Când se pune busuioc sub pernă în 2025

Ce simbolizează busuiocul în diferite culturi

Busuiocul este o plantă aromatică și se poate spune cu siguranță că este mai mult decât un condiment apreciat în bucătărie. De-a lungul istoriei, busuiocul a dobândit o simbolistică bogată în funcție de cultura și tradițiile în care apare.

În tradiția ortodoxă, busuiocul este considerat o plantă sacră. Este folosit în ritualuri religioase, precum sfințirea apei (aghiasma) și decorarea icoanelor. Se spune că busuiocul a crescut la piciorul Crucii lui Iisus, unde a fost descoperit de Sfinții Constantin și Elena, conferindu-i o valoare simbolică profundă.

În hinduism, busuiocul sfânt, cunoscut sub numele de tulsi (Ocimum sanctum), este considerat întruparea zeiței Lakshmi, soția lui Vishnu. Este venerat în ritualuri zilnice, iar frunzele sale sunt oferite zeilor ca parte a ceremoniilor religioase.

Tulsi este considerat un simbol al sănătății și al vieții pure. Este cultivat lângă case pentru a proteja familia și a promova sănătatea spirituală și fizică.

În Italia și Grecia, busuiocul simbolizează iubirea sinceră. Bărbații obișnuiau să ofere busuioc femeilor ca un gest de afecțiune. În Grecia antică, însă, planta avea și o simbolistică duală, fiind considerată și un simbol al morții sau al tristeții.

În Egiptul antic, busuiocul era asociat cu viața de apoi. Era utilizat în procesul de mumificare, fiind considerat un simbol al protecției divine și al reînnoirii.

În culturile asiatice, busuiocul este considerat un simbol al păcii interioare și al prosperității. Se crede că atrage energii pozitive și protecție împotriva răului.

În anumite regiuni din Africa, busuiocul este utilizat în ritualuri spirituale pentru a invoca spiritele protectoare sau pentru a purifica un spațiu

De ce se pune busuioc sub pernă

Rădăcinile tradiției de a pune busuioc sub pernă se regăsesc în credințele vechi legate de plantele cu proprietăți magice. Busuiocul a fost perceput ca o plantă binecuvântată, cu legături directe cu sacrul și cu forțele divine. Se credea că are puterea de a deschide porți între lumi: cea a viitorului și cea a prezentului, dar și între lumea văzută și cea nevăzută.

Înainte de creștinism, multe plante erau considerate sacre și erau folosite în ritualuri legate de fertilitate, iubire și clarviziune. Busuiocul era asociat cu zeițele iubirii și fertilității în tradițiile antice.

După creștinare, busuiocul a fost adoptat și consacrat ca plantă sacră. În tradiția ortodoxă, este folosit la sfințirea apei și este considerat un simbol al purității și al harului divin. Prin urmare, busuiocul sub pernă devine un mijloc de legătură între sacru și dorințele lumești ale fetelor de a-și afla soarta.

În folclorul românesc, aflarea ursitului era o preocupare esențială a tinerelor, mai ales în perioada de iarnă, când sărbătorile de tranziție între ani, cum este Boboteaza, sunt considerate momente propice pentru a dezvălui viitorul.

Punerea busuiocului sub pernă este legată de ideea că visul din acea noapte va fi unul profetic. Se credea că, datorită puterii busuiocului, fetele își vor visa viitorul soț (ursitul). În multe culturi, visele au fost considerate o cale de comunicare cu lumea divină sau cu subconștientul.

Din punct de vedere psihologic, acest ritual poate fi interpretat ca o metodă prin care tinerele explorează propriile dorințe și aspirații. Punerea busuiocului sub pernă devine o formă de introspecție simbolică, iar visul rezultat reflectă dorințele și temerile inconștiente legate de căsătorie și iubire.

De ce se pune busuioc sub pernă în anumite perioade din an

Această tradiție este mai puternic asociată cu Boboteaza, care este pe 6 ianuarie, dar poate apărea și în alte momente importante, cum ar fi Sânzienele (24 iunie) sau alte sărbători. Alegerea acestor momente are legătură cu caracterul sacru și magic al acestor sărbători.

Boboteaza este o sărbătoare a purificării și a sfințirii, marcată de puterea apei sfințite și de energia sacră a începutului de an. În această perioadă, se spune că granițele dintre lumea spirituală și cea materială mai puțin stabile, de aceea se crede că practicile de aflare a viitorului ar fi mai eficiente.

Sânzienele sunt asociate cu magia iubirii și fertilității, iar obiceiurile din această perioadă includ multe ritualuri legate de aflarea ursitului.

Când se pune busuioc sub pernă în 2025

Chiar dacă în 2025 tradiția de a pune busuioc sub pernă nu mai este la fel de răspândită ca în trecut, în unele zone încă mai există această practică. Dacă te întrebi când se pune busuioc sub pernă în 2025, ei bine, acest obicei este legat anumite sărbători și anume:

Când se pune busuioc sub pernă de Bobotează

În 2025, există mai multe sărbători în ajunul cărora se ține cont de această tradiție veche, iar una dintre ele este Boboteaza. Celebrată de către ortodocşi la fiecare început de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifică sfinţirea apelor din întreaga lume, a întregii creaţii, după cum Iisus Domnul s-a coborât în râul Iordan pentru botez.

Ajunul Bobotezei este considerat un moment magic în tradiția românească în egală măsură şi un moment favorabil farmecelor, descântecelor şi altor practici magice. Există şi credinţa că în noaptea de Bobotează, fetele îşi pot vedea ursitul. Se spune că dacă îşi leagă pe inelar un fir roşu de mătase şi îşi pun sub pernă o crenguţă de busuioc, îşi vor visa alesul.

Se mai spune că fetele care alunecă pe gheaţă şi cad în această zi se vor mărita sigur până la sfârşitul anului. Se pare că este valabil şi pentru băieţi. În unele zone ale țării, în ajunul Bobotezei, se spune că pentru a-şi visa alesul, fetele trebuie să mănânce o turtă frământată doar cu 9 degete din 8 linguri de făină şi o lingură de sare şi să-şi lege pe inelar un fir roşu de mătase.

Când se pune busuioc sub pernă de Dragobete

Tradiția spune că de Dragobete, pe 24 februarie, băieții și fetele se întâlnesc pentru ca iubirea lor sa ţină tot anul, precum a păsărilor ce se „logodesc”, iar Dragobete a devenit protectorul tinerilor în general şi al îndrăgostiţilor în special.

În unele părți ale țării, fetele își pun busuioc sfințit sub pernă în ajunul Dragobetelui – similar obiceiului din noaptea de Bobotează, existând credinţa că astfel își vor visa alesul.

Un alt obicei ţinut în această zi arată că fetele necăsătorite și cele proaspăt căsătorite apelează la ritualuri pentru a-și păstra frumusețea, astfel că acestea strâng zăpada rămasă de Dragobete – care potrivit tradiţiei este „născută din surâsul zânelor” – și se spală de-a lungul anului cu apa rezultată prin topire, deoarece se crede că aceasta are puteri mistice și că le va conserva tinerețea.

Când se pune busuioc sub pernă de Sânziene

Sărbătoarea Sânzienelor este, de asemenea, una importantă din acest punct de vedere. În ajunul zilei de 24 iunie, tinerele nemăritate au a doua ocazie din an în care își pot visa sortitul, după ce au pus busuioc sub pernă. Se spune că aceste făpturi fantastice vin aproape de muritori și ne pot împlini dorințele. De asemenea, fetele strâng flori de Sânziene pentru a le pune sub pernă, în noaptea premergătoare sărbătorii, în credința că își vor visa ursitul.

În unele zone, fetele își fac coronițe din sânziene, pe care le lasă peste noapte în grădini sau în locuri curate. Dacă dimineața găseau coronițele pline de rouă, era semn sigur de măritiș în vara care începea.

Când se pune busuioc sub pernă de Sfântul Andrei

De asemenea, se mai pune busuioc sub pernă pentru aflarea ursitului și în noaptea de Sfântul Andrei, când se spune că se desfac granițele dintre cele două lumi, iar magia din lumea de dincolo împlinește farmecele de dragoste. Fetele care vor să-şi afle ursitul de Sf. Andrei trebuie să îşi pună busuioc sub pernă. Se spune că bărbatul care le va apărea în vis este cel cu care se vor căsători.

Acest obicei se practică în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. Un alt obicei care le ajută pe fete să-şi afle ursitul de Sf. Andrei este să se aşeze între două oglinzi, cu o lumânare în mână. Se spune că astfel vor vedea faţa bărbatului în oglindă. Tot în noaptea de Sfântul Andrei, ca să-şi viziteze ursitul, fetele îşi pun sub cap 41 de boabe de grâu şi dacă visează că cineva le ia grâul, înseamnă că se vor mărita.

