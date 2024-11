Rasa de câini Kangal: origine și descriere

Kangal, cunoscut și sub numele de Kangal turcesc, este o rasă de câini ciobănești, originară din orașul cu același nume, situat în provincia Sivas, în centrul Turciei. În ciuda originii sale regionale, mulți turci consideră ciobănescul Kangal drept câinele național al Turciei.

Kangalul turcesc este un câine de talie mare, cu o structură echilibrată, cu un cap mare și cu un bot rectangular butucănos, negru. Kangalul are și o dantură foarte puternică, având o mușcătură cu o forță uluitoare de 743 PSI, de cinci ori mai puternică decât cea a unui om! Urechile triunghiulare sunt de dimensiuni medii, de cele mai multe ori sunt negre, pendulante și situate sub planul creștetului capului. Totodată, are o blană scurtă, groasă și densă, de culoare gălbuie sau cenușie, cu un subpar impermeabil, foarte rezistent la condițiile meteorologice dure.

Kangalul are o constituție atletică, musculoasă, care sugerează capacitatea de a înfrunta cu succes orice tip de prădători. Ca gabarit, Kangalul este una dintre cele mai mare rase canine din lume. Masculii Kangal au o înălțime între 77 și 86 cm, în timp ce femelele măsoară aproximativ 72-77 cm. În ceea ce privește greutatea, masculii ajung la 50-66 kg, iar femelele la 41-54 kg.

Recomandări Procesul de 9 miliarde de euro dintre foști angajați ai Petrom și Guvernul României, care ar putea secătui bugetul țării

Pentru a avea o imagine și mai clară a gabaritului acestui câine, trebuie să știi că, dacă se ridică pe picioarele din spate, Kangalul poate fi chiar mai înalt decât stăpânul său, potrivit site-ului Borrow My Doggy.

Durata medie de viață a acestui câine este de 12-15 ani. Nu în ultimul rând, Kangalul nu este deosebit de vocal, ceea ce înseamnă că nu latră fără motiv. Cu toate acestea, are un lătrat puternic și nu se va abține să-l folosească când simte o amenințare în apropierea proprietății sale sau dacă încearcă să-și alerteze proprietarul în legătură cu un pericol.

Istoria rasei de câini Kangal

Ciobănescul de Kangal este una dintre cele mai vechi rase de câini din lume, cu o istorie care datează de peste 6.000 de ani. În pofida vechimii sale de milenii, această rasă a rămas aproape neschimbată de-a lungul timpului datorită selecției naturale, câinele Kangal păstrându-și în acest fel caracteristicile de bază pentru a corespunde mediului dur din regiunile montane ale Turciei.

Simțurile lor ascuțite, constituția robustă și loialitatea neclintită au făcut din ei bunuri neprețuite pentru păstori de sute de ani. Așa cum aminteam anterior, numele acestui câine provine de la orașul turcesc Kangal din Anatolia Centrală și se crede că rasa ar fi fost adusă de către turcii nomazi din Asia Centrală cu scopul de a-și apăra gospodăriile, aflăm de pe Dog Academy.

Recomandări Ce poate face Iohannis pentru România

În mod cert, studiile ADN realizate pe câini provenind din Kazahstan, Uzebekistan, Tadjikistan și Afganistan sunt apropiate de câinii Kangal din punct de vedere genetic. Până nu demult, câinele Kangal și o altă rasă, denumită Akbash, erau considerați a fi aceiași câini cu ciobănescul anatolian, deși crescătorii din Turcia nu recunoșteau ciobănescul anatolian din punct de vedere istoric. Astăzi, Kangalul este recunoscut ca rasă de sine stătătoare.

Temperament și caracteristici

Kangalul este un câine de pază pentru turmele de animale Foto: Shutterstock.com

Kangalul este, în esență, un câine de pază pentru turmele de animale, care are un comportament caracteristic acestui tip de câini, fiind extrem de vigilent, cu un puternic simț teritorial față de animale și de gospodăria pe care le păzește. Acest câine se distinge prin forță, viteză și curaj, trăsături care îi permit să detecteze și să înfrunte prădătorii de orice fel care amenință vitele, oile și caprele aflate sub protecția sa. În plus, are o capacitate unică excepțională de a discerne între amenințări reale și alarme false.

Recomandări Alegeri prezidențiale 2024. România a avut patru președinți după Revoluție. Istoricul alegerilor începând cu 1990

Deși preferă să alunge prădătorii prin tehnica intimidării, Kangalul este gata în orice moment să se implice fizic și să atace prădătorii dacă situația o cere. Este un câine pașnic, calm și echilibrat, însă, în același timp, mereu pregătit să intervină în caz de pericol pentru a-și apăra teritoriul și familia cu orice preț.

De asemenea, Kangalii sunt recunoscuți pentru loialitatea față de stăpâni, fiind foarte atașați de familia lor și extrem de protectori față de aceasta. În schimb, pot fi rezervați sau chiar distanți cu persoanele străine. Față de alți câini, Kangalul arată o prudență instinctivă, însă de obicei nu manifestă agresivitate față de oameni, potrivit Dogtime.com.

Are nevoie de câțiva ani pentru a se maturiza și sunt stângaci în timpul adolescenței, ceea ce face să nu fie recomandat familiilor cu copii foarte mici. Asta pentru că, deși este răbdător și protector cu copiii familiei lui, îi poate trânti la pământ, accidental, din joacă. De aceea, acesta va trebuie să fie supravegheat atunci când se află în preajma copiilor.

Cu toate acestea, cu un dresaj corespunzător Kangalul poate deveni binevoitor și prietenos, mai ales cu copiii și, înplus, dacă sunt socializați de la o vârstă fragedă cu copiii, aceștia se vor putea bucura de compania lor.

Ce nevoi are câinele Kangal

Pentru a te bucura câtmai mult timp posibil de câinele tău Kangal trebuie să ții cont de o serie de aspecte. În primul rând, Kangalul nu este un câine de apartament ori unul căruia să-i placă mediul urban, ci necesită un spațiu generos, de preferat o grădină mare și împrejmuită, din rațiuni de siguranță, având nevoie de multă mișcare pentru a-și menține sănătatea și vitalitatea. Ideal este să aibă acces la un teritoriu larg, întrucât un astfel de câine nu se va simți confortabil într-un spațiu limitat.

De altfel, totul în preajma lui ar trebui să fie adaptat la gabaritul său, și anume o mașină încăpătoare, un pat special de câine de dimensiuni generoase, o canapea robustă și boluri mari pentru hrană și pentru apă. Totodată, acest câine are nevoie de o stimulare mentală adecvată, iar activități precum plimbările lungi, sesiunile de antrenament și joaca sunt foarte importante pentru bunăstarea lor generală.

În același timp, deși este un câine de talie mare, Kangalul turcesc este un animal agil și atletic, care când este într-o formă fizică foarte bună, este capabil să atingă viteze de până la 50 km/h și chiar mai mari, relatează experții de la Purina.

De aceea, el are nevoie de cel puțin două ore de mișcare zi de zi, care să includă alergare liberă și mers susținut. Deși nu este atras în mod special de antrenamente ori de competiții, câinele Kangal se bucură de activități mentale, precum jocurile și exercițiile în care să folosești jucării inteligente, care sunt esențiale pentru a-l ține stimulat și mulțumit. Lipsa de activitate și de efort fizic influențează negativ starea de sănătate a câinelui.

Fiind o rasă robustă, Kangalul nu prezintă probleme de sănătate majore, dar, ca orice câine de talie mare, poate suferi de displazie de șold sau de alte afecțiuni articulare pe măsură ce înaintează în vârstă. În plus, ar trebui să fii atent și la alte probleme, precum cele oculare sau tumori. De aceeaeste bine să programezi o vizită la veterinar o dată pe lună pentru o verificare generală a stării de sănătate a câinelui tău pentru a preveni eventualele infecții și boli.

Cum se dresează un Kangal

Dresajul unui câine Kangal trebuie început de la o vârstă fragedă și trebuie să pună accentul pe ascultare, autocontrol și adaptarea la diferite situații. Socializarea timpurie este deosebit de importantă pentru un câine de talie mare deoarece eventualele greșeli vor fi mai greu tolerate.

Deși au un ritm lent de maturizare, câinii din rasa Kangal sunt cunoscuți pentru inteligența și independența lor, iar dresajul unui astfel de câine necesită o legătură puternică construită pe baza unor antrenamente consistente, pe consecvență, răbdare și recompense.

Este important de știut că rasa Kangal va respecta un stăpân în care are încredere și care își impune autoritatea cu blândețe, iar întregul proces de dresaj va duce la dezvoltarea unei relații solide, bazată pe respect reciproc și afecțiune. Kangalul nu este un câine care să accepte hărțuirea sau încercările de control excesiv pentru că astfel de abordări sunt complet ineficiente.

Este esențial să creezi o relație solidă cu câinele tău, astfel încât acesta să ajungă să te considere o prezență captivantă, afectivă și de încredere. Proprietarii trebuie să gestioneze cu atenție comportamentul acestuia, asigurându-se că fiecare experiență este ghidată pozitiv.

Îngrijirea câinilor din rasa Kangal

Îngrijirea unui Kangal nu este un proces foarte complicat, însă necesită atenție. Blana scurtă nu necesită tundere, însă periajul periodic ajută la menținerea sănătății acesteia și la eliminarea părului mort. Aceasta este bine să fie periată de cel puțin 2-3 ori pe săptămână și chiar mai des atunci când năpârlește, adică primăvara și iarna.

La fel de importante sunt curățarea urechilor, pentru îndepărtarea murdăriei care se poate acumula acolo, dar mai ales tăierea ghearelor, măcar o dată pe lună. Dacă îi vei acorda suficient timp să se zbenguie în aer liber există o mare probabilitate ca ghearele să rămână în stare bună în mod natural. Un alt lucru pe care trebuie să-l faci periodic dacă ai un Kangal îl reprezintă igiena dentară. Pentru asta trebuie să periezi dinții câinelui cu o pastă de dinți specifică de cel puțin două sau de trei ori pe săptămână pentru a îndepărta depunerile de tartru și bacteriile care le însoțesc.

Zilnic ar fi chiar mai bine, susțin specialiștii de la Dogtime.com. În ceea ce privește alimentația, Kangalul are nevoie de o hrană completă și echilibrată,bogată în proteine de calitate, esențiale pentru susținerea masei musculare și a energiei. Fiind o rasă de talie mare, Kangalul este recomandat să mănânce de două ori pe zi, iar hrana ar trebui să includă surse de proteine animale, precum carne de pui, vită sau miel, dar și un aport corespunzător de grăsimi și carbohidrați pentru energia zilnică.

În plus, hrana trebuie suplimentată cu vitamine și minerale, iar mesele trebuie controlate pentru a preveni obezitatea. În cazul puilor de Kangal, aceștia ar trebui să mănânce inițial de patru ori pe zi, apoi de cel mult trei ori, iar de la vârsta de șase luni de două ori pe zi. Pentru majoritatea câinilor de ciobănesc Kangal se poate trece treptat de la hrana pentru pui la cea pentru adulți, între 12 și 16 luni, potrivit Borrowmydog.com.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News