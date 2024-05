Bărbatul a fost operat în 2015 de cancer la plămâni, fiindu-i extirpat întregul plămân stâng de către medicul Ioan Cordoș. Doar că, potrivit analizelor ulterioare, bărbatul nu suferea de fapt de cancer, ci de tuberculoză (TBC), o boală care se tratează.

Bărbatul a rămas cu infirmitate pe viață și, timp de 9 ani, a luptat în instanță pentru dreptate. În final, instanța a decis, în noiembrie 2023, că spitalul este vinovat și trebuie să plătească daune morale în valoare de 150.000 de euro.

„Nediagnosticarea corectă a condiției sale medicale și stabilirea și efectuarea unei intervenții chirurgicale profund greșite au avut drept consecință infirmitatea fizică permanentă rezultată în urma extirpării unui plămân perfect funcțional, care putea și trebuia să fie tratat de adevărata problemă medicală pe care o prezenta”, se arată în decizia instanței.

Numai că Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta spune că nu are bani.

„Noi recunoaștem și cu siguranță am dori să punem cât mai repede în plată această decizie a instanței, problema este că într-adevăr nu sunt fonduri. Am făcut o adresă către Minister, în speranța că vom găsi o soluție, și am informat familia”, a transmis Beatrice Mahler, managerul spitalului.

Spitalul vrea eșalonarea plății

Aceasta a propus eșalonarea plății pe cinci ani, apoi a venit cu o propunere de eșalonare pe trei ani, din cauză că „suma este foarte mare pentru câți bani are Institutul”.

„Dacă îi dăm domnului banii într-o lună, noi în luna aceea nu mai cumpărăm nici medicamente, nici materiale sanitare. Asta este o situație care ar pune într-o gravă dificultate nu doar personalul medical, ci 10.000 de oameni care ajung lunar în Institutul Marius Nasta”, a justificat Beatrice Mahler.

Avocata bărbatului a spus pentru HotNews.ro că a demarat procedura de executare silită, pentru că „e prea mult ca o persoană cu handicap, un caz social, să aștepte încă cinci ani”.

„Acum sunt pensionar pe caz de boală și nici nu sper să mai intru în posesia banilor, căci am și eu o vârstă, fac 69 de ani anul acesta și nu am un plămân, care mi-a fost scos”, a concluzionat bărbatul.

FOTO: Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta (Facebook)

