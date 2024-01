„În centrul României se află Brașovul, un amestec armonios de farmec tradițional și viața modernă a orașului. Mergeți cu un autobuz cu etaj în jurul orașului pentru a vă orienta și a admira clădirile din mers, apoi coborâți pentru a vă strecura pe strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa”.

Așa sună descrierea pe care cel mai important site de turism din lume, Tripadvisor o face Brașovului.

Orașul de sub Tâmpa este singurul din Europa care apare în top 25 cele mai bune destinații din lume în 2024.

Prezentarea continuă: „Faceți o excursie de o zi pentru a vedea biserica fortificată din Prejmer, sanctuarul ursului brun Libearty și Castelul Bran, cunoscut altfel sub numele de Castelul lui Dracula”.

Brașov, peste Casablanca sau Taipei

Clasamentul „Destinații populare” a fost publicat de curând, iar destinațiile din acest top 25 sunt orașe ale căror hoteluri, restaurante și activități au primit un volum mare de recenzii și opinii foarte pozitive din partea celor care au cont pe Tripadvisor și-au lăsat recenzii în ultimul an.

„Mai puțin de 1% dintre cele 8 milioane de înregistrări Tripadvisor primesc premiul Best of the Best, ceea ce înseamnă cel mai înalt nivel de excelență în călătorii”, anunță cei de la cel mai important site de turism din lume.

Anul acesta, orașul numărul 1 în top este Tokyo (Japonia). Podiumul este ocupat de Seul (Coreea de Sud) și Halong Bay (Vietnam).

Sub Brașov se situează Manta (Ecuador), Casablanca (Maroc), Santiago (Columbia) și Taipei (Taiwan).

Ce ne recomandă Tripadvisor în Brașov

Centrul istoric al orașului

Piața Sfatului

Muntele Tâmpa

Biserica Neagră

Poarta Ecaterinei

Prima școală românească

Cum arată clasamentul pentru 2024

Tokyo – Japonia Seul – Coreea de Sud Halong Bay – Vietnam Palawan Island – Filipine Sa Pa – Vietnam Bogota – Columbia Pattaya – Thailanda Alajuela – Costa Rica Phnom Penh – Cambodgia Kuala Lumpur – Malaysia Jeju Island – Coreea de Sud Viti Levu – Fiji Chennai – India Puebla – Mexic Bandung – Indonezia Panama City – Panama Huaraz – Peru Nairobi – Kenya La Paz – Bolivia Port Ghalib – Egipt Brașov – România Manta – Ecuador Casablanca – Maroc Santiago – Columbia Taipei – Taiwan

Foto: Facebook Primăria Municipiului Braşov

