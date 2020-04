Indiferent de context, bebelușii au nevoie de atenție specială, iar dacă ai nevoie de ajutor, nu ezita să-l ceri de la un părinte. Nu e neapărat nevoie să te ajute la făcut băiță, înfășat sau supravegheat noaptea, ci numai la treburile casnice. Vei fi mult mai liniștită dacă știi că cineva transformă conservele din cămară și legumele congelate în mâncăruri sănătoase și delicioase, că praful e șters zilnic, că ușile, geamurile, clanțele și toate mânerele din casă sunt dezinfectate în fiecare zi, chiar dacă încercați să limitați la maximum ieșirea din casă. Iată de ce să ții seama dacă familia voastră s-a mărit de curând cu un nou membru.



Hăinuțe noi și lucruri personale

Un nou-născut are un trup firav și o imunitate scăzută, mai ales dacă nu reușești să-l alăptezi. Chiar și hrănit sută la sută la sân, un bebeluș este sensibil și vulnerabil. Încearcă să îi faci baie zilnic, să aerisești încăperea în care stă copilul, să schimbi des așternuturile și hăinuțele lui. Cel mai indicat e ca cel mic să aibă o păturică a lui, o masă de înfășat, prosoape proprii, iar lucrurile lui să fie spălate separat. Înainte de a folosi tot felul de dezinfectanți și spirt, asigură-te că ai achiziționat cea mai simplă formulă, fără multe chimicale și parfumuri. Dacă ai primit hăinuțe de la prietenii de familie, nu le folosi acum. E mai sigur să îi cumperi nou tot ceea ce are nevoie, iar înainte de a-i da o salopetă nouă, să o speli la o temperatură ridicată și să o calci, pentru a elimina orice factor de risc. Limitează la zero interacțiunea socială și în cazul în care bebelușul are febră, colici, erupții cutanate, și nu te orienta către grupuri de mămici „atotștiutoare” și remedii naturiste. Riști să îi faci celui mic mai mult rău. În acest caz, mergi la medic, neonatolog sau pediatru, și neapărat cere second opinion de la cei mai buni specialiști. Astfel, vei face tot ceea ce ține de tine pentru ca puiul tău să fie bine.

Un dispozitiv de umidificat aerul și o veioză

Dacă încă nu ai cumpărat un dispozitiv de umidificarea aerului, o poți face, mai ales că ai destule variante online. Este esențial să ai un termometru de cameră, să poți regla temperatura și să te asiguri că cel mic respiră bine atât pe timpul zilei, cât și al nopții. Un aer cald și uscat poate dăuna căilor respiratorii, mai ales când subiectul expus în acest mediu este un nou-născut care încearcă să se adapteze unui mediu nou. Dacă nu dispui de destule resurse materiale, poți încerca să varianta clasică, folosită cu succes de părinții și bunicii noștri: un lighean cu apă așezat pe calorifer. Nu uita să „alimentezi” recipientul cu lichid, mai ales că apa se evaporă destul de repede. Totodată, chiar dacă pătuțul e în dormitorul vostru, vei avea nevoie, mai mult ca sigur, de o veioză de veghe. Astfel, atunci când te vei trezi noaptea să-l schimbi și să-l hrănești, nu vei fi nevoită să deschizi un bec și intensitatea luminii să fie una puternică și deranjantă, mai ales pentru copil.

Un copil alege să vină pe lume atunci când simte că va fi cel mai așteptat și iubit, indiferent de orice tip de context social. A avea grijă de bebelușul tău poate fi pe cât de solicitant, pe atât de frumos. Vei experimenta diferite stări și sentimente și automat întreaga ta existență se va învârti în jurul unei ființe perfecte: micuțul tău.



