligibil), să te simți vinovat! Ești vinovat! N-are nimic că… acolo, c-am omorât oamenii… Monstru dracului (cuvinte neinteligibile), monstru dracului, oprește-te că, oricum suntem (cuvânt neinteligibil)… Oprește-te!”.

Fiul cel mare trebuia să susţină restanţa la bac şi, ca să înveţe, ea îl ameninţa că-i va închide abonamentul la telefon:

Bogdan B.: La ce să mi-l închizi? Nu mi-ai făcut destul rău…

Anişoara B.: Nuu… Ce rău ți-am făcut, fir-ar al dracu?

Bogdan B.: Cu laptopul, cu toate, cu toți anii ăștia…, de când…

Anişoara B.: Toți anii ăștia de la tine au plecat, mă…

Bogdan B.: N-au fost de ajuns…

Anişoara B.: De la cine au plecat, mă, blestematule?

Bogdan B.: De la noi toți…

„Cât o să regreți tu zilele astea, când nu te-ai pregătit pentru ce-o să urmeze…”, îi spunea Anişoara B. fiului ei cel mare, în iulie 2023. „Că «sunt plin de griji, sunt plin de griji»… Intuiția îți spune că vin clipe grele… Hai să trăim în liniște… N-ai vrut, fir-ai al dracu, bou dracu…”.

La procesul în care cei doi au fost judecaţi pentru uciderea profesorului, Anişoara B. a explicat instanţei că, mai demult, fiul ei a lăsat deschisă uşa de la o debara, iar o pisică a intrat acolo, a mâncat otravă și a murit, iar „eu l-am făcut pe Bogdan «criminal», pentru că din cauza lui a murit pisica, pe care o iubeam”.

Se frecau cu piatră de alaun în maşina poliţiei, ca să păcălească poligraful

Pentru a demonstra că spun adevărul în anchetă, Anişoara B. şi fiul ei cel mare au acceptat să fie testaţi la detectorul de minciuni. Iar pe 18 iulie 2023, cei doi au fost duşi cu maşina poliţiei în Târgu Jiu, la sediul IPJ Gorj, acolo unde trebuia să aibă loc testarea. În curtea sediului IPJ, cei doi au fost lăsaţi singuri în maşină şi filmaţi, fără să ştie.

Pe înregistrare, Anişoara B. îl învăţa pe fiul ei cum să evite poligraful: să spună, când e şi medicul de faţă, că-i vine să vomite, că e stresat şi să-i arate medicamentele. Compliant, el repeta tot ce i se zice, iar mama lui îi declara: „Te iubesc! Sunt mândră de tine! Copilul meu atât de minunat!…”.

Apoi, tot în mașina poliţiei, Anişoara B. a scos o piatră de alaun şi şi-a îndemnat fiul să-și dea cu ea pe brațe și pe față, pentru orice eventualitate, explicându-i că e important să nu fie transpirați la testarea poligraf.

În acea zi, Bogdan B. a refuzat testul cu detectorul de minciuni, spunând că e foarte stresat cu examenul de bac, că n-a dormit nopţi la rând şi că nu se consideră apt pentru testare. „Am ales să nu-l fac, pentru că așa am simțit și sunt absolut convins că am avut dreptate”, a explicat tânărul, în ultimul său cuvânt din sala de judecată.

Anişoara B. a făcut testul şi l-a picat, cu toată piatra de alaun cu care-şi dăduse. Potrivit raportului de expertiză, ea a fost nesinceră atunci când a răspuns negativ la întrebările relevante cauzei:

● Dumneata ai văzut când a fost omorât B. Claudiu?

● Dumneata ai cărat şi ascuns undeva cadavrul lui B. Claudiu?

● Dumneata l-ai văzut mort pe B. Claudiu?

● B. Claudiu este mort la această dată?

Ulterior, Anişoara B. și fiul ei cel mare au mers la laboratoare independente din țară, unde au trecut amândoi testul poligraf, iar rapoartele favorabile au fost depuse la dosar de către avocatul lor, ca expertize extrajudiciare

În legătură cu testul picat de la poliţie, inculpata a declarat la proces că suferă, de la vârsta de 20 de ani, de Hashimoto, „o boală autoimună care te face să plângi din orice. Iau medicamente, iar la Târgu Jiu am depus un înscris medical, că nu aveam voie să susțin testul poligraf în aşa condiții, adică plângând sau, și mai rău, fără să vorbesc, şi mi s-a spus să răspund în gând, iar eu la stres acționez ciudat, se pare”.

„Au venit băieții, au descărcat camerele. Când le șterg, mai rămâne ceva în memorie?”

Având toate aceste probe, care indicau că în casa soţilor B. a fost comisă o crimă, în noiembrie 2023 anchetatorii au obţinut un mandat de percheziţie. În ziua în care poliţia a intrat din nou în curtea ei, Anişoara l-a sunat pe cel care-i montase noul DVR, ca să-l întrebe cum se şterg imaginile înregistrate. Telefonul ei era încă monitorizat:

B. Anişoara: Problema e mult mai complexă, da vă zic așa pe scurt… Știți că am avut la mansardă, fata aia… Mai știți? Fata aia care stătea… În fine, are dosar acuma, în urmărire, pe evaziune fiscală, că ea era la mine aicea, eu aveam contract în regulă… declarat la ANAF, asta m-a salvat. Dar problema e că ea nu avea firmă… ea a zis că e vicepreședinte U.S.R și că are relații și… Mă rog, mă înțelegeți…

Martor: Așa…

B. Anişoara: Așa, și… În fine, au venit băieții, au descărcat camerele, că trebuia să vadă, deci ei vor să-i facă un dosar de…, cum ar veni de daună, cu cât a… câți copii veneau la ea, câți la mine… tra la, la, la… Eu îi aveam declarați și…

Martor: De unde au venit băieții?

B. Anişoara: De pe la investigații criminalistice…

Martor: Așa…

B. Anişoara: Și au descărcat camerele… Înțelegeți?

Martor: Și?

B. Anişoara: Noi le-am șters frecvent, înțelegeți? Ideea e, când le șterg, asta voiam să vă întreb, că nici nu pot să dau hardul gol… Când le șterg, mai rămâne ceva în memorie? Da?

Martor: Nu, nu…

B. Anişoara: Deci, dacă sunt șterse, sunt șterse, da?

Martor: (cuvinte neinteligibile) În momentul în care se dă formatare, nu se mai pot recupera…

B. Anişoara: Ooo, mulțumesc, mi-ați dat o veste atât de bună… Că ea mi-a și zis: „bă, numai tu mă poți îngropa, cu camerele tale, fi-ți-ar camerele ale dracului”.

Martor: (cuvinte neinteligibile)…

B. Anişoara: Da, da, da, i-a dat formatare. Super, super…

Martor: Trebuie să-i dați formatare….

B. Anişoara: Cum ar veni, ștergere.

Cei doi suspecţi, înregistraţi la poliţie când comentau declaraţia antrenorului de şah

Pe 12 decembrie 2023, procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, din lipsire de libertate în mod ilegal, în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (LCM – n.r.) săvârşită de un membru de familie, şi a extins urmărirea penală şi pentru infracţiunea de profanare de cadavre. Două zile mai târziu, Anişoara B. şi fiul ei cel mare, deveniţi suspecţi în dosarul penal, au fost reţinuţi pentru 24 ore.

În sediul poliţiei, ei au fost înregistraţi în timp ce vorbeau între ei despre declaraţia antrenorului de şah, A.M., care le spusese anchetatorilor că, în aprilie 2020, Bogdan B. i-a mărturisit că el şi fratele mai mic au avut un conflict cu tatăl lor, în care s-a folosit şi un cuţit:

Bogdan B.: Vezi că io m-am mai văzut o dată cu A., când mă duceam odată, în august. L-am văzut, vorbea la telefon, io mă duceam la doamna de matematică, şi vorbea ceva la telefon, și mi-a făcut semn să stau şi n-am mai stat, ca să nu întârzii…

Anişoara B.: Atuncea să-ți fi zis: „bă, uite, io am fost și i-am zis de frati-to cu cuțitu și ăstea”…

Bogdan B.: Mi-o fi zis… Nu că mi-o fi zis, probabil mi-ar fi zis, dacă aveam timp şi…

Anişoara B.: Nu ți-a zis…

La audieri, Anişoara B. şi fiul ei au susţinut că antrenorul de şah inventase totul, ca să se răzbune, însă, potrivit anchetatorilor, teoria lor e contrazisă chiar de faptul că adolescentul şi-ar fi dorit ca antrenorul, la ultima lor întâlnire, să-i fi spus ce a declarat la poliţie. Iar „în mod logic”, se arată în rechizitoriu, el „nu putea avea această pretenție de la martor, decât dacă ceea ce relatase el era adevărat, şi nu o invenție”.

Dar ce motiv de răzbunare ar fi putut avea antrenorul de şah, pentru a face o declaraţie mincinoasă atât de gravă? Anişoara B. şi fiul ei au spus mai întâi, în timpul conversațiilor dintre ei care au fost interceptate, că A.M. le purta duşmănie pentru că Bogdan B. renunţase la el. Apoi, la o emisiune TV, ea a spus că nu i-ar fi acceptat avansurile, iar la proces, că fiul cel mare l-a bătut la un joc de șah.

Dar mărturia antrenorului de şah, spun anchetatorii, se coroborează cu declaraţia altei martore, colegă de arest cu Anişoara B., căreia ea îi mărturisise că a fost reținută pentru că „acum trei ani, la ei în familie a fost o ceartă. De față era ea, cei doi copii și soţul ei, iar băiatul cel mic a ridicat cuțitul la tatăl lui. N-a dat alte detalii despre conflict, dar a spus că, după ceartă, soţul ei a plecat de acasă și de atunci, ea nu mai ştie nimic de el”.

Cum a fost obţinut certificatul de deces al lui Claudiu B. şi ce a decis instanţa pe fond

Pe 15 decembrie 2023, Anişoara şi Bogdan B. au fost puşi sub acuzare şi, prin ordonanţa procurorului, plasaţi sub control judiciar. Un an mai târziu, în decembrie 2024, cei doi au fost trimişi în judecată.

În rechizitoriu se arată că, în intervalul de 10/11.04.2020, în timp ce se afla în imobilul locuinţă de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între membrii familiei, respectiv soţul – B. Marian Claudiu, fiul cel mare – B. Bogdan şi fiul cel mic – B. Octavian, în contextul în care ultimul a sărit cu cuţitul la tată, B. Anişoara a intervenit, exercitând conjugat cu B. Bogdan acte de violenţă asupra victimei, producându-i leziuni ce au condus la moartea acesteia şi apoi i-a ascuns cadavrul, care nu a mai fost găsit.

Există crimă fără cadavru? Poate fi acuzat cineva că a ucis, în lipsa corpului victimei şi a unui certificat medico-legal care să te ateste cauza morţii acesteia? Răspunsul este, categoric, unul afirmativ, căci în caz contrar, ar însemna să admitem că există crima perfectă. În realitate, sunt situaţii în care, din motive obiective, fie pentru că a fost distrus, fie pentru că a fost aruncat sau îngropat într-o zonă a cărei periere e practic imposibilă (o apă curgătoare cu debit mare, un lac foarte adânc, o prăpastie, o pădure întinsă etc.), cadavrul victimei nu poate fi găsit. Dar asta nu înseamnă că n-a fost comisă crima, dacă toate celelalte probe conturează acest tablou.

Iar decesul victimei poate fi stabilit şi altfel, decât prin constatarea lipsei semnelor vitale. Astfel, art. 49 din Codul Civil prevede că „în cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puţin 2 ani de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă”.

În octombrie 2024, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis cererea introdusă de mama şi de sora lui Claudiu B., de declarare judecătorească a morţii acestuia.

Doua luni mai târziu, Anişoara B. şi fiul ei cel mare au fost trimişi în judecată. Procesul de la Tribunalul Argeş a durat 10 luni. Inculpații și-au susţinut nevinovăția, însă la termenul din iunie 2025, întrebată fiind de judecător, Anişoara B. a spus că, dacă va fi găsită vinovată, ea e de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

Iar luna trecută, instanţa a decis că „rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că victima B. Marin Claudiu a decedat, iar autorii infracţiunii nu pot fi decât inculpaţii B. Anişoara și B. Bogdan” care „nu au oferit nicio explicaţie verosimilă cu privire la motivele pentru care inculpatul ar fi părăsit domiciliul, unde a plecat, cum și-a asigurat subzistenţa ori cum a reuşit să nu fie identificat pentru o perioadă atât de mare de timp”.

Şi, pentru că victima fusese văzută pentru ultima oară acasă la ea şi nu există niciun indiciu că vreo altă persoană ar fi intrat în acea curte în aprilie 2020, ca să ajute la ştergerea urmelor crimei, „reiese că cei doi inculpați au efectuat manevre/manopere de ascundere a cadavrului”, se precizează în hotărârea de condamnare. Deși vinovați, în opinia instanţei, inculpaţii n-au primit nicio pedeapsă pentru profanarea de cadavre, căci fapta s-a prescris în aprilie 2025.

Pentru LCM, Anişoara B. a fost condamnată la 10 ani închisoare, iar fiul ei – la măsura privativă de libertate a internării într-un centru de detenție, pe o durată de 5 ani. Instanţa a dispus executarea acestei pedepse într-un penitenciar, „având în vedere că inculpatul are în prezent vârsta de 21 de ani, precum și gravitatea faptei”.

De asemenea, cei doi inculpaţi au fost obligaţi să plătească, în solidar, daune morale de 250.000 de euro către mama şi sora lui Claudiu B..

Anişoara B. şi fiul ei au atacat decizia de condamnare, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Piteşti, care va da verdictul final în acest caz. Cei doi inculpaţi sunt și în prezent sub control judiciar, fiind obligaţi să nu părăsească România fără încuviinţarea prealabilă a organul judiciar.

Semnul de întrebare rămas în dosar: o tranzacţie financiară, la 6 luni de la crimă

Toate probele în baza cărora a fost decisă condamnarea sunt indirecte. La percheziţiile efectuate în casa soţilor B. n-a fost găsită nicio urmă din sângele victimei. Dar instanța a avut în vedere că „percheziția domiciliară amănunțită a fost efectuată abia după mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei, precum și faptul că în această perioadă imobilul a suferit modificări consistente”.

Schimbările prin casă au fost făcute în 2021, iar Anişoara B. susţine că a fost „așa, o coincidență”, pentru că în luna martie a acelui an, ea a închiriat parterul unei firme de croitorie.

Nici telefonul lui Claudiu B., cel de pe care mama şi sora lui primeau mesajele, nu a mai fost găsit. Tatăl profesorului dispărut a spus la proces că, în vara anului 2022, a aflat de la firma de telefonie mobilă că abonamentul fiului său „e plătit la zi, chiar pentru câteva luni”. Bărbatul era convins că nora lui plătea factura, însă doar pentru că „a vrut să se scoată în evidență că trăiește, că telefonul lui funcționa”.

Dar telefonul a funcționat doar până în aprilie 2021, când au fost trimise ultimele mesaje către mama lui Claudiu B.. Atunci a fost reclamată și dispariţia profesorului și, cel mai probabil, poliţia a încercat, încă din primele zile, să localizeze telefonul. Nu s-a reușit asta, căci în ipoteza unei crime, mobilul fusese deja distrus.

La proces, în ultimul ei cuvânt, Anişoara B. a recunoscut că ea plătise abonamentul. „Eram sigură că el se va întoarce” şi „speram ca să sune”, a explicat. Din acelaşi motiv, spune că a păstrat în casă şi hainele fostului soţ, fiindcă „m-am gândit că o să se întoarcă, pentru că, deși am divorțat, eram convinsă că mă iubea”.

Cea mai mare umbră din acest dosar e însă o tranzacţie financiară realizată în ziua de 2 octombrie 2020, la şase luni de la data presupusei crime. Atunci, potrivit informaţiilor furnizate anchetatorilor de cei de la MoneyGram, mama lui Claudiu B. a trimis bani din Anglia, pe un număr de telefon alocat unei cartele prepaid. La destinatar erau trecute numele lui Claudiu B. şi CNP-ul acestuia.

Ancheta nu a lămurit a cui era acea cartelă prepaid şi unde au ajuns banii transferaţi din Anglia. Anişoara B. susţine că această tranzacţie e o probă, ignorată de magistraţi, ce dovedeşte că soţul ei trăia în octombrie 2020, când a primit banii, şi că, prin urmare, e imposibil ca el să fi fost omorât în aprilie 2020.

Dar „în contextul multitudinii de probe din care reiese că, la acea dată, victima era decedată, (…) o simplă adresă emisă de MoneyGram din care reiese că ar fi fost plătită suma de bani victimei B. Marian Claudiu, în lipsa altor mijloace de probă, nu este de natură să dovedească că banii ar fi fost ridicați într-adevăr de către victimă, iar nu de o altă persoană care deținea datele victimei”, precizează Tribunalul Argeş, în decizia de condamnare.

Unde putea să dispară cadavrul? „Nu este o hârtie, ca să ardă ușor”, spune Anişoara B.

„Toate filmele cu crime spun că nu există crima perfectă. Nu e vorba că nu sunt probe împotriva noastră, dar noi nu avem capacitatea, nu avem inteligența – deși se susține că suntem diabolici -, nu suntem atât de calculați ca să planificăm o crimă atât de meticuloasă şi să nu rămână urme, având în vedere că este vorba un om de 1,9 metri. Deci, e imposibil, nu au reușit ei, alții – de meserie, cum s-ar spune -, au fost descoperiți, dar noi…”, s-a apărat Anişoara B., la proces.

La percheziția informatică a telefoanelor şi laptopurilor din casa familiei B., anchetatorii n-au găsit urme că s-ar fi căutat informaţii despre ascunderea unei crime sau a unui cadavru. Prin urmare, dacă Anişoara B. şi fiul ei l-au ucis pe Claudiu B. în aprilie 2020, aşa cum se arată în rechizitoriu, soluţia prin care ei s-au debarasat de cadavrul a fost una pe cont propriu şi la îndemâna lor.

În ultimul său cuvânt din sala de judecată, inculpata a enumerat aproape toate variantele de distrugere/ascundere a unui cadavru, aducând contraargumente:

● Îngropat în curtea casei. „Este clar că în curte nu e, că au fost suficiente cercetări”, explică Anişoara B., „s-au scos dale, s-au scanat la 10 metri adâncime, au venit cu câini și este vorba de un spațiu mic”.

● Ars în curte sau în casă. „Iar de ars nu putea să fie vorba”, adaugă ea. „Afară nu aveam unde, înăuntru, iarăși nu aveam unde, pentru că Parchetul, anchetatorii au încercat iarăși să zică că «în casă, cu mansarda, dacă a fost lucrată»… Era lemn deasupra, se vede în poze, zidurile erau de cărămidă, dacă dădeai foc, se vedea. Şi s-a făcut percheziție în 2021, şi atunci, la prima percheziție, nu era nimic lucrat”. În plus, „un cadavru nu este o hârtie, ca să ardă ușor, nu este un lemn” explică Anişoara B. „Cât de greu ar fi fost să-l aprinzi, cât de greu ardea şi ar fi mirosit, s-ar fi sesizat vecinii, pentru că, fiind primăvară, mai stăteau cu geamurile deschise sau prin curte, deci era imposibil să nu fi atras atenția”.

● Ars în cuptorul de olărit. Inculpata s-a referit şi la această variantă, căci „avem și un cuptor, unde ard ceramică, pe care nu l-am dat, fiindcă am un cerc de olărit. Poliția a cercetat cuptorul. Iar dacă chiar voiam, deși sună îngrozitor, îl mărunțeam și îl ardeam acolo, dar mă întreb: cine ar putea face așa ceva?”

● Topit în acid. În sala de judecată, fostul ei socru a spus că e posibil ca Anişoara B., ajutată de tatăl ei, „să fi turnat acid pe cadavru, ca să nu se mai găsească nicio urmă”. „Se poate verifica că tatăl meu era bolnav din anul 2017, era pe aparat de oxigen, deci nu avea soluție și nici acid”, spune Anişoara B. „Şi nu ai unde să pui acid, în curte sunt geamuri peste tot, iar în casă pe tavan, au verificat şi cei de la poliție, este polistiren. Iar căzile sunt din fibră de sticlă, deci era imposibil.”

● Tranşat şi cărat. E ultima variantă analizată de inculpată. Ea spune că „noi nu am fost plecați din localitate, iar în situația în care l-am fi tranșat, trebuia să părăsim localitatea, să ieşim din celula aia GSM, ca să-l ducem pe undeva. Ori, eu nu aveam permis de conducere şi clar că nu conduceam atunci, tatăl meu nu avea cum, că era pe oxigen, iar cu taxiul mi-e greu să cred că poți să duci pe cineva, în niște genți. Şi unde să îl duci?”

Printre ipotezele de lucru înşirate şi desfiinţate de ea, Anişoara B. nu menţionează însă una ce i-ar fi fost la îndemână: pădurea, aflată în imediata apropiere a casei sale.

* Nu dezvăluim numele de familie al victimei, pentru a proteja identitatea celor doi copii ai săi implicaţi în acest caz, minori la data comiterii presupusei crime.

