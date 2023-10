Cea de-a cincea ediție a celui mai dur reality show din România a debutat cu multe emoții la careu. Echipele și-au aflat pozițiile în clasamentul primei etape după întrecerea anterioară, singurele perechi care au așteptat dezvăluirea topului fără niciun fel de presiune fiind Laura Giurcanu și Sânziana Negru, de-o parte, și Ionuț Rusu și George Tănase, de cealaltă parte. Ei au fost deținătorii imunității care i-a propulsat direct în cea de-a doua etapă a concursului.

În schimb, cei aflați pe ultimele două locuri au intrat la mult temuta cursă pentru ultima șansă: Iulia Albu și iubitul ei, Mike, dar și Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Lor li s-au alăturat, în urma votului de la careu, Aris și Alexia Eram.

Copiii Andreei Esca au primit 4 voturi din partea concurenților și au fost nevoiți să intre în cursa pentru ultima șansă. Alexia Eram a început să plângă atunci când a aflat că trebuie să lupte pentru a rămâne în competiție. Tânăra este foarte competitivă și își dorește să ducă la bun final fiecare probă.

Atunci când Alexia Eram a început să plângă, Vlad Huidu s-a emoționat și nu și-a putut stăpâni nici el lacrimile. Soțul Giuliei Anghelescu s-a gândit la copiii lui și a înțeles perfect ce sentimene o încercau pe iubita lui Mario Fresh.

„A fost un moment când eu am remarcat ceva la Vlad. A încurajat-o, dar când a văzut-o că plânge l-a bușit plânsul. (…) Alexia e foarte emotivă și cred că reacțiile ei vin dintr-o dorință foarte mare de a câștiga, ceea ce eu respect”, a precizat Sonia Simionv.

„Mamă, plâng și eu cu ea. (…) Mi-au dat lacrimile pentru că mă uitam la ea și parcă mă uitam la fiica mea”, a spus Vlad Huidu. Giulia a început și ea să lăcrimeze și a încercat apoi să își liniștească soțul.

Trei echipe au luptat în cursa pentru ultima șansă de la America Express

Seară norocoasă pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvăluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care păstrează în competiție echipa ajunsă pe cel din urmă loc la întrecerea pentru ultima șansă.

Concurenții au trecut ieri prin probe pentru care și-au înfruntat unele dintre cele mai mari temeri – de la teama de înălțime la întâlnirea cu un taur într-o arenă, asemenea celebrelor coride care fac parte din cultura Americii de Sud.

„Ziua de azi a fost extraordinară. Chiar nu regret că am fost votați la cursa pentru ultima șansă”, a declarat Aris Eram. „A fost o experiență unică. Nu credeam că o să trăiesc vreodată așa ceva. Ne bucurăm că am fost în această cursă”, a spus și Iulia Albu.

De partea cealaltă însă, misiunile s-au dovedit problematice pentru cuplul Edward Sanda – Cleopatra Stratan, ajuns pe ultimul loc la linia de sosire. „Am ajuns la o concluzie: nu e bine niciodată să fii la cursa pentru ultima șansă”, a spus Edward.

Norocul le-a surâs însă aseară, iar verdictul din cutia deschisă de Irina a fost unul favorabil: soarele verde este simbolul care păstrează în competiție echipa în pericol eliminare. „A fost cea mai mare bucurie pe care am trăit-o în ultima vreme atunci când am văzut soarele verde. Am început să plâng de fericire”, a spus Cleopatra.

Când se difuzează America Express – Drumul Soarelui

