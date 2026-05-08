Un medicament exclusiv injectabil

Pentru a proteja sănătatea publică, reprezentanții companiei atrag atenția asupra mai multor aspecte esențiale.

Medicamentul original Mounjaro este exclusiv un tratament injectabil. Orice produs promovat sub acest nume sub formă de capsule sau supliment alimentar este fals.

Siguranța, eficiența și compoziția acestor capsule nu pot fi verificate, administrarea lor fiind neautorizată și periculoasă.

Produsele contrafăcute provin din surse ilicite și nereglementate. Există riscul ca acestea să nu conțină deloc substanța activă sau, și mai grav, să includă ingrediente neconforme și substanțe nocive (bacterii, endotoxine, impurități).

În plus, tratamentele autentice dezvoltate de Eli Lilly sunt disponibile doar prin intermediul canalelor medicale autorizate.

Compania subliniază clar că medicamentele sale nu sunt destinate comercializării pe rețelele de socializare, în magazine online sau pe site-uri de e-commerce.

Reacția Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Răzvan Prisada, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a explicat pentru News.ro că i-a fost adusă la cunoştinţă existenţa a cel puţin unui site care comercializează pastile Mounjaro – produs injectabil aflat în portofoliul Eli Lilly – prezentate sub formă de suplimente.

„Cel care ne-a semnalat prima dată aspectul ne-a semnalat diferenţa de preţ care era foarte mare, faţă de preţul medicamentului, era, iarăşi, cu ghilimelele de rigoare, „justificat”, având în vedere iarăşi că acesta este un produs falsificat”, a spus Răzvan Prisada.

Președintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a adăugat că, în cursul anchetelor interne, s-a descoperit că site-ul care oferă spre comercializare acest produs „este tot un fals care foloseşte în mod fraudulos denumirea unor farmacii, unor clinici care nu sunt implicate în site-ul respectiv”.

„Este un fals periculos, aş vrea să accentuăm, pentru că nu ştie nimeni care este conţinutul real al acelor capsule, prezentarea în formă de supliment alimentar este un pas înainte, iarăşi cu ghilimelele de rigoare pentru că, formal, scoate acest produs, el nu este nici măcar prezentat ca medicament”, a mai spus Razvan Prisada.

În acest caz, ANMDMR a anunțat că va colabora cu Direcţia de Infracţionalitate Economică din cadrul IGPR, cu ANCOM şi cu cu Institutul de Cercetări Informatice.

Ce spune Colegiul Medicilor

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a atras atenția asupra riscurilor majore pentru sănătate generate de comercializarea și utilizarea unor produse prezentate drept medicamente pentru tratamentul obezității, în afara circuitelor autorizate și fără recomandare medicală.

„Achiziționarea și administrarea oricărui medicament care necesită prescripție medicală trebuie realizată exclusiv la recomandarea medicului, în urma unei evaluări medicale corecte și complete. Automedicația, utilizarea unor produse promovate în mediul online sau achiziționarea de tratamente din surse neautorizate poate pune în pericol sănătatea și chiar viața pacienților”, a declarat Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din România subliniază că procurarea medicamentelor trebuie făcută doar din unități autorizate pentru comercializarea medicamentelor, respectiv farmacii și circuite reglementate, care pot garanta autenticitatea, trasabilitatea și condițiile de siguranță ale produselor medicamentoase.

Măsuri și recomandări

Eli Lilly România a trasmis că lucrează îndeaproape cu autoritățile competente și cu rețelele de socializare pentru a identifica și elimina de pe piață aceste produse și reclamele asociate lor.

Compania încurajează pacienții să achiziționeze tratamente doar din surse sigure și să ceară întotdeauna sfatul profesioniștilor din domeniul sănătății.

Orice persoană care are suspiciuni cu privire la autenticitatea unui produs este îndemnată să contacteze imediat medicul, farmacistul sau direct compania Eli Lilly România prin canalele oficiale de comunicare.

