Problema se va agrava

„Vedem, în fiecare zi, copii care se prezintă cu pietre la rinichi”, a declarat Zachary V. Zuniga, urolog pediatru la Texas Children’s Hospital. Unii se întorc în mod repetat la camera de urgență și, deși nu toți au nevoie de intervenție chirurgicală, vor fi spitalizați și tratați cu antibiotice.

„Se crede că ei nu dezvoltă pietre la rinichi”, a spus Zuniga. „Acesta este ultimul lucru la care te gândești când un copil are o durere”. Unii experți în sănătatea sunt de părere că problema se va agrava.

„Din punct de vedere istoric, pietrele au fost mai mult o boală a bărbaților de vârstă mijlocie, dar acest lucru s-a schimbat dramatic în ultimii 30 de ani”, a declarat Gregory E. Tasian, urolog pediatru la Spitalul de Copii din Philadelphia, care a efectuat cercetări privind pietrele la rinichi la copii.

„Ei sunt tineri. Sunt sănătoși. În general, nu au alte afecțiuni”, a declarat Tasian, însă tratarea pietrelor la copii poate implica tratament medical și, în unele cazuri, intervenție chirurgicală.

Cauze genetice rare pot contribui la formarea pietrelor la rinichi la copii. „Există unele boli genetice bine definite care afectează metabolismul și pot determina formarea pietrelor, dar aceasta reprezintă o proporție foarte mică”, a declarat John S. Wiener, urolog pediatru la Duke Health.

Metode tratament

De obicei, medicii încep prin gestionarea durerii cu medicamente fără prescripție medicală sau medicamente eliberate pe bază de rețetă care ajută la dilatarea mușchilor ureterului, permițând pietrei să treacă de la ureter la vezică urinară.

Un copil care se confruntă cu pietre la rinchi poate avea nevoie de antibiotice, dacă dezvoltă o infecție a tractului urinar, care poate apărea atunci când pietrele obstrucționează fluxul urinar.

Antibioticele pot fi, de asemenea, prescrise pentru a preveni infecțiile după procedura de îndepărtare a calculilor.

În cazul pietrelor mai mari sau al celor care provoacă dureri semnificative, medicii recurg la proceduri precum ureteroscopia, care utilizează un mic spectru pentru a intra în vezică și a sparge piatra direct, sau litotripsia cu unde de șoc, care sparge piatra în bucăți mai mici., făcându-o mai ușor de eliminat.

O afecțiune costisitoare

Un studiu publicat în 2016 în Clinical Journal of the American Society of Nephrology a analizat incidența pietrelor la rinichi în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani din Carolina de Sud, din 1997 până în 2012. Cercetătorii au constatat o creștere de 28% pe o perioadă de cinci ani pentru fete.

Pentru băieți, această creștere a fost de 23 %. Impactul economic al acestei boli este substanțial, spitalele percepând în 2009 aproximativ 375 de milioane de dolari pentru servicii de spitalizare și de urgență, conform Nationwide Emergency Department Sample.

Afecțiunile cronice dureroase, precum calculii renali, pot perturba profund viața adolescenților și a copiilor, forțându-i să se confrunte cu provocări necunoscute.

Dietele pline de sare

În timp ce unii cercetătorii spun că predispoziția genetică poate juca un rol importtant în cazul acestei afecțiiuni, alții afirmă că această creștere reflectă mai degrabă obiceiurile alimentare și stilul de viață.

Un medic din Carolina de Nord a detectat un potențial vinovat: dietele pline de sare. Consumul de sodiu a crescut semnificativ în rândul copiilor în ultimele câteva decenii.

„Există atât de multă sare adăugată în dieta americană de astăzi, atunci când rinichii excretă sodiul, acesta atrage calciul cu el și crește riscul de formare a pietrei”, a declarat John S. Wiener, urolog pediatru la Duke Health.

Peste 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani consumă zilnic 3.300 miligrame de sodiu, depășind cu multe cele 2.300 recomandate de către specialiști. Alimentele procesate și cele fast-food sunt printre principalele surse de exces de sodiu.

