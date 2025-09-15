Violeta Bănică, în vârstă de 17 ani, se bucură de viața de studentă în Statele Unite, însă nu uită să își acorde momente de respiro. În weekend, fiica Andreei Marin a postat imagini care au atras atenția urmăritorilor.

Violeta Bănică, relaxare de weekend, în America

Într-una dintre fotografii, Violeta apare elegantă, îmbrăcată într-o ținută neagră accesorizată cu nasturi aurii, surprinsă în fața oglinzii, într-un cadru intim și cochet. Atentă la detalii, ea transmite prin apariția sa un aer matur și sofisticat, demonstrând încă o dată că știe să îmbine stilul cu naturalețea.

Alături de ea, într-o altă imagine, iubitul său a fost surprins în fața unei clădiri elegante, cu detalii arhitecturale deosebite. Îmbrăcat casual, în tricou alb, tânărul privește către ușa masivă din lemn, decorată cu feronerie, lăsând impresia unei plimbări liniștite prin oraș.

Fotografiile arată că, deși programul de studiu este unul solicitant, Violeta găsește echilibrul perfect între școală și momentele petrecute cu persoanele dragi. Weekendurile devin astfel prilej de relaxare, explorare și timp de calitate petrecut în cuplu.

Violeta Bănică, viață la cămin în America

Violeta Bănică e studentă la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. În urmă cu mai multe săptămâni, Andreea Marin și-a ajutat fiica să își aranjeze camera de cămin. Fosta prezentatoare TV a vorbit cu sinceritate despre trăirile unui părinte în momentul în care copilul devine adult și își urmează propriul drum, mărturisind că, deși grijile par să scadă, dorul devine tot mai apăsător.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.

Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Universitatea Cornell face parte din renumitul grup Ivy League, recunoscut pentru standardele academice înalte, iar Andreea Marin și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o pe Violeta – profesori, familie și prieteni. Fotografiile postate de vedetă sunt un dar pentru cei dragi de acasă, care, deși nu au fost prezenți fizic, au fost alături de ele cu sufletul.

Foto principală: Alex Gâlmeanu