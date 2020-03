Astăzi, începând cu ora 18.00, trupeții se întâlnesc online, prin intermediul paginii de Facebook a trupei, cu cei care și-au anunțat inițial intenția de a veni la concertul de lansare a noii melodii intitulată ”84-85/ Muzica nu moare niciodată”. Concertul va avea loc conform programării, dar cu sala goală.

”Încercăm să ne adaptăm noilor condiții din mers. Nu am anulat evenimentul, ținem concertul, însă fără spectatori. Ne puteți vedea și auzi pe internet, la ora programată, în rest, aveți grijă de voi și evitați pe cât posibil locurile aglomerate. Nu fiți supărați, ne strângem noi cu toții în vremuri mai bune”, transmite Adi Despot, liderul formației ce se pregătește de aniversarea unui sfert de secol de la înființare.

”Încă de la prima audiție, 84-85 ne-a intrat adânc în suflete. Am reușit să reorchestrăm cântecul într-o variantă ce ni se potrivește ca o mănușă. Cântecul are la bază o temă veche, lăutărească, știută drept ”Cristina”, piesă ce a mai fost adaptată de Subcarpați, Maria Răducanu și Robin and the Backstabbers”, povestește solistul despre melodia ce va fi lansată în primul atelier live a unei producții Vița de Vie.

”Anul trecut am facut un battle muzical cu Subcarpati, eveniment în cadrul căruia trebuia să interpretăm câteva melodii de-ale lor, în stilul nostru. E foarte interesant cum cel puțin patru artisti, din zone muzicale total diferite, au fost atrași de-a lungul timpului de acest cântec, aparent banal. E ceva acolo care ne-a strâns pe toți ca pe niște insecte in jurul becului. Maria Raducanu a cules melodia din folclorul urban, însă pe noi ne-a “virusat” varianta Subcarpați, care se îndepartează mult de original, păstrând doar o mica tema din refren. De la ei am preluat noi si am dus lucrurile mai departe, ca un fel de “telefonul fără fir”. Și poate ca varianta noastră va genera la rândul ei alte variante și va influența alți artisti. De aici și titlul piesei, ”Muzica nu moare niciodată”, adaugă Despot (FOTO).

În weekendul trecut a avut loc un alt concert din ”carantină”. Rockerii de la Creppy Willie au cântat pe net tocmai ca fanii lor să stea acasă.

