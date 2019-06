Bodrum, destinația recomandată turiștilor dornici de distracție și relaxare (PUBLICITATE)

Plănuiești o vacanță cu all inclusive în Bodrum? Profită acum de Oferta Specială pregătită de Europa Travel și rezervă un sejur de 6 nopți, cu autocarul la tarife începând de la 379 euro/persoană, valabil pentru plecarea din 30 iunie, în limita locurilor disponbile!

Simbolurile Bodrumului

Casa uneia dintre cele 7 minuni ale lumii antice, Bodrum mai păstrează urmele Mausoleului Halicarnassus, un templu mortuar ridicat pentru Regele Cariei, Mausolus, așa că dacă te pasionează istoria nu ar trebui să ratezi acest muzeu în aer liber.

Dacă o iei spre port vei mai găsi și alte construcții simbol ale orașului Bodrum. Dintre acestea cele mai cunoscute atracții sunt Castelul Sfântul Petru, al Cavalerilor Ioaniți, Amfiteatrul din secolul al IV lea î.Hr., unde se mai organizează și astăzi evenimente culturale, și Poarta Myndos, ce făcea parte din vechea centură de apărare, ce se întindea pe circa 7 km.

Plaje de neratat

Dacă vrei să îmbini vizitele culturale cu relaxarea, Bodrum poate fi cea mai bună alegere. Plajele sale sunt compuse, în mare parte, din nisip fin și amenajate cu șezlonguri cu umbreluțe, beach baruri și centre nautice.

Downtown este cea mai populară plajă din oraș, cunoscută îndeosebi pentru faleza înțesată de localuri gălăgioase, dar și pentru apele cristaline și de mică adâncime. La fel de căutată este și Bardakci, o plajă din prundiș gri, umbrită de palmieri și aflată la câteva minute distanță de centrul Bodrumului. Mai multă intimitate găsești pe plaje precum Torba, Turgutreis, Gumbet sau Bitez, cu nisipurile lor fine, marea clară și atmosfera liniștită.

Tot pentru relaxare și răsfăț la soare este recomandată și o excursie opțională la Castelul de Bumbac. Pamukkale este considerată una dintre minunile naturale ale Turciei, un monument ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO, cunoscut pentru peisajele unice și izvoarele termale care se scurg pe terasele și în vanele calcaroase, în care te poți bălăci și tu în voie.

Petreceri de pomină pe Street Bars

Bodrum se laudă cu cea mai animată viață de noapte din Turcia, după modernul Istanbul, iar petrecerile organizate aici sunt unele dintre cele mai tari din lume. Pe artera Street Bars vei găsi cele mai multe cluburi și baruri pe metru pătrat, unde au loc party-uri tematice.

În zona Bodrum Marina vei mai găsi și iahturi de lux sau catamarane care organizează petreceri pe mare, cu răsăritul prins pe vas. Tot de aici te poți îmbarca și în croaziere, opțional alături de Europa Travel, ce îți face turul celor mai bune locuri de înot din Marea Egee, dar și plimbări ceva mai lungi până la Insula grecească Kos.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Sejur Bodrum

Hotel Mio Bianco 4* – Turgutreis – tarife de la 379 euro/persoana, 6 nopti de cazare cu all inclusive plus, transport autocar, asistenta turistica. *Oferta Speciala valabila pentru plecarea din 30 iunie, in limita locurilor disponibile. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.