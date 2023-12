Pe lângă substantivele defective de plural, adică substantive care nu au o formă de plural, există și o serie de cuvinte care se aud ciudat atunci când în vorbire sunt folosite la plural. Iată cele mai ciudate forme de plural din limba română.

Sânge – sângiuri este forma de plural corectă;

Pârâu – pâraie. Este greșit să spui pârâuri;

Sindrom – forma de plural este sindroame. Este greșit să folosești sindromuri.

Colonel – colonei este forma de plural corectă. Este greșit să folosești forma coloneli.

Macrou – forma corectă de plural este macrouri.

Monedă – forma de plural corectă este monede. Este greșit să folosești monezi.

Aragaz – forma de plural corectă este aragaze, chiar dacă sună ciudat. Este greșit să folosești aragazuri.

Fașă – feșe este forma de plural corectă, chiar dacă nu sună deloc bine când auzi. Este greșit să folosim fașe.

Blană – forma de plural corectă este blăni. Forma de plural blănuri face referire la obiecte vestimentare, ci nu la piei prelucrate, așa cum este în cazul formei de plural blăni.

Bairam – forma de plural corectă este bairamuri, ci nu bairame.

Almanah – forma corectă de plural este almanahuri, în timp ce almanahe este greșit.

Drajeu – forma de plural corectă este drajeuri. Nu este corect să spui drajee.

Minge – forma de plural corectă este mingi, și nu mingii.

Festival – forma corectă de plural este festivaluri, și nu festivale.

Bătrânețe – forma de plural corectă folosită în sintagma până la adânci bătrâneți, și nu până la adânci bătrânețe.

Cartuș – forma de plural corectă este cartușe. Nu se folosește cartușuri.

Furtună – forma corectă la plural este furtuni, nu furtune.

Refren – forma corectă la plural este refrene, chiar dacă ți se pare ciudat cum sună. Nu este corect să spui refrenuri.

Alpaca – forma corectă de plural este alpacale, nu alpace.

Cuvinte din limba română care nu au plural

Substantivele defective de plural sunt substantivele care au formă doar pentru numărul singular. Pot fi întâlnite și sub denumirea „singular tantum” sau „singularia tantum” – substantiv/substantive defectiv/e de plural.

Lapte;

Fasole;

Grâu;

Unt;

Secară;

Sare;

Piper;

Porumb;

Fotbal, baschet, tenis, hochei;

Cinste;

Miere;

Creștinism, budism, iudaism, catolicism;

Aur;

Romantism, tradiționalism, pașoptism;

Oxigen;

Geografie, istorie, biologie;

Rușine, onoare, cinste;

Foame, sete;

Beteală;

Oboseală.

Forme de plural spuse adesea greșit

Chibrit – forma corectă chibrituri, și nu chibrite;

Roată – forma corectă de plural este roți, nu roate;

Albuș – forma de plural corectă este albușuri, nu albușe;

Azil – forma de plural corectă este aziluri, nu azile;

Hotel – forma corectă de plural este hoteluri, nu hotele;

Furtun – forma corectă de plural este furtunuri, nu furtune;

Călimară – forma corectă de plural este călimări, nu călimare;

Chiciură – forma corectă este chiciuri, nu chiciure.

Substantive care au mai multe forme de plural, unele cu înțeles diferit

Căpșună – căpșune, căpșuni;

Copertă – coperți, coperte;

Cireașă – cireșe, cireși;

Coardă – corzi, coarde;

Gălușcă – găluște, găluști;

Nivel – nivele, niveluri;

Cap – capete, capi;

Tunel- tunele, tuneluri;

Vis – vise, visuri (idealuri de atins);

Virus – virusuri, viruși;

Bandă – benzi, bande (trupă muzicală, grupare);

Curent – curenți, curente (mișcări ideologice, literare);

Cot – coate, coți (unitate veche de măsură);

Ghiveci – ghiveciuri, ghivece;

Corn – coarne, corni (instrument muzical), cornuri (produse de panificație).

