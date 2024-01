Pe lângă cariera lui de succes în televiziune, Virgil Ianțu își dorește să triumfe și în afaceri. Tocmai de aceea, prezentatorul de la TVR a anunțat într-un mesaj pe Facebook, zilele trecute, că își deschide în București un restaurant, care va purta numele Sciccheria Rosetti.

„Aici va fi mai mult decât un restaurant. E visul meu şi al prietenilor mei parteneri sau apropiati, de a avea un loc al nostru în care să râdem, să ascultăm o muzică pe gustul nostru şi să ne relaxăm. Sciccheria Rosetti poate deveni şi locul tău şi al prietenilor tăi.

Vom avea şi muzică live şi o atmosferă caldă şi relaxată. O să vă placă. Vă aşteptăm cu drag începând cu 27 ianuarie!”, a scris Virgil Ianţu pe Facebook, după care a venit cu precizări într-un interviu pentru Pagina de Media.

Virgil Ianțu: „Îmi doream tot timpul ceva mai mult, un loc în care să te simţi relaxat, fără masca publică”

„De câţiva ani mă tot gândesc la asta, dar era nevoie şi de cineva cu experienţă şi care se şi pricepe la asta. Un restaurant e un business foarte frumos, dar extrem de complicat dacă vrei să te ridici la un anumit nivel.

De-a lungul timpului am avut ocazia să intru în multe locuri care mi-au plăcut, dar îmi doream tot timpul ceva mai mult, un loc în care să te simţi relaxat, fără masca publică pe care o au oamenii în public, un loc în care să te întâlneşti cu prietenii, cu familia, un spaţiu elegant, dar cald şi primitor”, a zis el.

Și a continuat: „La Sciccheria asta este atmosfera. Vor veni oamenii din zonă sau oameni care ne-au călcat pragul şi s-au simţit bine şi au revenit, şi bineinteles mulţi dintre prietenii noştri. Se va crea un fel de comunitate de oameni care apreciază mâncarea bună şi atmosfera, mai ales că în weekend vom avea şi muzică live”.

Întrebat despre artiștii care vor persorma în restaurantul lui, Virgil Ianțu a zis: „Vom avea ca invitaţi artişti diferiţi, potriviţi pentru atmosfera unui astfel de restaurant de la noi şi din Italia”. Ulterior, el a precizat că restaurantul său în stil italian va avea tot felul de preparate.

„Stilul e italian, cu influenţe siciliene. Vom avea un meniu pentru toate gusturile, din toate punctele de vedere”, a mai explicat Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu a cântat 9 ani în Corul Madrigal

De numele lui Virgil Ianțu, 52 de ani, se leagă emisiuni celebre în istoria televiziunii românești, precum „Copiii spun lucruri trăsnite” și „Vrei să fii miliardar”/„Vrei să fii milionar?”. Despre timișorean se știe mai puțin faptul că, urmând cursurile Universității Naționale de Muzică din București, a fost admis în Corul Madrigal. Apoi a cântat în grupul „The Fifties”, unde principalul solist era Ștefan Bănică junior.

„Sunt cuminte și discret cu viața mea intimă. Arăt doar cât trebuie să arăt. Nu am o viață spectaculoasă, nu sunt interesant. Mă simt bine acasă, mă simt bine la prieteni acasă”, a susținut Virgil Ianțu, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Vreme de 9 ani a cântat în Corul Madrigal. Și e foarte mândru de acest detaliu. A părăsit Corul în 2000. „A fost vârful carierei mele de muzician. Artistic, orice aș face azi… Acel spațiu nu va mai fi atins niciodată. Eram un filosof, scoteam la iveală puritatea perfectă, ceea ce e mai bun din noi.

Reuneam sufletul în același spațiu. Am mai cântat cu trupa, am avut concerte foarte frumoase, trăiesc, sunt emotiv și emoțional în tot ceea ce fac, dar acea bucurie, acea lacrimă de sunet, de artă perfectă, doar acolo se întâlnea divinitatea, începeai să încerci s-o înțelegi. Am plecat pentru că repetițiile se răreau”, a explicat el.

