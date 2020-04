Vloggerul Alex Ghiduș și-a închiriat o casă în afara Bucureștiului pentru a se izola. „În oraș simțeam cum se instaurează panica și mă simțeam neputincios”

De Denisa Macovei,

După ce două săptămâni a stat în autoizolare în apartamentul lui din București, Alex Ghiduș simțea că dacă mai continuă în același mediu va suporta din ce în ce mai greu izolare, așa că a căutat o casă cu o curte în care poate petrece în aer liber.

„Trecem printr-o perioadă dificilă, pe care nu am mai întâlnit-o până acum și trebuie să ne adaptăm. Eu am stat acasă chiar de la începutul acestei stări și am avut grijă la orice ieșire necesară, dar după 3 săptămâni de stat în casă am simțit că am nevoie de altceva, simțeam cum se instaurează panica și mă simțeam cumva neputincios în fața a tot ce se întâmplă. Nu am putut să am contact cu familia sau cu oamenii dragi. E foarte greu. Sunt o persoană foarte activă și energică și a fost dificil să stau izolat. Așa am luat și decizia de a ne muta la o casă, în apropierea Bucureștiului. Inițial voiam să ne mutăm la munte, însă am considerat că este mai bine să fim mai aproape de oraș, să fim aproape de părinți, în cazul unei urgențe și să fim aproape de un spital mare, în cazul în care cineva are nevoie de asistență medical. Am încercat să iau în calcul orice variabilă și să nu ne supunem unui risc. Am luat decizia asta pentru că am considerat că e cel mai bine pentru mine și iubita mea, dar și pentru cățelușul nostrum. După câteva zile de căutări am găsit locul perfect și am plecat chiar cu o zi înainte să fie restricționat accesul pe străzi și în timpul zilei. Vom sta aici pe toată perioada de urgență și vom respecta sfaturile autorităților”, ne-a declarant Ghiduș.