Balerina Ganna Muromtseva, unul dintre numele de referință ale baletului internațional și prim-solistă a Teatrului de Operă și Balet din Kiev, va urca în premieră pe scena din România, pe 2 februarie, în celebra producție „Lacul lebedelor”. Publicul bucureștean va avea ocazia să o admire în rolul principal Odette/Odile, într-o interpretare ce promite emoție, tehnică impecabilă și grație desăvârșită.

Cine este Ganna Muromtseva

Cu o carieră care a străbătut continente, Ganna Muromtseva a evoluat pe scene prestigioase din Japonia, China, Germania sau Italia și este recunoscută pentru rafinamentul tehnic, eleganța mișcărilor și forța dramatică pe care o imprimă fiecărui rol. Din 2022, artista face parte din Baletul Național al Ungariei, unde a încântat publicul cu producții de excepție precum „Don Quijote”, „Spărgătorul de nuci” sau „5 Tangos”, demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă. De-a lungul carierei, a fost distinsă cu premii importante, printre care Crystal Shoe și Dance No Borders.

Despre „Lacul lebedelor”

Spectacolul „Lacul lebedelor”, considerat de mulți cel mai emoționant balet clasic, va fi prezentat de Ukrainian Classical Ballet, companie renumită pentru interpretările sale impecabile. Pe 2 februarie, la Sala Palatului, publicul va fi purtat într-o lume magică, unde muzica nemuritoare a lui Ceaikovski se împletește cu grația și virtuozitatea soliștilor și a corpului de balet. Costume somptuoase, decoruri spectaculoase și o poveste despre iubire, destin și sacrificiu completează experiența artistică, transformând seara într-un adevărat regal vizual și sonor.

Această reprezentație marchează debutul Gannei Muromtseva în România și promite să fie un moment memorabil pentru iubitorii baletului, care vor putea să admire talentul unei artiste de talie internațională într-o producție clasică de referință.