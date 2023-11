Ce este solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă este un eveniment astronomic care marchează începutul sezonului de iarnă în emisfera nordică a Pământului și începutul sezonului de vară în emisfera sudică. Acesta are loc la data de 21 sau 22 decembrie. Solstițiul de iarnă marchează ziua cea mai scurtă a anului și noaptea cea mai lungă în emisfera nordică.

În emisfera nordică, Soarele răsare la cea mai mică înălțime pe cer și străbate cea mai scurtă traiectorie deasupra orizontului în timpul solstițiului de iarnă. Acest lucru înseamnă că ziua este foarte scurtă, iar noaptea este foarte lungă. După solstițiul de iarnă, zilele vor începe să crească în lungime, iar noaptea va deveni treptat mai scurtă, marcând începutul sezonului de iarnă.

Solstițiu înseamnă „soare nemișcat” și marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică. Cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului poartă denumirea de solstiții. Dacă solstițiul de vară este în luna iunie și reprezintă cea mai lungă zi din an, solstițiul de iarnă 2023 este cea mai scurtă zi din an.

Când este solstițiul de iarnă 2023

Solstițiul de iarnă are loc în fiecare an între 21 și 23 decembrie. În 2023, solstițiul de iarnă este pe data de 22 decembrie, la ora 05:27.

Pentru oamenii care locuiesc în emisfera sudică, totuși, solstițiul de iarnă are loc în iunie. Asta pentru că anotimpurile sunt inversate sub ecuator

Când este solstițiul de iarnă în următorii ani

Solstițiul de iarnă 2024: 21 decembrie, ora 11:20

2025: 21 decembrie, ora 17:03

2026: 21 decembrie, ora 22:50

2027: 22 decembrie, ora 4:42

2028: 21 decembrie, ora 10:19

2029: 21 decembrie, ora 16:14

2030: 21 decembrie, ora 22:09

Despre solstițiul de iarnă în istorie

Cele două solstiții din timpul anului, solstițiul de vară și solstițiul hibernal sunt cunoscute din Antichitate pe când puteau fi calculate cu precizie. Ambele momente reprezentau puncte cruciale în calendarele vechi în funcție de care se calculau zodiile și trecerea anotimpurilor.

Cea mai veche referință scrisă despre o sărbătoare ce marca reîntoarcerea Soarelui (solstițiu) a fost găsită în antichitate, în Mesopotamia. Sărbătoarea, care ținea 12 zile, avea drept scop să-l ajute pe zeul Marduk să îmblânzească monștrii haosului pentru încă un an.

Solstițiului îi sunt dedicate sute de structuri megalitice în toată Europa, în cele două Americi, Asia și Orientul Mijlociu. Chiar și popoarele care respectau calendarul lunar marcau într-un fel sau altul cele două solstiții. În Europa, astfel de construcții din piatră pentru măsurarea poziției Soarelui au fost descoperite la Stonehenge, în Anglia, și la Newgrange, în Irlanda.

Potrivit cercetătorilor, pietrele de la Stonehenge datează cu aproximație din 2050 î.Hr. și se presupune că au fost poziționate astfel încât lumina Soarelui la apus, la data solstițiului de iarnă, să cadă într-un anume fel. Pentru păgâni, aceasta era noaptea în care Marea Zeiță dădea naștere noului Soare, repornind astfel ciclul anotimpurilor. Romanii îi sărbătoreau în această zi pe Saturn, zeul recoltelor, și pe Mithras, zeul luminii.

Solstițiul de iarnă 2023 – tradiții și obiceiuri

În zilele noastre, în 2023 foarte puține dintre tradițiile și obiceiurile legate de solstițiul de iarnă se mai păstrează. Totuși, de-a lungul timpului, acesta a fost considerat un eveniment foarte important.

Momentul în care ziua începe din nou să crească și noaptea să scadă este privit și ca o etapă nouă în cursul vieții.

Evenimentului i se atribuie și o mulțime de tradiții și superstiții pe care mulți oameni le urmează pentru a avea noroc și sănătate. Iată care sunt cele mai cunoscute obiceiuri de solstițiul de iarnă.

Obiceiurile românești din preajma solstițiului de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat, prin substituirea acestuia cu arborele sacru, bradul sau stejarul, tăiat și incinerat simbolic în noaptea de Crăciun, cu taurul, reprezentat de o mască, Capra, Brezaia, Țurca sau Borița, care, după ce însoțește unele cete de colindători, este omorât simbolic și, mai ales, cu porcul, reprezentare neolitică a spiritului grâului, sacrificat ritual la Ignat (20 decembrie).

Superstiții și obiceiuri românești

Pentru că odată cu solstițiul de iarnă se deschid cerurile și străfundurile, se spune că acum se bate binele cu răul.

Tradiția spune că este bine ca prima persoană care îți intră în casă după solstițiul de iarnă să fie bărbat, pentru a te bucura de protecție și noroc în tot anul ce urmează să vină.

În seara de solstițiu se spune că este bine să aprinzi o candelă sau o lumânare pe care să o lași până dimineața.

În urmă cu sute de ani, de solstițiul de iarnă, oamenii obișnuiau să sacrifice animalele, dar mai târziu, această practică a fost înlocuită cu sacrificarea simbolică a unui brad sau stejar, care ulterior era ars.

Se spune că nu este bine să stai singur în casă, ci este indicat să îți petreci ziua în compania persoanelor dragi, pentru a nu rămâne singur până la următorul solstițiu.

Este bine să dai de pomană în această zi copiilor și oamenilor nevoiași. În trecut, se împărțeau frunze de laur și smochine, iar mai târziu turta dulce a devenit cel mai îndrăgit produs.

Solstițiul de iarnă 2023 este o zi bună pentru a face o analiză a timpului trecut și a rezultatelor pe care le-ai obținut.

Obiceiuri și tradiții din lume de solstițiul de iarnă

Festivalul Yalda din Iran marchează ziua în care se credea că s-a născut Mithra, un înger al luminii.

Festivalul Dōngzhì din China sărbătorește când întunericul iernii începe să lase loc luminii. Familiile marchează această perioadă cu alimente speciale, cum ar fi bile de orez cunoscute sub numele de tang yuan.

Scandinavii (oameni care locuiesc în Danemarca, Norvegia și Suedia) se adună pentru Juul, sau Yule, o sărbătoare de mai multe zile în care oamenii antici ar saluta revenirea zeului soare.

În Marea Britanie, unii oameni încă mai respectă tradiția străveche de tăiere a vâscului, care este considerată o plantă sacră cu proprietăți vindecătoare.

Semnificația spirituală a solstițiului de iarnă

Din punct de vedere spiritual, chiar dacă totul pare mort și înghețat în lumea exterioară, începe un nou ciclu; este un an nou. Solstițiul de iarnă este începutul unui nou capitol din viața ta. Este un nou ciclu de naștere, de creștere. Poți să te întrebi ce va prinde viață pentru tine anul acesta? Ce vei hrăni și crește? Ce recolte vor da munca ta în anul următor?

Adesea, această promisiune a unui nou început ne face să ne simțim inspirați să ne stabilim obiective și să facem promisiuni despre toate lucrurile pe care le vom face în noul an. Schimbări pe care le vom face.

Dar, de fapt, este important să nu punem acest tip de presiune încă. Acesta nu este un moment pentru acțiune, acesta este un timp pentru odihnă profundă. Stabilirea rezoluțiilor de Anul Nou pe baza acțiunilor pe care vrem să le luăm în viața noastră reprezintp prea multă presiune în acest moment al anului. Nu suntem meniți să realizăm obiective active, treaba noastră iarna este să ne odihnim.

Iarna este menită să fie o perioadă profund hrănitoare în viață. Este menită să te hrănească și să te restaureze. Este menită să vă calmeze sistemul nervos – epuizat de un an lung și greu de viață, de momente de creștere și provocări.

Iarna este stadiul crisalidei în evoluția fluturelui. Este momentul în care omida este înfășurată în liniște, în întunericul coconului ei. Pentru lumea exterioară nu pare să se întâmple nimic. Dar, de fapt, în adâncul întunericului, are loc o transformare liniștită: omida evoluează într-un fluture magnific.

Toate experiențele și lecțiile învățate în ultimul an sunt integrate. Și tu evoluezi astfel.

Iarna astronimică, începând de la solstițiul de iarnă 2023, este anotimpul în care lucrurile sunt dezvăluite prin întoarcerea adânc în noi. Noi informații, idei, vise pentru noul an se dezvăluie prin întoarcerea spre interior. Visele pe care le visezi iarna sunt scânteile unei noi vieți care vor crește în anul următor. O lumină nouă se aprinde, un foc nou începe să ardă. Aduce cu sine o nouă speranță – orice este posibil în următoarele luni. Acesta este un moment al potențialului pur.

