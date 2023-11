Când trebuie să completezi un formular, ori să îți creezi un cont pe o platformă online, ți se cere să completeză First Name și Last Name. Pentru a diferenția, iată mai jos cum deosebești cei doi termeni.

Ce înseamnă First Name

Sintagma „First Name” o regăsești adesea în documente oficiale pe care trebuie să le completezi. Tradus din limba engleză, First Name înseamnă prenume.

Prenumele este numele pe care părinții îl aleg pentru copil după naștere, cu scopul de a diferenția persoana de ceilalți membri ai familiei.

În vorbirea curentă, de regulă, prenumele este scris înaintea numelui de familie, de acolo și denumirea de primul nume, respectiv First Name.

În anumite formulare, la rubrica prenume, se regăsește și varianta de Forname, tot în sensul de First Name. Aceasta sintagmă înseamnă tot prenume și este folosită doar în scris, nu și în vorbirea curentă.

Ce înseamnă Last Name

„Last Name”, tradus din limba engleză, este numele de familie. Numele de familie este transmis de la o generație la alta, de la părinți la copii, sau prin căsătorie. Acesta este folosit în completarea documentelor oficiale pentru identificare.

Ce înseamnă Middle Name

Dacă First Name și Last Name sunt sintagme clare, care definesc primul și al doilea nume, se folosește constant și termenul de „Middle Name”. Numele din mijloc, așa cum este tradus din limba engleză, reprezintă cel de-al doilea prenume, sau numele din mijloc.

Ce înseamnă Given Name

Tot din limba engleză, denumirea de „Given Name”, este tradusă prin numele primit și reprezintă numele primit din partea părinților/nașilor de botez. „Given Name” – sintagmă folosită tot pentru First Name, care se traduce și prin nume mic.

Sunt multe cazuri, din multe regiuni, în care o persoană primește mai multe prenume. Este o alegere personală ce ține de preferințele fiecărei persoane în parte.

Diferența dintre Last Name și Middle Name

În limba română, în rândul creștinilor și nu numai, pentru prenume se mai folosesc și termeni precum: nume de botez, nume mic sau nume personal.

Atât în limba română, cât și în limba engleză, prenumele (First Name) trebuie pus înaintea numelui de familie (Last Name).

Există și excepții, evident, în rândul actelor oficiale care trebuie completate, acolo unde numele de familie (Last Name) apare pentru a fi completat înaintea prenumelului (First Name).

Ordinea numelui

Ordinea obișnuită de prezentare a numelui unei persoane în majoritatea țărilor occidentale din Europa, dar și țărilor fondate de coloniștii din aceste regiuni, este aceea care începe cu prenume, urmat de numele de familie.

Ordinea care începe cu numele de familie urmat de prenume este folosită în mare parte a Asiei de Est, China, Japonia, Cambodia sau Vietnam, dar și în părțile de sud și nord-est din India, întreaga Rusie, dar și în Ungaria, chiar dacă face parte din Europa Centrală.

Numele de familie în România

În România se obișnuiește ca soția, împreună cu copiii, dintr-o familie să moștenească numele de familie al tatălui. Sunt și excepții care depind de o situație specifică. Atunci când părinții nu sunt căsătoriți civil și nu poartă același nume de familie, sau atunci când tatăl refuză recunoașterea copilului la naștere, ori când mama refuză ca numele de familie al tatălui să fie moștenit de copil.

O lege a căsătoriilor din România permite alegerea numelui de familie al unui cuplu/al unei familii prin selecționarea „tradițională“”” a numelui da familie al soțului, al soției sau al amândurora, sub forma unei a două nume separate sau chiar unite printr-o liniuță de unire.

Numele de familie în Islanda

Modalitatea în care termenii sunt folosiți poate varia de la o cultură sau o regiune la alta. În țări diferite, numele și prenumele pot fi aranjate în ordine diferită și poate avea conotații diferite.

În unele culturi, nu toate persoanele sunt obligate să poarte același nume de familie. Acestea din urmă sunt modificate în funcție de gen, sex sau de statutul pe care o persoană îl are în familie.

În Islanda, numele de familie se formează în mod diferit față de sistemele nominale din restul Europei Occidentale. Numele de famile (Last Name) din Islanda se formează de la prenumele tatălui, care este folosit ca rădăcină pentru numele copiilor acestuia.

