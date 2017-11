Concursul de colorat „Hărțile Kaufland”

Cea mai mare implementare a terapiei prin arta din Romania, „Hartile Kaufland”, pune la bataie 5000 de euro. Astazi, in Romania si Republica Moldova, aproximativ 250.000 de copii sufera de boli cronice. Acesti copii au nevoie de cea mai buna ingrijire. „Orasul Meu, Culorile Mele” in parteneriat cu Kaufland Romania vor sa aduca culoare in vietile copiilor cu nevoi speciale. Drept urmare, ne-am gandit la un proiect inedit. „Fiecare copil este un artist, problema este cum sa ramana un artist si dupa ce va creste”, spunea Pablo Picasso. Am luat-o ca pe o provocare. Asa s-a nascut concursul de colorat „Hartile Kaufland”.

Fie ca traiesc cu o afectiune cronica sau vin din medii dezavantajate, vrem sa le luam copiilor o parte din greutatea pe care o cara pe umeri, pentru ca ei sa se simta iar ca niste copii. Concursul de colorat „Hartile Kaufland” reprezinta prima data cand un program de terapie prin arta este implementat pe scara larga in toata tara, iar pentru asta vrem sa le multumim partenerilor nostri de la Kaufland Romania. Am colaborat cu medici pediatri, psihologi, profesori, arhitecti si designeri si asa s-au nascut Hartile de Colorat Uriase „Orasul Meu”, concepute special pentru a raspunde nevoilor copiilor. Dincolo de faptul ca te distrezi copios atunci cand le colorezi, Hartile de Colorat Uriase pot reduce impactul negativ al institutionalizarii pe termen lung, pot sa stimuleaze imaginatia si creativitatea celor mici si le poate oferi copiilor defavorizati ocazia de a se exprima liber, de a lucra in echipa, de a se juca impreuna.

Prin sponsorizarea oferita de Kaufland am putut trimite 5000 de harti de colorat uriase „Orasul Meu” catre copii din toata tara. Astfel, datorita Kaufland Romania, aproximativ 20.000 de copii vor beneficia de programul de Terapie prin Arta, pentru a le imbunatati starea de bine, fizica si psihica, si calitatea vietii copiilor defavorizati. Inscrierile in concurs sunt gratuite pentru ong-uri, case de copii sau spitale pentru copii si continua pana pe data de 30 septembrie. SOS Satele Copiilor, Salvati Copiii, World Vision, Fundatia Principesa Margareta fac deja parte din participanti. Tot ce trebuie sa faci este sa te distrezi colorand!

Mai mult, pentru ca vrem sa rasplatim eforturile organizatiilor care se inscriu in concursul „Hartile Kaufland”, la sfarsitul concursului Kaufland pune la bataie un premiu de 5.000 EURO, oferit organizatiei castigatoare pentru a putea continua sa le ofere copiilor grija de care au nevoie. In acelasi timp, noi ne vom continua misiunea de a ajuta la renovarea saloanelor pentru copii si a salilor de asteptare, pentru a contribui astfel la usurarea vietii micutilor cu afectiuni cronice.

Un juriu special va decide castigatorul concursului, dupa ce va judeca cu atentie fiecare intrare in concurs. Printre jurati se numara reprezentanti Kaufland Romania, dar si persoane publice, precum chef Patrizia PAGLIERI.

Hartile de colorat uriase au fost realizate de arhitecta Irina Ursache. Sunt create si produse in Romania, au o dimensiune de 110 cm x 80 cm si sunt imprimate pe hartie reciclabila pentru a minimiza impactul asupra mediului. Fiecare harta ofera intre 60 si 80 de ore de colorat. Hartile sunt disponibile si publicului larg prin intermediul lanturilor de magazine Carturesti si eMag, dar si in magazinul nostru online de pe www.orasul-meu.com.

Daca doriti sa aflati mai multe despre Orasul-Meu.com si despre ideea din spatele proiectului, ne puteti contacta AICI. Pentru a fi la curent cu activitatiile noastre, va invitam pe pagina de facebook AICI