Dezvăluirea Cristinei Ciobănașu la 4 luni de la despărțirea de Vlad Gherman. „Merg la psiholog”

În luna februarie a acestui an, după nouă ani de iubire, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat că s-au despărțit. „Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni”, a transmis actrița la vremea respectivă.

Acum, la patru luni de la separarea de iubit, Cristina Ciobănașu a anunțat că nu i-a fost ușor ca ea și Vlad Gherman să o ia pe drumuri diferite și, pentru a trece peste separare, merge la psiholog.

„Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere.”, a spus ea pentru revista viva.ro.

„Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată.

Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate.”, a mai povestit vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recent, Vlad Gherman a lansat și o piesă intitulată „Până să te pierd”. Face referire la relația lui cu Cristina Ciobănașu. Actrița știa de această melodie chiar înainte ca acesta să o lanseze. Plângea de fiecare dată când o asculta. Fanii sperau ca ei să se împace, însă nu a fost așa.

„Deși Vlad mi-a arătat piesa cu mult înainte să o lanseze, plângeam ori de câte ori o ascultam, momentul lansării a fost chiar mai greu, tocmai pentru că cei care ne urmăresc nu aveau de unde să știe că eu și Vlad eram mult mai bine față de perioada în care a compus piesa.

În același timp, pot să înțeleg reacția pe care a declanșat-o răspunsul meu din social media pentru că, probabil, cei mai mulți dintre cei care ne apreciază de atâta timp și care ne-au îndrăgit ca un cuplu au sperat ca piesa să conducă spre o împăcare.”, a mai spus Cristina Ciobănașu în același interviu.

Citeşte şi:

INTERVIU. Cristian Pîrvulescu: Orban încă e favorit în fața lui Cîțu la șefia PNL. Există un curent trumpist-pedelist în partid. USR va ieși din guvern în 2023

Medicii de la „Nasta”, nemulțumiți de reorganizarea spitalului. „Trei oameni au murit de TBC, iar conducerea reduce paturile”

Astăzi începe vaccinarea pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Ce trebuie să știe părinții

PARTENERI - GSP.RO „L-au arestat pe Adrian Cristea, stau polițiștii cu armele pe el!” » Momente incredibile pe aeroport

Playtech.ro BOMBĂ! Cine ar putea fi criminalul din Arad. S-a aflat abia acum: „Este un om căruia i s-au furat ...

Observatornews.ro VIDEO. Imagini tulburătoare în Belarus. Prizonierul politic Stepan Latypov și-a tăiat gâtul în sala de judecată. Ultimele sale cuvinte

HOROSCOP Horoscop 2 iunie 2021. Scorpionii sunt cuprinși de o dorință de nestăvilit de a recupera un anumit statut

Știrileprotv.ro Comoara găsită de câțiva pescari din Yemen în stomacul unui cașalot mort. Le-a schimbat total viața

Telekomsport Cel mai mare salariu din Liga 1 pentru a semna cu CFR Cluj! Fotbalistul intrat în istorie, gata să bată palma

PUBLICITATE Românii vor realiza o premieră mondială în fotbal, pe un teren „fantomă” (PUBLICITATE)