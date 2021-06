Vlad Gherman, la psiholog după despărțirea de Cristina Ciobănașu. „Am început să beau, să fumez”

Actorul în vârstă de 28 de ani a mărturisit că după despărțirea de Cristina Ciobănașu a trecut printr-o perioadă delicată. A recunoscut într-un vlog că ajunsese să consume foarte mult alcool, să fumeze un pachet de țigări pe zi.

„Imediat după despărțire am străbătut o perioadă destul de ciudată. O perioadă despre care nu pot să vorbesc decât cu o oarecare rușine în suflet. Și asta pentru că am început să consum foarte mult alcool, lucru pe care nu-l făceam, eu dacă beam o sticlă de vin pe an. Cred că ajunsesem la un moment dat să beau o sticlă pe zi.

Am început să fumez țigări pentru că stăteam cu sora mea, ea fiind fumătoare. Am început să fumez, să-mi cumpăr singur pachete de țigări. Ajunsesem să am o perioadă în care fumam aproape un pachet pe zi”, a spus Vlad Gherman pe YouTube.

Vlad Gherman a conștientizat situația în care se afla și a apelat la ajutor specializat, a mers la psiholog. În urmă cu câteva zile, și Cristina Ciobănașu a făcut o dezvăluire la 4 luni de la despărțire. Și ea merge la psiholog.

„Sunt lucruri care nu-mi fac cinste, lucruri urâte, partea aia mai întunecată a acestei experiențe, a acestei schimbări majore din viața mea. Ajutat de psihologa mea, am reușit să mă redresez repejor.

Nu pot să spun că am renunțat definitiv la fumat, la consumul de alcool. Nu mai beau și nu mai fumez atât de mult. Am simțit pe pielea mea ce înseamnă să faci lucrurile astea”, a mai povestit el.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după 9 ani de relație

Pe 1 februarie, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, doi dintre cei mai iubiți actori de telenovele, au anunțat că s-au despărțit după 9 ani de relație. Cei doi au făcut anunțul pe contul de Instagram, prin intermediul unui video.

„Acesta va fi un video greu de făcut și cu atât mai mult greu de digerat. Dar îl facem pentru că voi ne-ați fost mereu alături, ne-ați susținut, ați crescut cu noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Cris și cu mine ne-am despărțit”, a spus Vlad Gherman într-un video realizat alături de fosta lui parteneră.

„Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni”, a transmis și Cristina Ciobănașu la vremea respectivă.

