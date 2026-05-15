Polițistul care a murit a fost Cosmin, în vârstă de 37 de ani. Acesta era ajutor de șef de post în comuna Godeanu, scrie publicația locală Actual Mehedinți.

Acesta ar fi făcut o depășire riscantă, potrivit martorilor, mașina sa intrând pe contrasens într-un alt autoturism. În accidentul produs vineri a fost implicată și o a treia mașină. În urma veștii tragice au rămas lacrimi și durere profundă.

Mesajul transmis de ISU Mehedinți

„Rămâi acolo câteva secunde după ce ambulanțele pleacă. Nu pentru că mai ai ceva de făcut. Ci pentru că picioarele nu se mișcă imediat. Corpul nu te lasă să pleci. Îți dai casca jos. Îți scoți mănușile. Le bagi în buzunar. Te uiți la colegul de lângă tine și nu zici nimic, pentru că nici el nu zice nimic, și amândoi știți că e în regulă. Bei o gură de apă, nu pentru că îți este sete neapărat, ci pentru că nu știi care e următoarea mișcare.

Când victima e un necunoscut, e foarte greu. Când e un coleg… e altceva. E vocea lui pe care o auzi dimineața, e omul cu care ai băut cafeaua, e numărul lui salvat în telefon. Și totuși faci același lucru. Aceleași mișcări. Aceeași concentrare. Pentru că nu ai cum altfel.

Ce se întâmplă după? Depinde de om. Unii vorbesc, alții tac. Unii dorm prost câteva nopți, alții par că merg mai departe fără urme vizibile. Dar toți duc ceva cu ei de la fiecare intervenție. Și continuă să plece la următoarea. Asta e meseria. Poate că nu e neapărat eroism… e prezență”, a transmis ISU Mehedinți, pe Facebook.

DN6 este considerat „Drumul Morții”

DN6 face legătura între Capitală și granița de vest a țării, cu Ungaria, fiind una dintre cele mai periculoase șosele din România. A devenit cunoscut și sub numele de „Drumul Morții” pentru că aici se produc, anual, sute de accidente grave, cu victime.

Sindicatul Europol a atras atenția recent, în urma unui accident mortal, că DN6 a devenit un pericol constant din cauza lipsei separatoarelor de sens pe multe tronsoane.

„DN6 a devenit un pericol constant. Nu este doar un drum aglomerat, ci și un traseu unde orice clipă de neatenție, oboseală sau lipsă de infrastructură poate avea urmări dintre cele mai grave”, au precizat, în luna mai, reprezentanții sindicatului.

Sindicatul Europol a oferit și mai multe soluții pentru reducerea accidentelor pe acest drum național. „Pentru reducerea pericolelor pe acest tronson de drum este absolut necesară implementarea unor separatoare de sens și devierea traficului greu în afara localităților”, potrivit sursei citate.



