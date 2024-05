Ce este creierul și ce funcții are acesta

Creierul este organul central al sistemului nervos, care are un rol vital în controlul, coordonarea și reglarea tuturor funcțiilor cognitive, emoționale, motorii și senzoriale ale corpului uman. Acest organ complex este alcătuit din miliarde de celule nervoase care comunică între ele prin intermediul semnalelor electrice, potrivit specialiștilor de la Hopkins Medicine. Creierul uman cântărește aproximativ 1,3 kilograme la un adult mediu și are aproximativ 60% grăsime, în timp ce restul de 40% este o combinație de apă, proteine, carbohidrați și săruri. Acest organ nu este un mușchi și conține vase de sânge și nervi, inclusiv neuroni și celule gliale. Creierul are o structură sofisticată, cu multe părți și regiuni specializate care îndeplinesc funcții specifice. Acesta primește informații prin intermediul celor cinci simțuri – văzul, auzul, mirosul, gustul și simțul tactil. Prin intermediul acestor simțuri, dar și cu ajutorul impulsurilor transmise de către organele interne, creierul preia și procesează informațiile despre mediul înconjurător și ne permite să percepem lumea din jur.

Părțile principale ale creierului

Principalele componente ale creierului uman sunt creierul mare, cerebelul (creierul mic) și trunchiul celebral. Creierul mare reprezintă 80% din întregul creier și este responsabil pentru funcțiile cognitive superioare, cum ar fi gândirea, emoțiile și învățarea, precum și cu interpretarea semnalelor vizuale, auditive și tactile. Cerebelul este situat în partea din spate a creierului și este responsabil pentru coordonarea mișcărilor fine, a echilibrului și a posturii. Situat în partea inferioară a creierului, trunchiul cerebral conectează creierul cu măduva spinării, controlând funcțiile de bază ale organismului, cum ar fi respirația, bătăile inimii, ciclurile de somn sau reflexul de înghițire. Materia cenușie și materia albă sunt două regiuni diferite ale sistemului nervos central. În creier, materia cenușie se referă la porțiunea exterioară, mai închisă la culoare, în timp ce materia albă descrie secțiunea interioară, mai deschisă, aflată în straturile mai profunde ale creierului. Materia cenușie este compusă în principal din some neuronale (n.n. – corpurile celulare centrale rotunde), iar materia albă este formată în mare parte din axoni (n.n. – tulpinile lungi care leagă neuronii între ei) învelite într-un înveliș protector de mielină.

Obiceiuri nesănătoase care pot afecta creierul

Lipsa somnului, izolarea socială și mâncatul haotic sunt în topul celor mai vătămătoare obiceiuri ale omului modern, care ne pot afecta sănătatea, iremediabil în unele cazuri. Iată câteva astfel de obiceiuri care îți influențează sănătatea cognitivă:

Nu dormi suficient

Lipsa somnului, mai ales în cazul adulților în vârstă, sporește riscul de somnolență excesivă în timpul zilei, depresie și creează probleme cu atenția și memoria. De asemenea, lipsa de somn poate fi și o cauză a demenței, inclusiv a bolii Alzheimer. De aceea, se recomandă ore regulate de somn, iar dacă ai probleme cu somnul, ar fi bine să eviți alcoolul, cofeina și dispozitivele electronice seara și să-ți faci o rutină liniștitoare înainte de culcare, aflăm de pe site-ul WebMD.

Petreci prea mult timp singur

Oamenii sunt făcuți pentru a fi conectați social și nu virtual. Nu contează câți prieteni ai pe rețelele de socializare, ceea ce contează este sentimentul real de conexiune. Oamenii care au chia și câțiva prieteni apropiați sunt mai fericiți și mai productivi. De asemenea, este mai puțin probabil ca aceștia să sufere de declin cognitiv sau de boala Alzheimer. Așadar, Dacă te simți singur ia legătura cu prietenii și faceți diverse activități.

Mănânci nesănătos

Părțile creierului care sunt responsabile de învățare, memorie și sănătate mintală sunt mai mici la persoanele care consumă des „junk food”. Leguminoasele, cerealele integrale, nucile și legumele cu frunze verzi păstrează funcția creierului și încetinesc declinul mental. Așadar, data viitoare când vrei să deschizi o pungă cu chips-uri, alege în schimb o mână de nuci.

Asculți muzică în căști la volum maxim

Dacă asculți muzică în căștile cu volumul la maxim îți poți deteriora permanent auzul în doar 30 de minute. Însă, nu vei avea doar probleme cu urechile: pierderea auzului la adulții în vârstă este legată de probleme ale creierului, cum ar fi boala Alzheimer și pierderea țesutului cerebral. Acest lucru se poate întâmpla deoarece creierul trebuie să lucreze atât de mult pentru a înțelege ceea ce se spune în jurul tău încât nu poate stoca în memorie ceea ce ai auzit. De aceea, redu volumul căștilor până la 60% și încearcă să nu asculți mai mult de câteva ore.

Nu te miști suficient

Cu cât trece mai mult timp fără să faci exerciții fizice regulate, cu atât este mai probabil să dezvolți demență. De asemenea, este mai probabil să suferi de diabet, boli de inimă și hipertensiune arterială, iar toate acestea pot fi legate de boala Alzheimer. Nu este nevoie să începi să alergi pe distanțe foarte lungi. O jumătate de oră de alergat prin parc sau o plimbare sunt suficiente. Important este să faci aceste lucru cel puțin 3 zile pe săptămână.

Încă fumezi

Fumatul poate duce la atrofierea creierului, iar asta nu este un lucru bun. Totodată, fumatul îți slăbește memoria și dublează riscul de demență, inclusiv de Alzheimer. De asemenea, dacă fumezi, poți să dezvolți boli de inimă, diabet, să suferi un accident vascular cerebral (AVC) și hipertensiune arterială.

Mănânci în exces

Dacă vei consuma prea multă mâncare, chiar și tipul potrivit de alimente, este foarte posibil ca, în această situație, creierul tău să nu fie capabil să construiască o rețea puternică de conexiuni care te ajută să gândești și să îți amintești. Dacă vei mânca haotic și în exces o perioadă mai lungă de timp este posibil să devii supraponderal, iar asta poate să provoace boli de inimă, diabet și hipertensiune arterială. Toate aceste sunt legate de probleme ale creierului și Alzheimer. Consumul excesiv de prea multe calorii este asociat cu tensiune arterială crescută, care poate duce la un risc crescut de afectare cognitivă și demență, iar hiperglicemia și diabetul reprezintă un factor de risc pentru demență. Dacă ai o glicemie crescută este nevoie de recomandările medicului curant pentru a o menține sub control prin dietă și medicație specifice.

Stai prea mult pe întuneric

Dacă stai într-o încăpere unde nu este suficientă lumină naturală este posibil să te deprimi, iar acest lucru poate dăuna sănătății creierului. Cercetările în domeniu arată, de asemenea, că lumina soarelui te poate ajuta să îți menții o bună funcționare a creierului. De aceea, trebuie să încerci să profiți la maximum de lumina naturală, mai ales atunci când lucrezi și, totodată, să eviți spațiile întunecate.

Ai o gândire negativă

Gândirea negativă este un obicei nesănătos care îți poate afecta creierul. Dacă ești în mod constant stresat și anxios, sănătatea ta mintală va fi afectată, iar acest lucru poate duce la probleme precum depresia, anxietatea și chiar demența. De fapt, unele cercetări arată că oamenii negativiști au mai multe depozite de amiloid și de tau, două proteine din creier, care reprezintă indicatori-cheie ai bolii Alzheimer. Din fericire, acesta este un obicei care poate fi schimbat cu ușurință, relatează Premier Neurology. Dacă vrei să-ți menții creierul sănătos, asigură-te că te gândești la gânduri pozitive. În unele cazuri, consultarea unui psiholog poate fi benefică dacă nu reușești să-țiă schimbi singur procesul de gândire.

Sari peste micul dejun

Dacă vei sări peste micul dejun în mod repetat te poți confrunta cu un nivel scăzut de zahăr în sânge și o aprovizionare slabă cu nutrienți a creierului. Asta pentru că, zilnic, creierul consumă cea mai multă energie corporală şi circa 20% din totalul de glucoză. De asemenea, creierul are nevoie de glucoză pură pentru a funcționa, iar o alimentație deficitară poate avea efecte dăunătoare pe termen lung asupra creierului, cum ar fi degenerarea celulelor acestuia.

Nu bei apă suficient

Deshidratarea afectează creierul și contribuie la disfuncția cognitivă, ceea ce face ca oamenii deshidratați să aibă dificultăți în funcția executivă și controlul comportamentului. De asemenea, deshidratarea afectează capacitatea de atenție și crește timpul de reacție pentru sarcinile motorii. De aceea, este recomandat să bei multă apă și să nu aștepți să ți se facă sete.

Cum îți ajustezi obiceiurile nesănătoase

Dacă mergi la bazin ca să înoți sau la sala de fitness ori dacă alergi sau faci o plimbare prin parc cu bicicleta este mai puţin important dacă nu faci zilnic una dintre aceste activități. Spunem asta deoarece, dacă antrenezi corpul, antrenezi mintea, iar exerciţiile fizice ne fac să gândim orice mişcare și să coordonăm părţi ale corpului nostru.

De aceea, făcând zi de zi mișcare, vom putea aduce în viaţa noastră o stare de bine și ne vom putea menţine sănătoşi şi inteligenţi pe măsură ce înaintăm în vârstă. Creierul este unul dintre cele mai complexe și mai fascinante organe ale organismului nostru, fiind responsabil pentru coordonarea funcțiilor cognitive și emoționale.

Cu toate acestea, obiceiurile nesănătoase pe care le adoptăm pot avea un impact negativ asupra sănătății creierului nostru. Anumite obiceiuri zilnice care ţin de stilul de viaţă al fiecăruia dintre noi și care aparent sunt inofensive pot afecta sănătatea creierului într-o măsură foarte mare, chiar dacă aparent între acestea nu există nici o legătură, potrivit MedIndia.

Atunci când vine vorba de sănătatea noastră nu ne gândim întotdeauna și la acest organ vital din organismul nostru pe care îl putem hrăni la fel cum ne hrănim corpul în general. Însă, pentru a fi cât mai productivi, medicii specialiști ne spun că ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce ne îmbunătățește sănătatea creierului și, în același timp, să evităm orice obiceiuri nesănătoase care ne-ar putea cauza un declin din punct de vedere cognitiv. De aceea, primul pas este acela de a-ți ajusta obiceiurile zilnice și, totodată, de a evita greșelile comune pentru că numai așa îți vei menține mintea sănătoasă.

