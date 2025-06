Adjectivul: definiție, rol gramatical și funcții sintactice

Adjectivul reprezintă o parte de vorbire flexibilă care indică trăsături, calități sau particularități ale unor substantive într-o propoziție, fie că este vorba despre obiecte, ființe ori fenomene, potrivit Educloud.ro. Acesta însoțește sau determină un substantiv și îi oferă o caracterizare suplimentară și răspunde la întrebări precum „cum este?” sau „ce fel de?”. Din punct de vedere semantic, adjectivele se pot împărți în calificative, relaționale și pronominale. În funcție de structură, ele pot fi simple sau compuse (construcție simplă, cuvinte de bază fără sufixe sau prefixe sau, respectiv, formate din două sau mai multe cuvinte), iar în analiză sintactică, ocupă diverse funcții, în special în cadrul atributului.

De asemenea, adjectivele pot însoți aproape orice substantiv și se acordă cu acesta în gen (masculin/feminin), număr (singular/plural) și caz (nominativ, acuzativ etc.). Adjectivul poate avea mai multe funcții sintactice într-o propoziție. Astfel, el poate funcționa fie ca atribut (ex: „o carte interesantă”), fie ca nume predicativ (ex: „El pare obosit”) ori ca element predicativ suplimentar (ex: „O știu capabilă”). Mulți se întreabă cum pot fi transformate adjectivele în adverbe în anumite contexte. Ei bine, de regulă, acest lucru se poate face prin folosirea formei de neutru, singular (ex: rapid – repede).

Cum se clasifică adjectivele

Adjectivele pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii gramaticale după cum urmează:

după origine : adjective propriu-zise (ex: frumos, înalt, trist, etc.), adjective participiale (ex: plictisit, surprins, agitat, etc.) și adjective provenite din alte părți de vorbire (ex: dansator – substantiv folosit adjectival, fantastic – adjectiv derivat dintr-un substantiv.

: adjective propriu-zise (ex: frumos, înalt, trist, etc.), adjective participiale (ex: plictisit, surprins, agitat, etc.) și adjective provenite din alte părți de vorbire (ex: dansator – substantiv folosit adjectival, fantastic – adjectiv derivat dintr-un substantiv. după formă : adjective simple (formate dintr-un singur cuvânt, ex: mare, calm, etc.) și adjective compuse (ex: greu de suportat, roșu-aprins, etc.).

: adjective simple (formate dintr-un singur cuvânt, ex: mare, calm, etc.) și adjective compuse (ex: greu de suportat, roșu-aprins, etc.). după capacitatea de a forma grade de comparație: adjective gradabile (cu grade de comparație, ex: mic, frumos, deștept, etc.) și adjective negradabile (fără grade de comparație, ex: unic, perfect, rotund, etc.)

Ce este gradul de comparație și cum funcționează

Termenul de grad de comparație se referă la forma gramaticală pe care o iau adjectivele și prin care se exprimă intensitatea unei calități, în raport cu alte obiecte, ființe sau situații. Această categorie este specifică adjectivelor calificative, și mai rar participiilor sau altor forme. Adjectivul are trei grade de comparație, și anume pozitiv (exprimă însușirea simplă, fără comparație), comparativ (exprimă comparația între două entități) și superlativ (exprimă intensitatea maximă).

Conform enciclopediei virtuale Wikipedia, gradul de comparație pozitiv al adjectivului reprezintă forma de bază a acestei părți de vorbire, fără comparație (ex: Florile sunt frumoase). Gradul comparativ compară două entități și poate fi de trei feluri: de egalitate – „la fel de + adjectiv + ca” (ex: Ea este la fel de blândă ca sora ei), de superioritate – „mai + adjectiv + decât” (ex: Ea este mai blândă ca sora ei) și de inferioritate – „mai puțin + adjectiv + decât” (ex: Ea este mai puțin blândă decât sora ei).

În sfârșit, gradul de comparație superlativ este cel care exprimă intensitatea maximă și este de două feluri: superlativ relativ (în raport cu un grup) – „cel mai + adjectiv” (Ea este cea mai isteață din clasă) și superlativ absolut (exprimă o calitate fără comparație) – „foarte / tare / extrem de + adjectiv” (Este foarte / tare / extrem de cald aici).

Adjective care nu au grade de comparație

Este important de știut că nu toate adjectivele și adverbele din limba română pot fi folosite cu grade de comparație, fie pentru că trăsătura exprimată este absolută și nu admite comparație, fie pentru că, din punct de vedere etimologic, termenii respectivi au deja sensuri de comparativ sau de superlativ. Mai exact, există o serie de cuvinte din aceste clase care care exprimă o calitate absolută, completă sau unică, care nu admit grade de comparație, nici măcar prin construcții analitice, deoarece exprimă trăsături absolute, care nu pot varia în intensitate.

În această categorie intră cuvinte precum colosal, complet, gigantic, uriaș, întreg, perfect, egal, unic, principal, veșnic, care indică o stare totală sau o caracteristică ce nu poate fi intensificată, dar nici nu poate fi diminuată, aflăm de pe Digi24. În același timp, există o serie de adjective și de adverbe care provin din limba latină și care au deja un sens comparativ sau superlativ în structura lor. Astfel de cuvinte nu admit grad de comparație deoarece sunt adjective neologice provenite din comparative latinești (superior, inferior, anterior, posterior, minim, maxim, exterior, interior) sau superlative latinești (suprem, optim, ultim). Toate aceste cuvinte sunt forme cu sensuri relative sau de extrem și, prin urmare, nu pot fi supuse gradării.

O altă categorie o formează adjectivele și adverbele care au prin natura lor o valoare superlativă, iar aceasta include termeni precum senzațional, excepțional, fantastic, formidabil, extraordinar, impecabil și altele. Acestea exprimă deja o intensitate maximă, astfel că utilizarea unui grad de comparație ar fi redundantă și incorectă din punct de vedere gramatical.

În aceste condiții, exprimări cum ar fi „Constatarea lor este mai anterioară comparativ cu cea realizată de noi”, „Animalul acesta este mai puțin uriaș decât cel pe care l-am admirat la grădina zoologică” sau „Profesorul de română are de o pregătire mai superioară în comparație cu cel de matematică” sunt greșite din punct de vedere gramatical și logic.

De asemenea, tot în categoria adjectivelor care nu au grad de comparație sunt incluse și „viu” și „mort”. Acestea exprimă stări absolute, care nu suportă variații graduale, ceea ce înseamnă că nu putem folosi construcții ca „mai viu”, „cel mai viu”, „mai puțin mort” sau „foarte mort”, deoarece sunt incorecte.

Lista adjectivelor/adverbelor fără grade de comparaţie

inferior, superior

major, minor

oportun,

anterior, posterior, ulterior

interior, exterior

extrem

maxim, minim

suprem

optim

ultim

asemenea

complet

general

întreg

gigantic

uriaş

perfect

petrolifer

unic

principal

veşnic

uluitor

nemaipomenit

extraordinar

din cale-afară

oral

unic

desăvârşit

fantastic, formidabil, teribil, ultra, super, trăsnet, mortal, de milioane

supraaglomerat, ultrasensibil, excelent, admirabil, splendid

(sursa: Scientia.ro)

Greşeli frecvente

cel mai/foarte superior

cel mai extraordinar

cel mai perfect

mai/foarte inferior

condiţiile cele mai optime

este mai oportun să

cel mai principal lucru

cel mai teribil

cel mai splendid

foarte admirabil

listă foarte completă

cel mai super

Greșeli acceptate

Există câteva greșeli gramaticale care sunt, totuși acceptate. Spre exemplu, dacă spunem „L-au găsit mai mult mort decât viu”, în acest caz, nu avem un grad de comparație propriu-zis. Trebuie să știi că formularea „mai mult” are în acest caz valoarea unei aproximații și este echivalentă cu „mai degrabă”, ceea ce o diferențiază clar de o formă comparativă standard, mai precizează sursa citată anterior.

De asemenea, mai sunt două exemple de formulări greșite, dar care sunt tolerate în registrul colocvial sau artistic: „Cel mai perfect plan”, care este incorectă în logica gramaticală, și „Mai unic decât altele”, o contradicție logică. Cu toate acestea, aceste formulări trebuie evitate în exprimarea formală sau academică.

Rolul în comunicare al adjectivelor fără grade de comparație

Adjectivele care nu admit grad de comparație au o contribuție esențială în comunicare, deoarece exprimă idei ferme și incontestabile. Prin utilizarea lor putem evita confuziile ce pot apărea atunci când încercăm să comparăm elemente care, prin natura lor, nu pot fi comparate sau cuantificate. Aceste adjective sunt esențiale în exprimarea corectă deoarece permit formularea unor descrieri clare și directe, eliminând echivocul asociat comparației. Ele promit o construcție simplificată, lipsa gradelor de comparație contribuind la o formulare mai simplă și mai eficientă a propozițiilor.

De asemenea, vom avea precizie în exprimare pentru că aceste adjective oferă un plus de rigoare discursului, asigurând o interpretare precisă și lipsită de ambiguități. Prin natura lor categorică, ele imprimă afirmațiilor un ton ferm și convingător, iar în contexte argumentative sau în dezbateri, utilizarea adjectivelor fără grad de comparație ajută la susținerea unei poziții solide, fără riscul deformării sensului inițial, conform site-ului Studențiada.ro. Astfel, deși nu se bucură întotdeauna de o atenție deosebită, adjectivele care nu pot fi comparate sunt instrumente lingvistice de mare valoare, care contribuie la transmiterea eficientă și exactă a mesajului.

