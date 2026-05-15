Ce este pandișpanul?

Pandișpanul este un tip de prăjitură ușoară și pufoasă, foarte populară în întreaga lume. Se prepară dintr-un amestec de făină, zahăr, ouă și, uneori, unt sau ulei, care sunt bătute împreună până când compoziția devine aerată și pufoasă.

Această prăjitură își ia numele de la textura sa moale și „spongioasă”, rezultat al aerului încorporat în aluat în timpul mixării. De obicei, este aromatizată cu ingrediente precum extract de vanilie, coajă de lămâie sau pudră de cacao, care îi oferă un gust fin și delicat.

Pandișpanul este adesea servit simplu sau pudrat ușor cu zahăr, dar poate fi și umplut cu frișcă, fructe sau cremă de vanilie. Este un desert versatil, care poate fi savurat atât ca desert, cât și ca gustare, fiind apreciat și de copii și de adulți. Este un blat clasic și îndrăgit, potrivit pentru orice ocazie, de la aniversări până la ceaiul de după-amiază.

De unde vine denumirea de pandișpan

Denumirea vine de la „pan di Spagna” , adică „pâinea Spaniei”, și este, de fapt, blatul italian tradițional, care era numit „Pâte Génoise” sau „pastă genoveză”. Rețeta ar fi fost creată de bucătarul genovez Giovan Battista Cabona, cunoscut și sub numele de Giobatta. Originile sale datează din mijlocul anilor 1700, când bucătarul genovez Giobatta Cabona, trimis în Spania împreună cu marchizul și ambasadorul Domenico Pallavicino, a pregătit, cu ocazia unui banchet, un desert incredibil de ușor și aerat. Preparatul a impresionat prin simplitatea sa și prin textura fină, iar pentru a onora curtea spaniolă, a primit numele de „Pan di Spagna”, adică „Pâinea Spaniei”.

Acest blat era realizat din ingrediente de bază – ouă, zahăr și făină – fără agenți de creștere, iar textura sa era obținută exclusiv prin tehnica de preparare. Acest blat era pregătit folosind așa-numita „metodă la cald”, adică toate ingredientele erau adăugate și amestecate într-un bol așezat deasupra unei cratițe cu apă clocotită (bain-marie / baie de aburi).

În timp, această metodă a fost abandonată, iar Pâte Génoise a devenit pur și simplu modernul pan di Spagna, adică blatul de padișpan sau „sponge cake”.

Odată cu răspândirea sa în Europa, pandișpanul a început să capete forme și interpretări diferite, în funcție de tradițiile culinare ale fiecărei țări, iar preparatul include adesea și unt topit sau ulei.

De-a lungul timpului, au apărut și numeroase variații aromatizate cu lămâie, vanilie, migdale sau diferite condimente sau chiar cu bucăți de fructe.

Astăzi, indiferent de denumire sau stil, pandișpanul rămâne unul dintre cele mai utilizate blaturi în cofetăria internațională.

Rețetă pandișpan clasică

Ingrediente:

  • 5 ouă
  • 25g zahăr
  • 140g făină
  • sare
  • zahăr vanilat

Mod de preparare:

Preîncălzim cuptorul la 170 de grade. Spargem ouăle și separăm albușul de gălbenuș. Albușurile se pun într-un vas mai mare și se bat bine cu telul sau mixerul până devin bezea. Adăugăm treptat zahărul și continuăm să mixăm până când compoziția se omogenizează. Se adaugă treptat gălbenușurile, zahărul vanilat și sarea. Pentru un plus de aroma se poate adăuga și coaja de lămâie. Se mixează câteva secunde la viteză medie. Apoi, se adaugă făina cernută (toată deodată) și se amestecă delicat cu o spatulă, de jos în sus, până se incorporează. Se toarnă compoziția intr-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se netezește cu spatula. Se pune la cuptor pentru 18-20 de minute. Înainte de a opri focul, se face testul scobitorii. Dacă scobitoarea iese curată, înseamnă că prăjitura este gata. Dacă nu, mai trebuie lăsată două minute la cuptor.

Bine de știut

  • Dacă blatul se lasă după coacere, înseamnă că nu a fost copt suficient.
  • Dacă blatul este prea închis la culoare la exterior, dar încă nu este copt perfect în interior, trebuie să ajustezi puterea cuptorului (verifică temperatura).
  • Dacă blatul se sfărâmă atunci când îl tai, este semn că ouăle au fost bătute prea mult.

Dacă ți-am făcut pofta de pandișpan, găsești ingredientele necesare pe Sezamo.

