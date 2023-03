Alaia Zora e primul copil al cuplului, care a venit pe lume în 2017, chiar înainte de nunta lui Vladimir Drăghia cu Alice. A doua fetiță, Alegra Nova s-a născut în septembrie 2022, are deja șase luni. Actorul recunoaște că nu le e chiar ușor de când au deveni părinți pentru a doua oară.

„Eu am preluat-o pe Zora, lângă care e o adevărată delectare să fiu, iar Alice e lipită de Alegra. Noi doi, eu și Alice, ne vedem printre rânduri, dar știm că trece repede, așa că ne bucurăm de ce ne putem bucura, cât durează. Creșterea copiilor este o suită de faze, de perioade; nu poți aștepta să treacă una, că vine alta lipită. Trebuie să-ți duci viața, adică ce ține de tine, de personal, concomitent cu fazele astea de creștere a copiilor, că altfel rămâi pe afară, nu mai ai loc niciodată de tine”, a explicat Vladimir Drăghia.

Vladimir Drăghia: „Noi suntem la limită cu toate acum”

Actorul nu exclude însă posibilitatea de a deveni tată pentru a treia oară, el și soția se gândesc că la un moment dat pot adopta un copil. „Momentan mi-e greu să-mi imaginez cum ne-am putea descurca. Știu că sunt familii cu 3-4-9 copii, dar noi suntem la limită cu toate acum. Simt că ținem 5 mingi în aer și starea de bine e într-un echilibru care necesită foarte multă grijă pentru a-l păstra.

Recomandări Mesaj incomod pentru părinți și autorități al unui profesor de română, după o oră cu elevii unei clase de-a IX-a

Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil, dar mai este până atunci. Momentan rămâne doar un gând. Dacă vom fi vreodată pregătiți, probabil se va întâmpla”, a mai declarat Vladimir Drăghia pentru unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ce probleme a avut fetița cea mică a lui Vladimir Drăghia

La doar două săptămâni de când s-a născut, Alegra Nova a făcut septicemie. Într-o postare pe rețelele de socializare a povestit totul. „Viața reală de mamă nu e ca pe Instagram, doar cu poze frumoase și multe inimioare. Viața de mamă e cu bune și rele. Viața mea cu Alegra a fost cu bune și cu rele încă de când s-a născut, dar partea mai puțin plăcută am prefera s-o țin doar pentru noi la momentul respectiv. (…)

Când avea Alegra două săptămâni, într-o seară, pregătind-o pentru somn, am sesizat că are fața umflată rău pe o parte. L-am anunțat pe Vladimir că plec la spital cu ea și am ieșit imediat pe ușă. A urmat cea mai lungă și urâtă noapte pe care o poate avea o proaspătă mămică. (…)

Recomandări INVESTIGAȚIE. Sub risc de cutremur, pentru prima oară avem 1,9 milioane de români care și-au asigurat casa. Un document intern al ASF arată însă că statul știe că nu le protejează banii și bunurile

După cinci zile de tratament, cu o zi înainte să plecăm acasă, au venit rezultatele analizelor: septicemie. Infecția ajunsese în sânge. Urma să mai stăm șapte zile în spital. Alegra trebuia să primească un alt antibiotic conform antibiogramei. Am ascultat vorbele doctorului aproape înghețată. Îmi doream doar să fie ea suficient de puternică să treacă cu bine peste acest hop”, a dezvăluit soția lui Vladimir Drăghia, care a trecut cu bine peste toate problemele.

GSP.RO "Mi-au spus că nu este menit să fiu aici, că nu este un job pentru fete". Acum Ana Dumbravă este numărul 1 în lume!

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Anemona Niculescu s-a căsătorit în 2010, însă mariajul a durat doar două zile. Ce s-a întâmplat după divorț cu artista

Observatornews.ro Idee de milioane într-un sat din România. Cum scapă de facturile uriaşe la energie

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă cu organismul dacă nu bei alcool timp de o lună. În săptămâna 3 este „spectacol”. Explicațiile experților

FANATIK.RO Ce salariu a avut Ion Iliescu în perioada în care a condus țara. Câți bani au încasat președinții României

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Fiica Adriana Trandafir a împlinit 23 de ani. Tânăra a venit pe lume, după ce actrița a pierdut custodia primului copil. Cum arată și cu ce se ocupă

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2023. Scorpionii își vor găsi mai ușor cuvintele, dar doar pe cele care exprimă sentimente și emoții puternice

PUBLICITATE Abuzul nu este dragoste: Yves Saint Laurent Beauty sprijină lupta pentru combaterea relațiilor intime abuzive